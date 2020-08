Al final del año México será el vil reflejo de un fracaso, la economía caerá un 10 por ciento, millones de empleos se habrán de perder, a ello agregué el dólar por encima de los 23 pesos y quién sabe cómo andará el precio del petróleo como para pensar que habrá algo de donde sostenerse.

Por lo pronto, y de acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval, hoy la mitad de los trabajadores en México, producto de la pandemia de coronavirus, no ganan ni lo suficiente para comprar la canasta básica y darle de comer a sus hijos, a sus familias.

A la tragedia económica hay que agregarle que los pleitos de los partidos políticos y sus lideres aumenta conforme se acerca la elección del próximo año cuando habrá de renovarse, o reelegir en parte, la Cámara de Diputados federal, también las presidencias municipales y los Diputados en Tamaulipas.

Este fin de semana, por ejemplo, llegó a Tamaulipas el dirigente Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar y lo hace a dos de los municipios que gobierna su partido, Madero y Matamoros, valiéndole gorro leyes electorales y los derechos políticos de su militancia él ya habló de que Adrián Oseguera y Mario López, tienen el aval para buscar la reelección, en resumen, ya son casi candidatos a la alcaldía de sus respectivos municipios y lo son mucho antes de una precampaña, mucho antes de que los morenistas en sus respectivos municipios se pronuncien al respecto.

En todos los partidos el comportamiento es más o menos similar, lejos de preocuparse por como atender los efectos del coronavirus, como eso de que los trabajadores ya no ganen ni lo suficiente para comer, están metidos en lo que les importa, en buscar el poder y los presupuestos.

Por supuesto que los partidos están en todo su derecho de trabajar políticamente, para eso están diseñados, lo que no se vale es meterle ruido a todo lo que esté alrededor de esta pandemia con el objetivo de sacar raja política de la misma.

Vamos pues, lo ideal sería que todos dejarán la grilla y la guerra electoral, aunque sea por un tiempo prudente, para trabajar con el presidente, el gobernador, los alcaldes o la autoridad en turno y entre todos diseñen políticas públicas que permitan que los daños no sean tan severos para los mexicanos y que disminuyan lo más pronto posible.

Los políticos, por lo pronto, tienen que entender que las personas nos podemos acostumbrar a todo menos a no comer, que de seguir tentando a la suerte la población puede explotar con las consecuencias que todos imaginamos, inestabilidad política, social y económica.

Mire, hace un par de días el dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, salió a gritar a los cuatro vientos que urge un Plan Nacional para la Reactivación Económica y por supuesto que si es así, obvio, para ello se necesita que el gobierno federal entienda que no puede seguirle regalando dinero a los que saquearon a la nación pero si diseñar un plan de rescate para cada una de las empresas que estén por quebrar, no, no le digo que le regalen el dinero a los empresarios pero sí que analicen la forma de protegerlos y luego que vean como han de regresar el dinero o el monto de los apoyos ya cuando todo sea más amable.

Lo triste es que lejos de escuchar los gritos de auxilio de los empresarios el gobierno federal apenas ayer, y también el pasado sábado, en voz del presidente Andrés Manuel, salió a decir que se ha trabajado con responsabilidad y que los daños han sido mínimos en esta pandemia, casi nos dice que las quejas son sin razón alguna y que vivimos en el paraíso del primer mundo.

Y no, la realidad, lo terco y cruel de los números nos dicen que medio México está con hambre, la mitad de los trabajadores, bueno el 48.1 por ciento de ellos para no exagerar, en este momento no ganan ni lo suficiente para comprar la canasta básica, para darle de comer dignamente a sus hijos, a su familia…

BUSCAN ESTUDIOSOS DE LA UAT MEDIR VULNERABILIDAD SOCIAL… La Dra. Lidia Rangel Blanco, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), colaboró en un estudio universitario que tiene como propósito encontrar un indicador estadístico para medir los niveles de vulnerabilidad social en México.

El estudio fue elaborado por el Dr. Esteban Picazzo Palencia, profesor investigador y Madelyn Ávila Verade estudiante de maestría, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con la Dra. Lidia Rangel Blanco, del Cuerpo Académico “Desarrollo Regional y Sustentabilidad”, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Tampico (FADYCS).

En el tema se explica que el enfoque de vulnerabilidad desde la perspectiva social, debe ser comprendido de manera multidimensional, porque no sólo impacta al individuo, sino también implica a los grupos y comunidades.

El equipo de investigadores explora la vulnerabilidad social en el marco del desarrollo sustentable y proponen un indicador al que han denominado: “Índice de Vulnerabilidad Social (IVS)”, con el propósito de recopilar información sobre el grado de desprotección, desventaja social y/o falta de desarrollo de capacidades en materia de educación, salud y acceso a esquemas de protección social de la población mexicana.

El IVS busca también identificar las áreas socialmente vulnerables como propuesta para considerar la vulnerabilidad social desde una perspectiva multidimensional y como factor analítico que promueva el estudio de las disparidades, para aportar la atención oportuna en la generación y aplicación de políticas públicas.

Señala que para construir el indicador se consideraron siete variables: dependencia, mortalidad, acceso a servicios de salud, educación básica, educación básica incompleta, analfabetismo y pobreza extrema. Destaca que el hecho de medir la vulnerabilidad social, permitiría conocer el grado de desprotección, desventaja social, falta de acceso a oportunidades de la población, además de fortalecer las políticas del desarrollo social.

INFORME MUNICIPAL EN NUEVO LAREDO… El presidente municipal Enrique Rivas anunció que a causa de la contingencia sanitaria, el Segundo Informe de Gobierno será el 3 de septiembre en la sala de Cabildo ‘Niños Héroes’, y será transmitido en línea a la ciudadanía.

“Será el 3 de septiembre el informe para dar a conocer el estado que guarda las finanzas y las actividades que ha desarrollado este gobierno municipal, ya estamos trabajando en ello y lo haremos en Cabildo, no habrá eventos masivos ni grandes auditorios en lo absoluto, se trasmitirá en las plataformas y redes sociales y así cumpliremos con esta obligación”, informó.

Rivas Cuéllar dijo que no es tiempo para reunir grandes comitivas, por lo cual se manejará bajo un estricto orden de distanciamiento social, atendiendo todas las medidas sanitarias y recomendaciones para salvaguardar la integridad de las personas invitadas y evitar la proliferación de contagios de Covid-19.

Puntualizó que la prioridad es dar a conocer las actividades que el gobierno a su cargo ha realizado durante este segundo año de administración, pero también es de suma importancia salvaguardar a la ciudadanía.

En cuanto a las plataformas por las cuales se realizará la transmisión del Segundo Informe, expresó se está considerando cuál de ellas se usará, así como la opción de transmitirlo en los canales de tele

