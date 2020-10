Martha Isabel Alvarado



Fallaste corazón…



.-Alejandro Guevara, ‘tristea’ por su ‘padrino’

.-El General ‘tumbó’ a Javo Villarreal en 2015

.-AMLO, repite la historia, fallando pronóstico

.-Almaraz Smer se deja ver con el bando azul



Si ya de por sí, en sus más recientes conferencias mañaneras AMLO no hablaba del equipo que declaró su favorito, rumbo a la Serie Mundial 2020 de béisbol, “Astros” de Houston, ahora que se ha venido abajo su pronóstico de que quedarían campeones de la Liga Americana…menos.



Como es sabido, el 5 de octubre pasado, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, ‘hizo a un lado’ los 81 mil muertos por Coronavirus habidos hasta esa fecha en nuestro país, y el pico de violencia registrado ese día con 32 homicidios, para ‘concentrarse’ en una ‘practica de bateo’.



En más de una ocasión, AMLO ha presumido que todavía ‘macanea’, y en esa fecha, lo hizo en un solitario parque de béisbol, desde el cual lanzó su ‘quiniela’: que “Astros” quedaría Campeón de la Liga Americana, y enfrentaría a “Dodgers” por parte de la Liga Nacional, en la disputa por la Serie Mundial 2020, que inicia mañana martes.



Al momento de elaborar este texto, estaba aún por definirse el equipo Campeón de la Liga Nacional (entre Atlanta y Dodgers), pero en calidad de mientras, que claro que AMLO falló de manera garrafal, al apostar por la novena representativa de la ciudad espacial.



Falló además el Presidente, al anticipar que el pitcher sinaloense JOSÉ URQUIDY saldría victorioso, ya que al pobre le fue ‘de la patada’ en sus últimas dos salidas. La más reciente, como relevista, en la 5ª entrada del juego en que resultaron eliminados sus “Astros”.



¿Así o más ‘salado’…el del pronóstico?.



Habría que recordar, que el 3 de octubre de 2019, AMLO pronosticó que “Astros” de Houston ganaría la Serie Mundial de ese año, e igualmente falló, toda vez que ganaron los Nationals de Washington.



¿Que no se supone que AMLO sabe de béisbol?.



El compañero y amigo LUPE DÍAZ, hasta ha ofrecido una recompensa, a través de sus espacios periodísticos, a la persona que le muestre una foto de AMLO jugando en ligas pequeñas o juveniles, ya que el tabasqueño, jura haber practicado “el rey de los deportes”, toda su vida, y que llegó a batearle a lanzamientos de 100 millas.



Y nada, que el amigo Lupe sigue esperando.



Por otro lado, las ‘benditas redes sociales’ publicaron un meme, muy ‘cañón’, en el que se lee: “Las prioridades de cada gobierno: El gobierno de Estados Unidos detiene por narcotráfico a un ex titular de la Sedena. El gobierno de México detiene la venta de quesos”.



Por cierto, el que debe estar ‘apesadumbrado’ por la detención en Estados Unidos del General SALVADOR CIENFUEGOS, es el candidato perdedor al Senado de la República, el Priista ALEJANDRO GUEVARA COBOS, que presumía a su ‘padrino’, Jefe de la Sedena.



Fue en el proceso electoral de 2015, en que, presuntamente, ya estando ‘palomeados’ los candidatos a diputados federales de los 8 distritos del estado, a uno de ellos lo ‘bajaron’ de ultima hora, para poner a Guevara Cobos.



Es decir, que ya habían dado el ‘visto bueno’ a JAVIER VILLARREAL TERÁN por el distrito 06 con cabecera en Mante, cuando el gobernador de la época EGIDIO TORRE, presuntamente, recibió una llamada del Secretario de la Defensa Nacional, el General CIENFUEGOS, pidiendo que se incluyera en la ‘papeleta’ a su supuesto ‘ahijado’, GUEVARA COBOS, lo que finalmente ocurrió.



¡Con lo ‘paletoso’ que es Alejandro Guevara!. ¿Y ahorita?, capaz que está escondido debajo de la cama.



Por el rumbo de ‘Vicky Town’ (Ciudad Victoria), se escuchó el rumor de que el ex alcalde de ese municipio, OSCAR ALMARAZ, podría tomar un ‘turno al bat’ en la Comapa Local, a propósito de términos beisboleros. ¿Será?.



Coincide tal versión, con el hecho de que Almaraz haya acudido el pasado miércoles a una reunión con empresarios efectuada en la capital del estado, misma que encabezó el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en la cual el ex alcalde priista ocupó asiento de primera fila.



Aunado a que, varias de las reuniones privadas que a su llegada a la alcaldía ha celebrado PILAR GÓMEZ, se han efectuado en el restaurante de Almaraz, “La Corte”.



CONTRAFUEGO: Ante los “Rays”, los “Astros” dejaron los rayones.

Hasta la próxima.