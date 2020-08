Eran aportaciones para fortalecer el movimiento: López Obrador

AGENCIAS

AGUASCALIENTES.- Ante los videos en donde se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir dinero de David León, propuesto para ocupar la empresa del Estado que coordinará la entrega de medicamentos al sector Salud, el titular del Ejecutivo federal acusó que se trató de una reacción a los casos de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, y aseguró que estos montos se tratan de aportaciones para fortalecer su movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, pero indicó que “no tiene nada que ver con la elección de 2018″.

En conferencia de prensa desde el Campo Militar 14-A, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos videos no tiene comparación con el caso Emilio Lozoya, puesto que en este fueron “extorsiones“ y “mordidas“.

“No somos iguales”, dijo.

Señaló que se deben de entregar estos videos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie la investigación y una vez presentada la denuncia se llame a declarar a los implicados y se actué legalmente.

“Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes se están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país.

“Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso de Lozoya que ha implicado a expresidentes, legisladores, funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso de García Luna en Estados Unidos acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, pues nuestros adversarios buscan equiparar las cosas diciendo todos son lo mismo, esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación”.

“Entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas… Esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación. Eso se decía en las campañas, todos son los mismos, todos son iguales”.

“Pero no es así, no somos iguales, en este caso del video de mi hermano con David León, hay pues, notorias diferencias con relación a los otros asuntos, no sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparado, sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de pesos más de una planta chatarra”.

“No sólo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando. En aquel caso, en aquellos casos que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción”.

En el otro caso, señaló, en el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo”.

El mandatario señaló que estos video que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, Loret de Mola debe de presentar una denuncia para que se inicie la investigación que corresponda”

“Una vez presentada esta denuncia se llame a declarar a los implicados y se actué legalmente”.

Ayer por la tarde en su espacio de Latinus, Carlos Loret de Mola mostró un par de videos en donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo.

En su espacio en Latinus, el también colaborador de EL UNIVERSAL mostró un trabajo especial con ambos videos en el que se afirma que las grabaciones las hizo el propio David León en 2015 y que el dinero entregado sirvió para reforzar la operación de Morena en Chiapas con miras a la elección de 2018.

En su cuenta de Twitter, el mismo David León dio su respuesta ante el señalamiento:

“Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

En segundo mensaje en la red social, David León escribió: “En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx”.