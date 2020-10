Martha Isabel Alvarado



La mala noticia, es que la Cámara de Diputados, tras maratónica sesión de 19 horas, aprobó en las primeras horas de este jueves, la eliminación de 109 Fideicomisos y Fondos, entre ellos, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el Fondo de Desastres Naturales, por citar un par de ejemplos.



Con dicha aprobación, los diputados de Morena y sus aliados, confieren a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de 168 mil 400 millones de pesos, sin reglas claras para ello hasta ahora.



La buena noticia, es que ‘sobrevivió’ el Fondo de la Salud para el Bienestar, cuya bolsa es de 101 mil millones de pesos, el cual garantizaría la atención médica de enfermedades catastróficas como el cáncer y el VIH, entre otras, a personas no derechohabientes.



Pregunta un amable lector, si la Cámara de Diputados ya aprobó formalmente la eliminación de los Fideicomisos, ¿qué van a analizar y evaluar los 8 funcionarios designados por AMLO para tal efecto?. ¿Acaso no tendría que ser al revés, primero evaluar y luego eliminar?.



Uno de los 8 funcionarios comisionados por AMLO para esa ‘extraña’ tarea de evaluar los -ya eliminados- Fideicomisos, es el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, Director de Radio, Televisión y Cinematografía del gobierno federal.



Según dijo AMLO en su mañanera de ayer, en 10 días estará lista la evaluación de los 109 Fideicomisos y Fondos. ¿A poco si los 8 comisionados reportan que fue un error, les van a hacer caso?.



Con esta nueva ‘encomienda’ que le fue asignada por el Presidente, simpatizantes de González Valderrama, ya lo dan por ‘bueno’ para la gubernatura. En ese sentido, necesita apurarse el tampiqueño, porque en Tamaulipas no ha sido ni regidor, y ya tiene 64 años.



Podría decirse, que su competidor por la candidatura de Morena al Gobierno Estatal, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, de 62 años, le llevaría algo de ventaja, pues él ya fue regidor y diputado local.



Otro ‘tirador’ de Morena a la gubernatura, de 62 años de edad también, es AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien “haiga sido como haiga sido”, es Senador de la República por Tamaulipas.



Una ‘efeméride’ que quizá recordó con agrado esta semana González Valderrama, tiene que ver con lo expresado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el 7 de octubre de 2018, en evento realizado en un sitio aledaño a la Laguna del Carpintero, en Tampico, en el cual, el ahora Presidente de México lo puso ‘por los cielos’.



¿Lo recuerdan?. En ese mismo evento, AMLO ‘regañó’ públicamente a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, su ahora ‘súper delegado’, por considerar que iba muy despacio en la conformación de los Comités.



Digamos que, a “JR” y González Valderrama, lo manifestado por AMLO en dicho acto de La Laguna del Carpintero, no les benefició ni les perjudicó, si no todo lo contrario.



El fin de semana pinta interesante, al tenor de los emocionantes juegos de las series divisionales del béisbol de Grandes Ligas, cuyos Partidos de Campeonato arrancan el 11 de octubre. Misma fecha en que Morena tendrá que registrar a su nueva dirigencia nacional en el INE.



Según el legendario PORFIRIO MUÑOZ LEDO, él va ganando. Así se lo dijo ayer al periodista JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: “¿Cómo le van a hacer? Yo estoy haciendo juego de mediocampo, si me compran al árbitro tampoco me van a ganar, porque el estadio se les cae encima”.



¿Será que no pueda darse una sorpresa en la elección de Morena?. Ya ven lo que le pasó a AMLO con la pregunta que impulsó para enjuiciar a los ex Presidentes: Él ‘pidió’ ‘un tequila doble’ que hiciera ‘aflojar el cuerpo’ a los ex Presidentes, y la Suprema Corte ‘le sirvió’ una ‘mimosa’, ad hoc con la ‘flema’ del apellido Lelo de Larrea.



Otro que se llevó tremenda ‘sorpresa’, fue el alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, ante el anuncio de la visita del gobernador CABEZA DE VACA a ese municipio, misma que se concretó ayer. Dicen que ya no hallaba el edil como tomarlo: si como un ‘regalo’ por su cumpleaños número 50 (que cumplió el pasado 6 de octubre), o su ‘navidad’ anticipada. (Y es que, después de lo de “Xico”, lo embargó una tembladera endemoniada).



Lo cierto es que el Mandatario Estatal estuvo en Río Bravo para inaugurar el Centro Integral de Justicia, acompañado del Magistrado Presidente del STJE, HORACIO ORTÍZ RENÁN.



Termina la semana, y no queda claro, si “El Señor de las Persianas” se hará cargo del DIF de Victoria.



