Martha Isabel Alvarado



Ironman



.-¿Perdería la “4-T” otro cuadro valioso?

.-Futuro de David León, en ‘penumbras’

.-Se aproxima la esperada gira de AMLO

.-Viernes, ‘mañanera’ con ‘sabor norteño’



Es muy probable que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ que encabeza el Presidente LÓPEZ OBRADOR, tenga que prescindir de uno de sus cuadros más valiosos, como es DAVID LEÓN ROMERO.



Como es sabido, León Romero llegó procedente de Chiapas, donde colaboró, en el área de Comunicación Social, con MANUEL VELAZCO, siendo este gobernador de aquel estado por el Partido Verde.



En este espacio lo señalamos, que parecía sumamente difícil que León Romero transitara correctamente, de ser Comunicador Social, a una tarea tan complicada como la que le fue encomendada en el gobierno de AMLO, en este caso la Coordinación de Protección Civil.



Sin embargo, el proceso de adaptación fue rápido y sin aparentes fallas, de modo que León Romero logró romper el esquema del típico ‘recomendado’, que llega a un nuevo puesto, ajeno a su Perfil, a cobrar en la nómina y que otro haga la chamba.



Varios fenómenos naturales pusieron ‘a prueba’ a David León, y él fue superando los retos, sin regatear la información a todas las empresas de Medios, así como a los titulares de diversos espacios noticiosos, sin los prejuicios y distingos que ha marcado la “4-T” en ese rubro.



A estas alturas del Partido, difícilmente alguien tenía duda del gran oficio político mostrado por León Romero, y de su cabal desempeño.



Por si fuera poco, le tocó ‘graduarse’ con la tormenta “Hanna”.

Servidores públicos involucrados en el esquema de Protección Civil, como su Titular en Tamaulipas, PEDRO GRANADOS, dieron testimonio del buen desempeño que mostró David León en su visita a Reynosa, para inspeccionar las zonas afectadas por “Hanna”, y gestionar luego los recursos del Fondo para Desastres Naturales, FONDEN.



De hecho, Protección Civil nacional liberó al día siguiente la Declaratoria de Emergencia y se procedió a la asignación de los Apoyos, en torno a las afectaciones de “Hanna” en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, quizá con agilidad poco usual en este tipo de trámites, que antes demoraban meses o años.



Al día siguiente de su visita a Reynosa, León Romero presentó su renuncia como Coordinador nacional de Protección Civil, toda vez que le aguardaba una encomienda mayor que depositaría en sus manos el Presidente de México.



Es decir, la titularidad de una Empresa del Estado mexicano que se encargaría de la compra de Medicamentos en el extranjero hasta por 90 mil millones de pesos, y su posterior distribución en todos los rincones del país, dada la eficacia mostrada por León Romero.



Se dice que, incluso, se concretó tal Nombramiento y que le fue entregado. Pero justo en ese momento, salieron a la luz dos videos (grabados en una casa y en un restaurante) en los que se aprecia al propio DAVID LEÓN, entregándole dinero en efectivo a PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del Presidente.



Qué timing tan ‘endemoniado’. El propio Mandatario de la Nación, se vio obligado a manifestar en su conferencia mañanera del viernes, que había sugerido a León Romero no tomar Posesión de su nuevo cargo, hasta en tanto su nombre quedara limpio.



En su perfil de Twitter, David León se define como maratonista e Ironman. Disciplina esta ultima consistente en un Triatlón, en que los participantes deben completar: 42 kilómetros de carrera a pie, 180 kilómetros de bicicleta, y 3.86 kilómetros de natación. Algo nada sencillo. De ahí la denominación: “Hombre de acero”. ¿Mantendrá esa condición el aludido, también en los terrenos del escrutinio público?.



David ha dicho que acudirá voluntariamente a la FGR. ¿Y si se ‘topa’ con un juez como FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA, que, por tener tan ‘a la mano’ a ROSARIO ROBLES, la metió a la cárcel?.



No hay que perder de vista, que fue León Romero el que ‘se grabó’ ‘interactuando’ con Pío, y quien habría entregado los videos a su patrón. Aunque estos datos no quedan todavía muy claros.



¿Perdonará AMLO el hecho de que, por primera vez, los apellidos LOPEZ OBRADOR, hayan quedado en ‘evidencia’?. No es fácil sortear el resentimiento y el rencor característicos del político tabasqueño. Comparado con todas estas ‘pruebas’, el Ironman es ‘cosa de niños’.



¿Recuerdan el caso de CÉSAR YÁÑEZ?.



Ya se supo que, es muy probable, que la conferencia mañanera de AMLO, del próximo viernes, se lleve a cabo en Reynosa. Para que se vayan preparando los compañeros que se han manifestado ávidos de participar en este ejercicio. Desde luego, tendrán que alternar con “Los Moléculas”, ellos no pueden faltar, pues son los encargados del coro: “Te presentamos el vino y el pan…”.



CONTRAFUEGO: Siempre hay una primera vez.

Hasta la próxima.