Marco A. Vázquez

Éxito tras éxito…

Por un lado el mundo color de rosa, el de éxito tras éxito, un gobierno que le hace justicia a los pobres y les regala dinero, que ha cumplido 95 de cien compromisos que se hizo al empezar su administración, que según el presidente ha reducido la incidencia delictiva en un 30 por ciento, que ha sentado las bases de la cuarta transformación que para diciembre serán cimientos sólidos y por el otro sus opositores que con números en la mano le recriminan tener más muertos en las calles, más delitos en las carreteras, tener cero acciones para responder a la contingencia de coronavirus, también a cientos de niños muriendo de cáncer por falta de medicamentos.

Es claro que el de los éxitos es Andrés Manuel en su discurso, él le llamó segundo informe de gobierno, y en mucho de lo dicho tiene razón, es más, hay que aceptar que por primera vez el presupuesto federal afecta positivamente a los más pobres a quienes les hace “justicia” con las pensiones universales que aunque no los vayan a sacar de la pobreza nunca en algo les ayudan, el problema es que para creer que realmente las cosas marchan bien se requería que el presidente fuera autocritico, reconociera que no hemos avanzado ni un paso en seguridad, que la violencia sigue en las calles y, por lo menos, hubiera aceptado que la corrupción y las venganzas políticas siguen, quizá con eso tendría al pueblo otra vez en la mano pero prefirió mentir o decir medias verdades que no es lo mismo pero es igual.

Del otro lado están el PAN y algunos grupos empresariales que todo lo ven negro, que no reconocen los puntos buenos del gobierno del presidente, que incluso se atreven a decir que tenemos el peor gobierno en el peor momento del país como lo hizo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Obvio que tampoco es real la visión del PAN y los empresarios, tenemos problemas graves, pero es imposible, a estas alturas del gobierno de Morena, decir que el presidente Andrés Manuel es el peor, porque está muy difícil que algún día llegue a ser como Felipe Calderón o Vicente Fox, o como cualquiera de los priístas.

La reflexión debe ser en el sentido de que México no es un país donde las cosas se deben ver en blanco y negro, como buenas o malas, sino que tiene muchos matices pero desgraciadamente caemos en el juego de los políticos, unos y otros, morenos y azules, están peleando por el poder y nos quieren meter en esa dinámica porque a ellos les conviene, quieren que los mexicanos estén muy enojados para que a la hora de votar el próximo año sean ellos los beneficiarios de los votos presenten las cartas que presenten, nos convengan o no.

Hay que decirlo, tanto Morena como sus aliados, los panistas como sus aliados, tienen el objetivo de polarizar al país, de dividirnos, de hacernos enojar unos con otros porque de esa manera les conviene a sus intereses.

Sin embargo, son tiempos de frenarse un poco, de reflexionar sobre lo que queremos para nosotros como mexicanos, el país que le vamos a heredar a nuestros hijos y de tener claro cómo podemos lograrlo.

Nos debe quedar firme la idea, por ejemplo, que impulsar el divisionismo, la polarización de la política, no es de beneficio para la sociedad, lo ideal es que todos hagamos gobiernos, que observemos las mejores cartas, no satanizar a Morena, ni al PAN, ni al PRI, PRD, MC, Verde, PT, Encuentro Social, ni al resto de los organismo políticos que vayan a participar en la contienda sino que nos debemos dar la tarea de revisar los perfiles de los candidatos que nos presenten cada uno de ellos o de quienes se lancen de manera independiente.

Para concretar, los partidos no son los malos sino algunos de los hombres y mujeres que los conforman, en todos hay políticos buenos y políticos corruptos, por ello es que no debemos fomentar el odio contra las instituciones ni rechazarnos porque está visto, además, que la ideología de sus militantes es bastante pobre, que muchos de ellos ni siquiera la conocen, no tienen la menor idea de lo que es un partido de izquierda o de derecha, menos del centro, es decir, debemos concentrarnos en buscar lo mejor y elegirlo, vista la camiseta que vista.

Hay algo más, si seguimos dividiendo al país los más perjudicados seremos nosotros, los de abajo que nomás nos quedaremos observando como nunca se ponen de acuerdo para ayudar al pueblo, pero si para sacar raja política a favor de ellos.

No, México no es un país que va de éxito tras éxito como lo dibujo el presidente en eso que llamó segundo informe, pero tampoco tenemos el peor gobierno como lo quieren hacer creer sus adversarios, lo que si, es que ya llegó el tiempo de ser mejores ciudadanos y, cuando descubramos eso, créalo, entonces por fin vamos a cambiar.

SE UNEN UAT Y UNIVERSIDAD DE CHIAPAS EN SEMINARIO… La Facultad de Música y Artes de Tampico “Mtro. Manuel Barroso Ramírez” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el seminario “Diálogo entre Pares” en colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

El seminario web desarrollado en dos sesiones por medio de la plataforma Microsoft Teams, permitió a los profesores de la UAT generar un intercambio de ideas y experiencias con docentes de la Facultad de Música de la UNICACH, en temas de la impartición de cátedra, los nuevos retos ante la pandemia y el conocimiento y utilización de nuevas herramientas pedagógicas.

Dentro de los temas están: Los efectos de la pandemia, Desafíos psico-socio-tecno- pedagógicos, Reinvención por medios digitales, Generación de contenidos virtuales para la cátedra de instrumentos, Alternativas de entrevistas y conciertos en línea.

Los académicos compartieron también los temas: Herramientas tecnológicas de producción musical, El nuevo camino de intercambio, Dirección online de ensambles corales, Nuevas oportunidades en la pandemia, Optimización de recursos tecnológicos y Hallazgos de la impartición de cátedra instrumental a distancia.

Se contó con la participación de la Directora de la Facultad de Música de Tampico, Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva, quien destacó el objetivo de fortalecer esta vinculación generando programas, metodologías e ideas nuevas para llevar a cabo la labor docente.

Por su parte el Director de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Mtro. Roberto Hernández Soto, agradeció a la UAT y a los docentes participantes por este espacio para compartir ideas, opiniones y enriquecer los conocimientos.

Dijo que el rumbo de la educación se está repensando hacia una nueva normalidad, por lo que es momento del aprendizaje y uso de nuevas técnicas que serán de gran apoyo para los profesores.

