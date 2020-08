Habrá sanciones en Nuevo Laredo para quienes incumplan prevención

Redacción InfoNorte

Nuevo Laredo.- Acuerda Comité de Salud Municipal aplicar, a partir de la próxima semana, sanciones y multas a las personas que no cumplan con las medidas sanitarias y no respeten el programa ‘Doble hoy no Circula’, en Nuevo Laredo.

El presidente municipal Enrique Rivas señaló que el llamado a la ciudadanía es más energético y se tomarán las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, debido a que los casos positivos de Covid-19 en esta frontera van en aumento.

“A partir de la próxima semana se van a empezar a imponer las sanciones que vienen establecidas en el convenio de colaboración, donde nos comparten potestad, las distintas causales son no usar el cubrebocas, incumplimiento del ‘Doble hoy no Circula’, entre otras; se llevarán a cabo operativos en conjunto con la Policía Estatal. Tránsito y Vialidad aplicará las multas, estamos por recibir el tabulador para darlo a conocer”, agregó Rivas.

El alcalde manifestó que recientemente se firmó el convenio de colaboración con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(COEPRIS), el cual da derecho a la autoridad municipal de poder aplicar sanciones.

El munícipe reiteró que por información de Óscar Villa Garza, titular de la COEPRIS, ya se tiene un monto para las faltas administrativas.

“Nos compartía el doctor Oscar Villa, que ya hay una aplicable a partir de los 10 UMAS, que es la nueva medida para las faltas administrativas, son 866 pesos promedio las sanciones que aplicarán”, añadió.

Además se implementarán operativos de vigilancia en las calles por parte de Tránsito y Vialidad y Policía Estatal para detectar a las personas que no cumplan con las medidas sanitarias.