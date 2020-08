Advierte CDV que no permitirá que construyan denuncias en la FGR con propósitos electorales

Redacción InfoNorte

San Luis Potosí.- Durante su participación en la edición 59 de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los intentos por debilitar la legitimidad de la lucha del Gobierno de Tamaulipas en contra de la inseguridad y el crimen organizado.

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Cordero Sánchez, el mandatario tamaulipeco destacó la intervención de su administración, con una estrategia propia, para capturar o neutralizar objetivos criminales clave en organizaciones criminales.

Lo anterior, a unos días de que un aspirante a dirigir el partido oficial, presentara una denuncia en la que pretende involucrar al mandatario de Tamaulipas en actividades ilícitas utilizando presuntas pruebas que han circulado en internet desde hace más de 4 años.

“Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena”, dijo el mandatario.

Aseguró que la seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del Gobierno Federal y que desde que inició la actual administración se ha combatido a todas las organizaciones criminales en el estado.

“Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia”, enfatizó.

Derivado de ese trabajo realizado por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública, Tamaulipas ha pasado de ocupar los primeros tres lugares en los indicadores de inseguridad al sitio veintiuno en los más recientes cuatro años.

Dijo que él mismo ha solicitado a la Fiscalía General de la República el expediente de la acusación en su contra para conocer detalles de su contenido, por lo que se manifestó confiado en que le sea proporcionado.

Rechazó también la presencia del Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en Tamaulipas para reunirse con integrantes de grupos armados, funcionario que además “en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación”.

Dijo García Cabeza de Vaca que aunque el Gobierno Federal pide el trato que no da, porque “con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido” contará con toda su determinación para que exista seguridad y justicia en el país.