Imparten temas de comercio exterior a estudiantes de la UAT en Nuevo Laredo

Redacción InfoNorte

La Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo (FCACS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ofreció la conferencia en línea “Buscando 100,000 exportadores”, a los estudiantes de la Licenciatura en Comercio Exterior.

El tema fue impartido por César Láinez, Consultor y Docente en Comercio Exterior de Perú, quién comentó la importancia de formar más jóvenes en el área del emprendimiento internacional, como una manera de afrontar los retos que presentarán las economías en los próximos años.

Dijo que se hace necesario que los jóvenes salgan al campo laboral lo más pronto posible, debido a la agilidad con que se mueven los mercados nacionales e internacionales, en los diferentes rubros de la economía.

“El clásico: estudia una carrera, estudia ingeniería, estudia derecho y con eso tienes asegurada la vida, eso era del 85 (año) para atrás. Hoy ustedes deben de tener claro que el futuro tiene que ver con dos palabras: colaboración y sinergia”, expresó.

Sostuvo que hoy los jóvenes tienen más herramientas como la tecnología, pero también más competencia, ya que en el tema de la exportación, no compiten solamente con los amigos de su clase, sino que, se compite con el mundo.

Señaló que para esta especialización, es imprescindible la práctica, que debe compensarse con los conocimientos que reciben en las aulas universitarias.

“Para exportar van a necesitar mucha experiencia. No sales de la universidad y te vuelves exportador, debes de tener una práctica, como en todo en la vida”, añadió.

Subrayó que para lograr metas en el área de Comercio Exterior, en particular en la exportación, los jóvenes deben entender, que siempre van a ser un eslabón de algo.

“Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y no es por la pandemia, que lo único que ha hecho es acelerar las cosas. Entonces, si tú quieres ser exportador, comienza hoy, aprovechando las redes sociales. Generando contenido estás aprendiendo y estás generando una comunicación fluida a través de las redes sociales”, concluyó.