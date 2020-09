Mueren gemelitos en hospital de Tampico

Redacción InfoNorte

Tampico.- El fallecimiento de dos gemelitos ha consternado a los ciudadanos del sur de Tamaulipas, debido a que su joven madre presuntamente no fue atendida con prontitud en el hospital Carlos Canseco, de Tampico, y tuvo que iniciar el doble parto en un sanitario del nosocomio.

El joven José Vladimir Escobedo Jiménez relató a medios locales que debido a su esposa María Inés Enríquez Cruz sintió los dolores de parto, salieron temprano desde la colonia Primero de Mayo hacia el hospital Carlos Canseco, a donde llegaron a las 6:30 horas.

Explicó que su esposa tenía 7 meses y una semana de un embarazo considerado de alto riesgo, el cual le habían diagnosticado antes en el Centro de Salud de Ciudad Madero, donde les dieron una hoja referenciada, con la cual podría ser atendida en el hospital más cercano.

“Nosotros tenemos una hoja referenciada ya que era un embarazo gemelar de alto riesgo y nos pidieron acudiéramos al hospital más cercano, cuando se presentara una urgencia”, narró Escobedo.

Ya en el nosocomio se presentaron algunas dificultades, porque en el área de Ginecología le dijeron que había cuatro pacientes por delante. El joven entregó la documentación que llevaba y un guardia le indicó que tenía que esperar afuera.

Casi a las 8:00 horas le dieron permiso de ingresar a verla y se dio cuenta que aún no había sido atendida, “me dijo me duele mucho, no aguanto más, me duele”.

Entonces su esposa le pidió acompañarla al baño, y fue ahí cuando nació el primero de los gemelos, aproximadamente a las 8:15 horas.

José Vladimir comenzó a gritar pidiendo ayuda, porque estaban naciendo el primero de sus gemelos y era embarazo de alto riesgo. Llegaron los médicos y le pidieron que esperara.

Más tarde le avisaron que lamentablemente sus bebés habían fallecido, “pero no me dijeron cual fue el motivo, no protesté nada, yo prefiero denunciar”.

Hasta la noche de este viernes las autoridades no han emitido información oficial sobre el fallecimiento de los dos gemelitos.