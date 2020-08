Martha Isabel Alvarado



Maki, fiel a Calderón



.-Agarraron a alcaldesa, “fuera de base”

.-Bacheo ‘exprés’, por la visita de AMLO

.-A la ‘4-T’ le sigue faltando César Yáñez

.-Presidente ‘apachurra’ a ex gobernador



A la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, la agarraron “con los dedos en la puerta”, respecto a la visita del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a esta ciudad fronteriza.



Dicho lo cual porque, de ‘emergencia’, la alcaldesa tuvo que mandar realizar labores de limpieza y bacheo a la colonia “Balcones de Alcalá”, toda vez que, en dicho sector, AMLO inauguraría la tarde de ayer la Unidad de Medicina Familiar número 7 del IMSS, misma que se hallaba en construcción desde hace 4 años.



Lo cual no estaba en la agenda que previamente se difundió.



¿Será que la alcaldesa de Reynosa no tiene tan buenos contactos en la “4-T”, que le informen con tiempo de este tipo de cosas?. Quizá, para cuando arribó el vehículo en que llegó AMLO, los ‘parches’ que hicieron a los baches, no se habían ‘secado’.



Hoy tal vez sea un día ‘especial’ para el General Secretario de la Defensa Nacional, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, quien volvería a pisar las instalaciones de la Octava Zona, donde fungió como máxima autoridad, hasta antes de ser llamado a integrarse a la “4-T”.



Dícese que el General Sandoval dejó muy buenos amigos por estas chulas fronteras, a los que quizá hoy no pueda saludar, dado lo restringido del acceso a los eventos, debido a la pandemia del Covid.



En lo que sí habrían exagerado un poco los organizadores de la gira presidencial, fue en cuanto al acceso a los periodistas de Tamaulipas a la conferencia mañanera de hoy, ya que sólo podrían entrar 3, máximo 4. El resto de los 15 o 20 lugares que se manejan en este ejercicio, desde que inició la pandemia, serían para prensa ‘nacional’.



El día anterior, en la mañanera que encabezó AMLO en Apodaca, sólo 4 comunicadores de Nuevo León obtuvieron un gafete de acceso. Por cierto, llamó la atención, que la acreditación trajera la leyenda: “Sedena Prensa”. ¿Será que los militares asumirían también esta área del gobierno?.



Lo cierto es que, en cuanto a Estrategia de Comunicación, a AMLO le siguen haciendo falta los buenos oficios de su vocero de siempre, CÉSAR YÁÑEZ CENTENO, quien lo respaldó durante el largo trayecto que lo llevó a la Presidencia.



Algunos compañeros dijeron sentirse ‘frustrados’ de no poder entrar a la mañanera. ¿Para cubrir la nota?. Preguntamos. Pero dijeron que no, que más bien para ver si les asignaban una Embajada en el extranjero. Obvio, en plan de broma.



En Nuevo León, el gobernador JAIME RODRÍGUEZ, El Bronco, no quiso dejar pasar la oportunidad de manifestar desde el micrófono, que su administración ha erogado 3 mil 167 millones de pesos en la atención a la pandemia del Coronavirus, en la que incluso se ha duplicado el sueldo a médicos y enfermeras.



Aunque luego aclaró: “No somos pediches”. Y dio las gracias al Presidente por apoyar con recursos para la construcción de una nueva Presa y un nuevo Centro de Readaptación Social.



Durante la mañanera de Nuevo León, AMLO reveló que la nueva encargada de Protección Civil a nivel nacional es LAURA VELÁZQUEZ, aunque para nada mencionó a su antecesor en el cargo DAVID LEÓN ROMERO, ni tampoco a su hermano PÍO, durante las 2 horas y 12 minutos que duró la conferencia.



Al final de la misma, AMLO le dio un ‘raspón’ al ex gobernador Priista NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS, por haberse prestado al supuesto fraude electoral del 2006, respecto al cual puso el ejemplo de una casilla del municipio del municipio de Guadalupe, cuyo padrón era de 400 votantes, en la cual FELIPE CALDERÓN obtuvo 600 votos.



Ya que línea arriba hablamos de MAKI ORTIZ, habría que señalar, que ‘no niega la cruz de su parroquia’, en cuanto a su afinidad con el ex Presidente Felipe Calderón, ya que el miércoles pasado la alcaldesa retuiteó el siguiente mensaje del que fuera su patrón:



“Antes de que decidiéramos que el Seguro Popular cubriera medicinas y tratamiento contra el cáncer en niños y jóvenes hasta los 18 años, 7 de cada 10 niños con leucemia morían. Después de implementarlo, 7 de cada 10 sobrevivían. El acceso a medicinas sí salva vidas”.



Abrimos paréntesis, para enviar una felicitación de cumpleaños al ex vocero gubernamental, GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA, que hoy está de ‘manteles largos’; quizá no tan largos, por aquello de la pandemia.



Despedimos la semana con una nota triste, ante el lamentable deceso del muy apreciado compañero, ERASMO SALINAS PÉREZ, toda una institución en “El Mañana” de Reynosa. Desde aquí, enviamos un abrazo solidario a su familia y amigos. Descanse en paz.



CONTRAFUEGO: Mera coincidencia, hoy es Día del Abuelo.

Hasta la próxima.