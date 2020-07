Desde el hospital José Ramón Gómez cuestiona al gobierno de Maki Ortiz

Redacción InfoNorte

Nuevo León.- Desde la cama de un hospital, el delegado del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, afirmó que “ya pasó lo peor” y que en unos tres días será dado de alta.

En un video que subió a su cuenta de Facebook, admitió que ingresó porque tenía síntomas de Covid, “y de un día para otro se me complicó y tuve que ser hospitalizado”.

Luego de agradecer las oraciones y buenas vibras que ha recibido, Gómez Leal relató que el día 15 comenzó con síntomas y dejó de trabajar en el gobierno federal, “y comencé a hacer cosas personales que tenía atrasadas por todo el trabajo que traemos y no descansé como debí, esto hizo que el organismo se debilitara”.

El día 26, ya después de varios días con los síntomas, “se me complicó mucho, comencé con temperaturas muy fuertes, de hecho desde el 24 ya mi cuerpo no estaba aguantando y el domingo tuve mucha suerte para conseguir una cama porque había tormenta y mucha gente, tuve entendido que no pudo llegar a hospitales, tuve mucha suerte en poder llegar. Fue cuando me interné”.

A todos los doctores, a todas las enfermeras, de todo México y de todo el mundo, “toda mi admiración, son unos héroes, porque siguen trabajando y siguen exponiendo y es un virus que ni se ve ni se siente, yo estaba bien, y de un día para otro todo se me complicó y ya gracias a Dios pasó lo peor”.

José Ramón Gómez Leal aseguró que en unos días más andará por todo el estado recorriendo por todos los rincones.

Encamado, de barba crecida, y aún enfermo, el delegado aprovechó el video para criticar al gobierno municipal de Reynosa, que encabeza Maki Ortiz: “Que triste que una vez más el gobierno municipal no se preparó y no nos preparó a los reynosenses para prevenir, ¡Y pasa todos los años! Es una vergüenza, ya estamos tomando acciones, se va a hacer próximamente lo que hemos hecho los años pasados, hacer censos para apoyar a toda la gente que ha sido afectada”.

Video tomado de Facebook: