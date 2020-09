Tumban a Copitzi del ONMPRI Tamaulipas; se enteró por Facebook

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- A través de un video, Copitzi Hernández García lamentó, “con sentimientos encontrados”, que por redes sociales se dio cuenta que había dejado de ser la presidenta del ONMPRI en Tamaulipas.

“Hago este video porque quiero comentarles que hace unos momentos, a través de las redes sociales me di cuenta que a partir de este momento he dejado de ser la presidenta del Organismo de Mujeres aquí en Tamaulipas “, expresó en el video que subió a su página de Facebook a la medianoche del viernes.

Dijo que es muy lamentable lo que está pasando, y que tenía sentimientos encontrados, “triste, porque no me gusta terminar mis encomiendas de esta manera, de una manera abrupta”, y feliz, porque a lo largo de 22 meses conoció a muchas mujeres valiosas, “porque a lo largo de estos 22 meses aprendí muchísimo de mi vida política, me he capacitado y he ayudado a muchas mujeres a capacitarse y a empoderarse”.

Hernández explicó que su nombramiento de presidenta del ONMPRI, aunque haya sido por designación es por 4 años y actualmente tiene exactamente solo 22 meses de haber tomado la dirigencia.

“Sin embargo, estas han sido decisiones que se han tomado unilateralmente desde el organismo nacional de mujeres”, añadió.

Entre sus agradecimientos mencionó a mujeres priistas que le han servido de ejemplo, “como Paloma Guillén, como María Esther, como Lupita Flores, como Amira, como Aída Zulema, como Olga Garza, grandes mujeres tamaulipecas que siempre me han motivado a seguir adelante y a luchar por mis ideales”.

Otros agradecimientos fueron para sui amiga la diputada Yahleel Abdala y su amigo, el presidente del Comité Directivo Estatal, Edgar Melhem, “porque fueron los dos con quienes me tocó trabajar y compartir proyectos en estos 22 meses y la verdad siempre obtuve todo su apoyo”.

Copitzi Hernández aclaró que no es una mujer de conflictos, le gusta trabajar en equipo, “y como dicen en nuestra tierra, a fuerza ni los zapatos entran. Hoy quieren este puesto, sus motivos tendrán. Les deseo el mayor de los éxitos a quien tomará a partir de unos minutos esta dirigencia del organismo nacional”.

Y precisamente minutos antes, a través de su cuenta de Facebook, Ofelia Garza Pineda publicó que se sentía orgullosa y feliz de recibir de parte de la presidenta del ONMPRI Nacional, Monserath Arcos, el nombramiento como dirigente estatal del organismo, “lo cual me da la oportunidad de seguir haciendo equipo con las Mujeres Priistas en nuestro querido Estado”.

Mientras el agradecimiento de Copitzi Hernández fue para Yahleel Abdala y para el actual dirigente Edgar Melhem, Ofelia Garza solo etiquetó a Alejandro Moreno Cárdenas y a Mariana Rodríguez Mier y Terán, sin acordarse del presidente estatal de su partido.