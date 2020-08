“Yo sabía desde hace cinco días o seis”: López Obrador

AGENCIAS

AGUASCALIENTES.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que supo de los videos donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo, desde hace cinco días por medio de David León quien le advirtió que serían difundidos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que fue él quien sugirió a David León que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto.

“Yo sabía desde hace cinco días o seis. Me buscó David León en donde le advertía que iban a salir estos videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad”.

“Y ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí qué también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperara a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos”.

“Entonces con esto pues no podría él hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses”, dijo.