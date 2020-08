Martha Isabel Alvarado

Vaya prueba que le han puesto al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO, de solucionar un montón de conflictos que prevalecen en su estado de origen: Sonora.



Como es sabido, las tribus Yaquis han mantenido bloqueos durante largos períodos de tiempo en las carreteras de comunidades como Vícam, generando pérdidas millonarias, día con día.



Fue por eso que el 6 de agosto pasado, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, visitó Sonora, por novena ocasión desde que llegó al Poder, precisamente buscando solucionar ese añejo conflicto.



Incluso, AMLO se quedó a dormir en la comisaría de La Esperanza (en la sede del 60 Batallón de Infantería), y sostuvo una reunión de 3 largas horas con diversas etnias de aquella entidad.



Con lo que le gusta a AMLO andar ‘rancheando’, cualquiera diría que en esta visita, todo saldría ‘a las mil maravillas’.



Pero no se la esperaba el Ejecutivo Federal, que estos integrantes de los pueblos originarios de Sonora, le salieran tan ‘bravos’ para pedir. No les bastó con que los ‘iluminara’ con su presencia.



Empezando por la exigencia que le plantearon, de que se cancele el Acueducto Independencia. Además, le pidieron que Telmex les pague derechos por el paso de fibra óptica, así como la construcción de un Acuaférico en Hermosillo. Aunado a que se les restituyan sus tierras, lo cual han tomado como ‘bandera’ para los bloqueos.



El Presidente les ofreció crear la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis, y darles Programas del Bienestar, pero por lo visto, eso no fue suficiente, ya que los bloqueos a carreteras y vías férreas continúan hasta ahora en aquella zona, como si no hubiera ocurrido la visita presidencial.



Otro problema de aquella región, es el del gasoducto Guaymas Oro, que los integrantes de los pueblos Yaquis mantienen paralizado a la altura de Bácum.



Ante tal situación, al Secretario de Seguridad Pública, ALFONSO DURAZO, le fue dado un ‘nombramiento’ especial, como ‘Conciliador’, entre los pueblos Yaquis y el gobierno federal, a fin de que se aplique a ‘destrabar’ los conflictos antes mencionados.



Sin embargo, trascendió, que en su primera incursión en territorio Yaqui, Durazo no fue recibido por sus paisanos, que argumentaron que el funcionario no había cumplido con el ‘protocolo’ que debe seguir todo visitante. ¡Válgame Dios!.



Dice conocido adagio, que “nadie es profeta en su tierra”. ¿Logrará Durazo ser esa especie de ‘Mesías’, que solucione todo?.



En Tamaulipas ya hubo un aspirante (del PRI), a la gubernatura, que luego de fungir como “Comisionado para la Paz en Chiapas”, por parte del gobierno federal, no pudo cristalizar su sueño de gobernar su estado natal.



¿Lo recuerdan?. Obviamente, hablamos del matamorense MARCO ANTONIO BERNAL, quien, por cierto, aún no ha sido mencionado aún en el tema de los video-escándalos del caso LOZOYA, pese a haber fungido como Presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó la Reforma Energética.



El que, de plano, le ganó a PONCIO PILATOS (aquel gobernante romano que se hizo ‘célebre’ por lavarse las manos cuando le pidieron condenar a JESÚS DE NAZARETH), fue el gobernador panista de Querétaro, PANCHO DOMÍNGUEZ SERVIÉN.



Resulta, que el Secretario Particular de Domínguez Servién, GUILLERMO GUTIÉRREZ BADILLO, es uno de los hombres que aparecen en el video relacionado con el caso LOZOYA, el cual se dio a conocer ampliamente el pasado lunes…y sigue circulando.



“Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente”, publicó el gobernador queretano en su cuenta de Twitter, tan pronto se difundió el video.



¿A poco se mandaba sólo este señor, si ya colaboraba con Pancho Domínguez, en ese entonces, Senador?. Dirá el gobernador, que al que agarraron “con las manos en los billetes” fue a su subordinado, y no a él. Y mientras tanto, buscará la forma de salvar el trasero.



