Mujer pasea un tigre de bengala en Antara

AGENCIAS

CDMX.- A través de redes sociales circularon imágenes de una mujer que paseaba a un cachorro de tigre de bengala por las instalaciones del centro comercial Plaza Antara, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las imágenes causaron revuelo en las redes sociales después que la usuaria de Twitter Zaira M. denunciara el hecho argumentando que “de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre está clasificado como una especie en riesgo”.

Del mismo modo, la usuaria se dijo sorprendida de que nadie en la plaza comercial denunciara el hecho y lamentó la situación en un hilo en la red social.

No obstante, la denunciante comentó que la propietaria del cachorro de tigre de bengala reaccionó a su publicación diciendo que “no era ilegal” tener al espécimen exótico como mascota. Minutos después el comentario fue borrado.

Varios usuarios reaccionaron al hilo e incluso etiquetaron las cuentas de la Profepa, la Semarnat y la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que se tomen cartas en el asunto.

Zaira M., acotó que “en resumen, no puedo con la ignorancia de la mujer en cuestión. 1. Si vas a tener un animal ilegalmente no lo sacas a la calle, 2. No contestas a las publicaciones para que den con tu identidad”, acotó.