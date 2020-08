Chivas jugó con doce: Gabriel Caballero

AGENCIAS

La derrota ante Chivas 2-0 dejó muy caliente a Gabriel Caballero, más allá de lo mostrado dentro del terreno de juego, el estratega se fue molesto por el trabajo arbitral.

El primer gol del Guadalajara cayó producto de un penal polémico, el cual fue sancionado gracias al VAR, lo cual, le ocasionó molestia al timonel fronterizo, considerando que no es la primera vez que el arbitraje termina por influir directamente en el marcador.

“Yo viendo desde afuera, me parece que nos acuchillan con el penal. Es una jugada en disputa normal, el jugador queda abajo del brazo de Bruno y el árbitro no entiendo por donde ve penal, pero ya nos ha pasado en los otros partidos que jugamos contra 12, lo sabemos, tenemos que estar preparados para saber que el arbitraje, y más cuando juegas con los equipos grandes, te van a perjudicar, nos la tenemos que comer”.

A pesar de las fallas arbitrales, Gabriel Caballero no vio una buena versión futbolística de su equipo, esperando mejorar en las próximas semanas ya teniendo al plantel completo y poder competir por puestos importantes en el torneo.

“Es difícil ser árbitro. Me frustra pero no pongo excusa, no jugamos bien en el resumen. En el análisis ustedes verán y valoran si se está equivocando para un solo lado o no, en realidad no me voy a quedar con el arbitraje, no fue un buen partido para nosotros, tenemos que mejorar, corregir y tratar de que los jugadores que aún no están a punto lo estén para tener plantel completo