“Se les está cayendo el teatrito”: Gobernador de Tamaulipas

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, rechazó tajantemente las acusaciones en su contra realizadas por Emilio Lozoya quien lo acusa de haber recibido sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética cuando era legislador.

En el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, EL mandatario tamaulipeco aseguró que hay que tomar las acusaciones de quien vienen y calificó a Emilio Lozoya como un criminal.

“Hay que tomar las cosas de quien vienen, estamos hablando de un criminal confeso, de alguien que fue capaz de entregar a su madre y a su hermana, que estuvieran en la cárcel, con tal de él evitar pisar la cárcel en México. Es falso de toda falsedad que haya recibido algún beneficio de haber sacado adelante la Reforma Energética, ya sea económico o con algún contrato o de cualquier índole”, aseveró.

Indicó que los señalamientos de Emilio Lozoya son falsos y los comparó con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en México.

“Emilio Lozoya miente. Falso de toda falsedad. Esos pronunciamientos que él hace son tan reales como lo que nos dijeron hace algunos meses en la mañanera, que nos dijeron que ya habían ‘aplanado la curva’ y que habían ‘domado la pandemia’.

Así son de reales esos pronunciamientos, como las mentiras que nos dijeron hace más de cinco meses”, dijo.

García Cabeza de Vaca aclaró que la reforma a la que se refiere Lozoya fue una reforma impulsada por Acción Nacional y que él la apoyó debido a que esto traería beneficios a su entidad, Tamaulipas.

“Esa reforma de la que se habla no es la reforma del PRI, se cansaron de estarla dando a conocer como si fuera de ellos. Eso es falso, esta es la misma reforma del 2008 que el mismo PRI nos regateó y que nosotros sacamos adelante en el 2012, era una de las prioridades de Acción Nacional.

Yo no engañé a nadie, en plena campaña para senador de la República, di a conocer que, mi prioridad era sacar adelante la Reforma Energética. Esto por una sencilla razón porque uno de los más beneficiados pues iba a ser Tamaulipas. Hoy en día, gracias a esa reforma, Tamaulipas es considerado “el estado energético por excelencia”.

Es nuestra reforma y se me hace de ilusos pensar y, si se me permite, muy estúpido de alguien, entregar dinero a alguien que ya está convencido”, señaló.

El gobernador aseguró que ya se presentó ante la FGR para saber qué es lo que aparece en la denuncia del exdirector de Pemex.

“Ya nos apersonamos en la Fiscalía General de la República para saber qué es lo que aparece allí porque con eso de que andan filtrando, por instrucciones en las mañaneras, videos y después documentos, que por cierto, hace dos días filtraron la denuncia que hizo este individuo y en la que, casualmente, aparecen varios personajes, entre ellos un gobernador de Morena y, el día de ayer, después de la reunión de la Conago, yo no sé si por las cosas que di a conocer y que dije en su momento, por la controversia constitucional que he presentado en contra de las políticas energéticas de este y del presidente, ahora casualmente sí aparece mi nombre dentro de esa lista que este señor Lozoya está denunciando”, reveló.

Dijo que es muy curioso que hace unos días su nombre no figuraba entre los señalados por Emilio Lozoya, pero poco tiempo después apareció.

Teme, además, que a Lozoya Austin le pudieran dar un cargo político tras cooperar con el Gobierno Federal.

“Hace dos días no aparecía y ahora resulta que aparecemos allí, aquí lo interesante es saber, aparte de que niego categóricamente haber recibido algún beneficio de esto.

Valdría la pena también, porque lo que queremos es que se esclarezca todo, saber quién ayudó a este criminal a redactar ese documento en el que se involucra a la oposición con la única finalidad de convertirse en un testigo colaborador.

Ahora resulta que es un aliado del gobierno de la 4T, un aliado político, ahora que no se nos haga raro que el día de mañana al señor lo vayan a premiar hasta con una diputación plurinominal con eso de que ahora resulta que es un héroe este criminal pues ya solo eso nos falta”, cuestionó.

El mandatario tamaulipeco reiteró que las acusaciones en su contra son un asunto político y que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

“Rechazo categóricamente esos señalamientos pero, repito, hay que tomar las cosas de quien vienen. Esto está más que claro, esto tiene un propósito: desviar la atención de los verdaderos problemas que está atravesando del país. A mí lo que me llama la atención es qué es lo que va a pasar después de esto, esto se va a esclarecer, y van a quedar evidenciados, se les está cayendo el teatrito, el cuadrito que están haciendo pero qué es lo que sigue, ahora qué otra cosa van a inventar”.

Aseguró que en los próximos días se debería declarar una catástrofe nacional debido a la pandemia de COVID-19.

“Quiero recordar que se dio a conocer, que originalmente iban a ser 7 mil muertos por COVID-19 y si llegábamos a 15 mil sería una situación compleja y difícil, si llegábamos a 30 iba a ser una situación sumamente difícil pero si llegábamos a 60 mil iba a ser una catástrofe, esto quiere decir que en los próximos días van a tener que declarar catástrofe nacional porque va a haber 60 mil muertos por COVID-19 gracias a los malos manejos equivocados, erróneos, de este gobierno.

Entonces, qué estarán tramando o inventando ahora para poder desviar la atención de esa realidad que hoy en día estamos viviendo en nuestro país y que va de la mano con el serio problema económico que atraviesa hoy el país y que pareciera ser que las políticas públicas que está implementando este gobierno, simplemente, no nos van a sacar a flote”.

Sobre la pandemia de COVID-19 dijo que el Gobierno de Tamaulipas realiza vigilancias en los cruces fronterizos y reclamó que el Gobierno Federal no se ha ocupado del tema pese a que el sur de Texas, que colinda con Tamaulipas, es uno de los puntos más fuertes de la enfermedad en Estados Unidos.

“Estamos supervisando los filtros sanitarios en los diferentes cruces fronterizos, que, por cierto, esto debería ser llevado a cabo por parte del Gobierno Federal pero parece ser que no tienen mucho interés en poder controlar la pandemia en los cruces”.

Además, recordó que se mantienen las restricciones de viaje entre México y Estados Unidos por la pandemia de COVID-19.

“De sur a norte hay restricciones muy claras por parte de las autoridades estadounidenses, todas las visitas no esenciales, salvo las que puedan ser aéreas, están restringidas. Por el lado mexicano, no hay autoridades por parte del Gobierno Federal ni de Aduanas ni de Migración están supervisando a las personas que vienen de norte a sur, es decir, Estados Unidos hacia México. Poniendo a todos en riesgo por una sencilla razón, el epicentro de la epidemia no está ya en Europa ni en Asia, inclusive en Estados Unidos se encuentra en Florida, California y en Texas, especialmente en el sur de Texas. El genio de la pandemia en este país, López-Gatell hace comentarios pero no vemos elementos del Gobierno Federal actuando en consecuencia”, puntualizó.