Arturo Soto reta a debatir a diputados federales de Morena

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El diputado local Arturo Soto Alemán (PAN) lanzó el reto a los diputados federales tamaulipecos de Morena, de un debate público sobre el tema de los recursos del Presupuesto de Egresos Federal (PEF2021).

A través de sus redes sociales, Soto afirmó que no descansará exigiendo que ellos le comprueben lo que defienden, “llevarse los recursos de los tamaulipecos a otros estados, ¡Como quieran, quiero! Porque yo no me rajo”, advirtió.

El legislador local etiquetó a los diputados federales morenistas Armando Zertuche, Nohemí Alemán, Olga Sosa, Erasmo González, Adriana Lozano, Olga Elizondo y Héctor Villegas.

Al difundir este reto, Arturo Soto afirmó: “¡Renuncio! Si los diputados federales de Morena me comprueban en un debate que el PEF2021 es justo para los tamaulipecos”.

Y añadió: “Póngale fecha, hora y lugar, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Yo no le pondré peros a defender al pueblo de Tamaulipas”.

Sobre el tema del PEF2021, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló que la reducción para el próximo año de 108 mil 521.4 millones de pesos para estados y municipios tendrá un impacto fuerte para las finanzas públicas.

“Todos los recursos para programas sociales, que muchos de ellos, desde nuestro punto de vista tienen un tinte político-electoral, tienen recursos”, y caso contrario sucede con, “la modernización de nuestras aduanas, de nuestros puertos, la carretera costera, el mantenimiento de las carreteras que nos permitan ser competitivos y poder traer más inversión”.

Reiteró que es contradictorio que en la propuesta de paquete económico, se castiguen a las entidades más productivas del país y que son parte de la alianza federalista.

Al igual que Arturo Soto, el resto de los diputados locales del PAN han salido a exigir públicamente que Tamaulipas tenga un trato justo presupuestal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña (PAN), pidió a los diputados federales de todos los partidos políticos a cerrar filas ante el PEF2021, “que luchen, peleen, gestionen, el adjetivo que sea, pero que traigan los recursos que a nuestro Estado deben corresponder”.

El también legislador local, Juan Liceaga (PAN), refrendó el reclamo que hace el mandatario de una mayor justicia presupuestaria, “todos apoyamos al gobernador que defiende los intereses de todos los tamaulipecos”, dijo.

Y la diputada local Pilar Gómez (PAN) se unió al tema, “apoyamos la iniciativa del gobernador de convocar a una nueva Convención Hacendaria, donde se le dé a Tamaulipas el trato justo que merecemos”.