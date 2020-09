Anuncian paro de actividad pesquera en la zona sur de Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Tampico.- La flota pesquera de la zona sur de Tamaulipas, anunció que por primera vez en la historia, no saldrán a pescar el día 15 de septiembre cuando da inicio la temporada de esta actividad y solicitaron a diputados de Morena exigir al Gobierno Federal investigación, ordenamiento y vigilancia para no depender de apoyos y obtener suficiente producción en la operación de barcos.

A nombre de cientos de pescadores, el Presidente de la Asociación de Armadores Canainpesca Tamaulipas, Miller Alexander Longoria, manifestó que es una necesidad de no salir a pescar, pues hacerlo en las condiciones actuales de los precisos de combustible y de la baja producción, representaría una importante pérdida de dinero.

Ante declaraciones de la diputada Edna Rivera López, quien ha asegurado que hay apoyos directos y de gran ayuda al sector pesquero, expresó que “Lo que quisiera escuchar de la diputada o de los diputados que están cuestionando nuestro sector, es exigirle al Gobierno Federal investigación, ordenamiento y vigilancia para que el día de mañana no tengamos necesidad de depender de apoyos, porque las acciones que comento darían como resultado suficiente producción para poder operar los barcos con los precios actuales de combustible”.

Mencionó que el Gobierno Federal les quitó todos los apoyos que se le daban a los barcos, por lo tanto se ven en la necesidad de parar estas actividades, “Se van a ver afectados 4 mil empleos directos, entre embarcaciones, plantas procesadoras, talleres mecánicos, empelados de administración, a parte de todos los empleos indirectos”.

Y comentó que esta decisión es con base a los viajes de prospección del Instituto Nacional de Pesca, quienes les han dado como resultado “Una expectativa de baja producción que con esos precios del combustible no podríamos tener rentabilidad y si pérdidas”, acotó.

Reiteró la necesidad de que las autoridades federales le devuelvan al sector pesquero el apoyo que siempre habían tenido “El que no nos dieron este año, por lo que no podemos seguir operando en esas condiciones, es imposible seguir perdiendo dinero y no nos han hecho caso”.

“Como lo han mencionado diferentes funcionarios, ellos piensan que con el apoyo de 7 mil 200 pesos a la gente están resolviendo un problema del sector pesquero y no es así, que bueno que lo otorguen pero dista mucho de que solucionen un problema general de rentabilidad que está sufriendo la industria”, señaló Miller Alexander.

El apoyo que les fue retirado, otorgado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era de entre 6 y 8 pesos por litro de combustible, “Con ese apoyo teníamos precio razonable para poder ser competitivos en nuestras operaciones”, lamentó.