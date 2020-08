“La volvería a saludar”: AMLO

AGENCIAS

Luego de que ayer el exmandatario Felipe Calderón criticara que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y de que haya liberado a Ovidio Guzmán López, hijo del capo, el titular del Ejecutivo federal señaló que volvería a saludar a la mamá del narcotraficante y asumió la liberación de Guzmán López, porque aseguró que estaban en riesgo la vida de cientos de personas.

En conferencia de prensa, el mandatario pidió a Felipe Calderón Hinojosa que dé a conocer todo lo que sabe de Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad Pública y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

“García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, que porque yo saludé a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si me encuentro a la señora, ahora ya no de mano, pero cómo no voy a saludar a una anciana, que se libera el hijo de Guzmán Loera, si yo tomé la decisión porque no quise de que perdiera la vida cientos de personas, eso lo asumo“.

“Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública, mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difundan mucho, los medios convencionales que están enojados por los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción guardan silencio cómplice, entonces hay que estar recordando “, dijo.

Ayer, en entrevista con Radiofórmula el expresidente Felipe Calderón rechazó “categóricamente” que su gobierno haya sido un “narcoestado”, en respuesta a los dichos de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Calderón Hinojosa destacó que fue su administración la que tuvo la determinación de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.

“Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá del “Chapo” (Guzmán), no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del “Chapo” ni a los sobrinos. Soy el Presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34”, dijo.