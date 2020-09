Analiza Nelson Balido demandar a Rivapalacio ante Corte de EU

AGENCIAS

TEXAS.- En carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, con copia a Elizabeth Torres, coordinadora editorial del periódico El Financiero, el ciudadano norteamericano Nelson Balido, analiza con sus abogados la posibilidad de demandar por difamación en Estados Unidos, al columnista mexicano Raymundo Rivapalacio.

Rivapalacio señaló el pasado lunes 31 de agosto, que el ciudadano norteamericano Nelson Balido, encabezó una investigación que se estaba haciendo desde Houston, Texas, sobre el hijo mayor del presidente de México, José Ramón, su esposa, que es consultora en asuntos energéticos, y los familiares de ella.

Al pretender sustentar sus acusaciones, Rivapalacio indica que Balido, quien dirige la firma consultora “Balido and Associates”, y quien además es fundador del Consejo de Comercio y Seguridad y el Consejo de Energía de las Américas, le hizo llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador el resultado de la investigación en torno a su hijo.

En respuesta a la publicación, el propio Nelson Balido hizo llegar una carta dirigida al periodista y con copia a Elizabeth Torres, coordinadora editorial del periódico El Financiero.

En ella, el señalado acusa a Raymundo Rivapalacio de mentir en sus afirmaciones, aclarando que las firmas que representa en Estados Unidos se enfocan en temas estrictamente relacionados con el comercio exterior entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Nunca me he relacionado en asuntos de política de México, y mucho menos he sido contratado, según su comentario, para investigar a políticos o familiares de políticos, en ese país”, dice en su misiva al diario.

Al concluir la carta señala a Rivapalacio que, bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, la publicación de información o hechos falsos, y la difamación en perjuicio de personas, es motivo de una demanda ante la Corte, lo cual analiza con sus abogados.

La carta enviada por Balido la publicó en su cuenta de Twiter @NelsonBalido luego de que el periódico el Financiero donde se publicó la columna del periodista, mutiló o no publicó íntegra la carta aclaratoria dirigida también a Riva Palacio.