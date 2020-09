Martha Isabel Alvarado

“En casa de herrero…”

.-PRI, ‘resurge’ en San Lázaro

.-Libraron crisis Constitucional

.-PT y Noroña emberrinchados

.-El Meme Jr., “parece chiquito”

De última hora, se salvó nuestro México Lindo y Querido de vivir una crisis constitucional en la Cámara de Diputados, la cual se hubiera presentado, de no consolidarse la elección de la nueva Mesa Directiva en tiempo y en forma.

Es decir, que la panista LAURA ANGÉLICA ROJAS, que hasta ayer fungió como Presidenta de la Cámara Baja, sólo estaba en facultada por la ley para ejercer como tal hasta el 5 de septiembre.

Lo anterior, tras un primer intento (en la sesión del pasado lunes) de nombrar a la Priista DULCE MARÍA SAURI, que no alcanzó la Mayoría Calificada. Le faltaron 25 votos.

De no haberse ‘puesto de acuerdo’ los diputados para elegir su nueva Mesa Directiva antes del 5 de septiembre, ¿quién hubiera quedado a la cabeza de la misma?. Eso es algo que no se sabe, por la sencilla razón de que no está legislado.

No es por intrigar, pero ante este escenario, que a punto estuvo de desbordar en una crisis constitucional sin precedente en nuestro país, con nuestros diputados federales aplica aquello de “en casa de herrero, azadón de palo”.

¿Cómo que son los encargados de elaborar las leyes, y no cuentan con una norma establecida, para este tipo de casos?.

Por fortuna, “la sangre no llegó al río”, y en la sesión de ayer, la Priista DULCE MARÍA SAURI RIANCHO fue electa Presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, quedando integrados en la Vicepresidencia: DOLORES PADIERNA de Morena, JAVIER AZUARA del PAN, y SARA ROCHA del PRI, con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones.

Cabe señalar, que la propuesta de Mesa Directiva que fue votada el lunes pasado, aparecían puras Priistas: DULCE MARÍA SAURI como Presidenta; SARA ROCHA MEDINA como Vicepresidenta, y MARTHA GARAY CADENA como Secretaria. La cual, como ya lo hemos anotado, no pasó.

Con todo y que los aliados de la “4-T” quedarían representados en la nueva Directiva, en la persona de la diputada Dolores Padierna tras un intenso cabildeo, de todos modos, el PT mantuvo su ‘rabieta’.

No obstante que, desde el lunes, desde su conferencia mañanera, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, dirigió un mensaje, evidentemente, “con atentos saludos” para el Partido del Trabajo, que a toda costa trataba de imponer a GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.

“Creo que hay que respetar la legalidad, nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas. Se tiene que respetar la ley”, señaló el Mandatario.

Más vale tarde que nunca. Si en la sesión del lunes los diputados federales no hicieron caso de esta ‘recomendación’ de AMLO, ya que el primero en no hacerlo fue el coordinador de los diputados de Morena, MARIO DELGADO, que se abstuvo de votar por SAURI RIANCHO, al menos podría decirse, que ayer llegó la mesura a San Lázaro, tras un ominoso suspenso.

Se salvó la llamada Cámara Baja, de caer en la degradación total de su campo de acción, pues de haber cedido al ‘capricho’ del PT, de ningún modo hubieran podido impedir luego, que el diputado Noroña defecara en el asiento de la Presidencia, si así lo deseaba.

“Tenga para que aprenda”, le estarán diciendo a Noroña los simpatizantes de AMLO, luego de que, en su conferencia de prensa del lunes, el petista se dio el lujo de tildar de “irresponsable” al Presidente de México.

“Estuvo intensa la semana con estos traspasos”, dijo en entrevista Mario Delgado, acerca de lo ocurrido con la elección de la Mesa Directiva, refiriéndose a los diputados que se cambiaron de Partido a otro, como si fueran transacciones monetarias. ¿Traspasos?.

El que dio tremenda sorpresa esta semana, fue el supuesto aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, MANUEL GARZA GONZÁLEZ JR., hijo de MANUEL GARZA GONZÁLEZ, “El Meme”, quien fuera alcalde de Reynosa en la década de los setentas, y que a la postre se convirtió en todo un personaje del ámbito político nacional.

Resulta que el junior de “El Meme” anda ‘haciendo equipo’ con el Senador suplente de Morena ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, o al menos, eso sugiere la foto que circula de ambos en redes sociales, muy ‘agarraditos de la mano’. Como diría el célebre “JUANGA”: “¡Pero qué necesidad!”.

CONTRAFUEGO: ¿Para qué ‘comprar’ pleitos ajenos?.

Hasta la próxima.