“Xico sigue adelante, trae mucha pila”: Teresa Aguilar

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Al tomar posesión como directora de Análisis y Estrategia del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Teresa Aguilar rechazó la ola de rumores sobre una supuesta renuncia del alcalde Xicoténcatl González Uresti.

“Totalmente descartada, Xico sigue adelante y trae mucha pila para terminar su mandato, yo me sumo nada más a su equipo de trabajo”, afirmó la ex presidenta municipal suplente, ex diputada local y ex sub contralora estatal.

-¿Viene a poner orden al Ayuntamiento capitalino?

“Me vengo a sumar. Me vengo a sumar a las acciones que está emprendiendo el Ayuntamiento que ha hecho durante estos años, para sumar, aportar y dar beneficio a los victorenses, que es lo que esperan, que sean atendidas sus demandas”, respondió.

-¿Cuáles serán sus prioridades en el cargo?

“Lo que establece el marco jurídico, ¿cuáles son? pues lo que dice el manual de organización, lo que dice el reglamento, motivar a todos los directores, compañeros, a que hagan su función, a que hagan su tarea, y atender la mayor demanda de la comunidad”.

Sobre el problema del agua comentó que es un problema que desde que ella era diputada lo venía diciendo, “no es problema de Xico, es problema de muchísimos años atrás que se tenía que enfrentar y lo enfrentó Xico, valientemente, porque pues ya estaban podridas toda la cuestión de adentro de las tuberías”.

Consideró que este tema ya la ciudadanía lo entendió, pero pues tendrán que ver el tema de los servicios básicos municipales, a los que le darán prioridad, “que no falte la recolección de basura, que el alumbrado público sea atendido, los baches hay que hacer como un acuerdo con todos los ciudadanos, porque no nada más es problema de Xico, nosotros quienes transitamos en esas calles y qué aportamos también como ciudadanos. En fin, traigo una serie de ideas y de propuestas, que digo, me sumo a las que ya tiene el alcalde”.

-¿Le alcanzará en un año ante tanto problema que hay? Le preguntaron.

“Mira, con una acción que hagamos diaria eso va a ir sumando día a día”, respondió.

Respecto a los señalamientos de presuntos actos de corrupción, Teresa Aguilar dijo que desconoce ese tema de corrupción, “pero hay las instancias, hay las instancias para tratar esos temas tan delicados a quien acudir, a quien presentar esa denuncia, esa demanda, con documentos y pruebas a la mano”.

-¿No te cerrarás a eso, a un análisis de lo que está pasando?

“Claro que no. No es mi función pero insisto, si hay por ahí un tema de ese tipo, están las autoridades competentes, hay documentos que prueben todo lo que estás comentando y claro que eso ha sido toda la vida, no va a ser mi función, pero insisto, si existe una denuncia comprobada de ese tipo pues se le va a dar la atención que requiere”.

Explicó ampliamente que su último cargo fue en la subsecretaría, en sub contraloría, “me pidió a mí la titular de la Contraloría que la apoyara, porque viene un cambio interno de la Contraloría, de la estructura interna. Me pidió que la apoyara unos tres meses, después me pidió otros tres meses, se extendieron seis meses lo cual cumplí yo mi tarea, dando resultados, haciéndole propuestas de toda la estructura nueva que próximamente se va a publicar y la van a conocer ustedes y pues ya”, detalló.

Reiteró que se suma al proyecto con mucho gusto y mucha dignidad, “Dios sabe porqué hace las cosas, después de 25 años regreso a la alcaldía con muchos gratos recuerdos, con un reto muy importante y sobretodo yo viendo a mis nietecitos que ya están siendo parte de la ciudad y plantearles una capital digna como debe de ser, eso es lo que me mueve, no me siento que haya bajado ni mucho menos”.

Se refirió al trabajo que ha hecho bien la actual administración, “mira el domingo donde está mi casa de toda la vida. Llevé a mis nietecitos a un área verde que está ahí en el Fraccionamiento Sierra Madre, que es gracias a la obra de Xico, hay muchas obras que no se publican que ha hecho el alcalde, ¿y porqué nomás tirarle a lo malo? Hay que destacar lo bueno. Y estuvieron disfrutando, yo los invito, está ahí por la calle Siera Madre Occidental, es una obra buena que yo constato”.

Dijo que hay también muchas cosas buenas que no se dicen, y es también lo que ella pretende hacer, “platicar de lo bueno que si se está haciendo y que no se dice, y no nada más el ataque. Finalmente todos somos victorenses, todos somos ciudadanos y le tenemos que echar ganas a nuestra ciudad”.