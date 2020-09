Cena de negros

Marco A. Vázquez

La lucha por el poder…

Inicia el proceso electoral, oficialmente por el INE ayer arrancó la elección para renovar la Cámara de Diputados, con una noticia más que evidente de lo que será la elección de junio del 2021, sin dar ni pedir cuartel, con gobernadores que ya se pintan de oposición y que no dudarán mucho en defender sus colores, sus espacios, sobre todo, de pelear por recursos que cada una de las Entidades cree merecer y que ahora les regatean los seguidores de Andrés Manuel con argumentos infantiles.

El de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca le anunció a sus gobernados por twitter y otras vías que abandonaba la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, para jugar un rol más importante y más trascedente en la denominada Alianza federalista compuesta por diez mandatarios que piden un uso menos politizado de los presupuestos.

No es fortuito, hay que recordar que Tamaulipas además tendrá elecciones para Diputados locales y para renovar los 43 ayuntamientos.

“Será una Alianza con un espacio de colaboración efectiva, diálogo y contrapeso entre las entidades que la integran y la Federación, quienes estamos aquí presentes representamos a los Estados más productivos y competitivos del país, que generan hoy en día el mayor número de empleos, desarrollo e impuestos para el gobierno central y a cambio no recibimos lo que nos corresponde”, dijo García Cabeza de Vaca.

Opinó el gobernador tamaulipeco que es lamentable que el gobierno federal esté limitando el desarrollo continuo que requieren estos Estados para seguir generando riqueza, empleos y recursos para que el gobierno central pueda distribuirlos en el resto del país.

La intención de los gobiernos estatales es obligar una revisión seria a la Ley de Coordinación y el Pacto Fiscal entre las Entidades y la Federación, que se reformule para beneficio de quienes más trabajen.

Es obvio, los gobernadores quieren un espacio que sea ideal para exhibir abusos de la federación a sus Estados e, incluso, estar preparados por si se pretenden entrometer en el tema político para la elección del próximo año.

Y no crea que son gobernadores de cualquier Estado, la realidad es que la Alianza Federalista estará conformada por los de mayor peso económico y desarrollo, está conformada por los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes

Por lo pronto, en las primeras acciones los de la Alianza federalista ya acordaron continuar reforzando la capacidad de diagnóstico y atención oportuna de pacientes con Covid-19, así como fortalecer las instituciones de Salud de las Entidades participantes.

“Hemos trabajado coordinadamente, hemos aprendido de nuestras experiencias y errores para enfrentar esta situación sanitaria tan delicada en el país. Las áreas de salud de cada una de nuestras entidades han jugado un papel muy importante para amortiguar la pandemia”, expuso Francisco García Cabeza de Vaca.

En materia económica, los gobernadores de la nueva Alianza acordaron crear una agencia de promoción de inversiones, denominada Invest in Mexico, para atraer capitales a los Estados integrantes de la Alianza y realizaron un exhorto a la Secretaría de Economía para que libere los recursos de diversos Fondos, como es el caso del Fondo Minero, previamente comprometidos y autorizados para la ejecución de proyectos para las entidades beneficiarias, sobre todo, el incorporar la energía como tema de la agenda permanente de la Alianza Federalista, a fin de velar por la soberanía energética, garantizar combustibles y energías más accesibles y fortalecer una política energética sustentable.

Le insisto, el nacimiento de la Alianza Federalista no es fortuito, se da para dejar claro que serán una oposición real al gobierno federal en temas en los que no se concuerde y no un membrete como lo era ya la Conago que muchas veces solo servía para que el presidente se presentara con ellos y le aplaudieran.

Es la lucha por el poder y todo es válido, a los tamaulipecos nos convendrá más que se lo disputen abiertamente porque, aunque no lo crea, ambos lados trataran por todos los medios de convencer que tienen la razón y eso solo lo podrán lograr en base de entregar beneficios a sus representados, eso en pocos meses ya lo veremos.

TIENEN UNIVERSITARIOS NIVEL ALTO DE INGLES… Un total de 320 egresados de distintos programas educativos que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico) presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

La aplicación del EGEL se realizó de manera presencial, con apego a la normatividad establecida por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, cumpliendo las estrictas medidas de seguridad en materia sanitaria para evitar contagios y la propagación de COVID-19, tanto en el acceso a las instalaciones como en los espacios cerrados.

En seguimiento a los objetivos para la calidad educativa y como parte del proceso para la titulación, en la Facultad de Enfermería-Tampico, alrededor de 94 alumnos de la Licenciatura en Enfermería presentaron su examen de egreso.

En la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (FIANS), 77 estudiantes egresados de las carreras de ingeniería aplicaron el EGEL, mientras que de la Facultad de Odontología, 43 egresados de la carrera de Médico Cirujano Dentista presentaron el examen.

Igualmente, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS), un total de 106 estudiantes de las diferentes carreras de este plantel, sustentaron esta evaluación.

Las coordinaciones del EGEL-CENEVAL en el Campus Sur, informaron que el examen tuvo una duración de 12 horas dividiéndose en dos tiempos, y contó con la supervisión de maestros de las facultades así como personal académico del CENEVAL.

Cabe mencionar que el examen es un procedimiento que certifica la calidad de los conocimientos que posee el estudiante al egresar, lo que además les permite demostrar sus capacidades.

