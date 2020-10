Marco A. Vázquez

Una sopa de su propio chocolate…

Los gobernadores de la Alianza federalista preparan una consulta popular en sus Estados, le van a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel se gaste el dinero que ellos producen con sus consentidos, con sus compañeros de partido y a los que más producen por ser de otros partidos políticos los olvide.

Es un el pleito por los recursos que no tendrá un final feliz mientras la autoridad federal y los gobernadores se instalen en los nuevos tiempos, los de la negociación, a buscar un justo medio para todos ya que los ojos de México están sobre ellos.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es quien más levantó la voz, habló de un modelo o pacto fiscal ya agotado luego de 40 años de su diseño, luego de que apenas le regresa migajas a los tamaulipecos de lo que aquí se recauda.

“Los Estados ya no aguantaron más y fue en este punto donde el hilo terminó por reventar. Un pacto fiscal creado en la década de los setentas, que repartía 51% a la Federación y 49% a las Entidades, mutó para convertirse en una relación amo y esclavo, en donde hoy en día, Estados como Tamaulipas, trabaja para darle 76 pesos de cada 100 que recauda al gobierno central y el resto, regresa como limosna, para lo que alcance de lo mucho que necesitan los tamaulipecos”.

La realidad es que al negarse tajantemente el tema por parte de Andrés Manuel López Obrador, argumentando que atenta contra la investidura presidencial ya no fue tolerado por los gobernadores que forma parte de la Alianza Federalista que se preparan su consulta popular para preguntarle a los ciudadanos de estas Entidades si quieren que este dinero que ellos mismos producen se vaya a Estados consentidos del Presidente o venga de vuelta en obras y proyectos para reactivad la economía tan golpeada por el efecto Covid-19.

En efecto, será una sopa del propio chocolate del gobernador, un golpe de esos que será imposible esquivar, digo, a menos que los de Morena se pongan de acuerdo y en esas Entidades digan que si, que mejor se gaste el dinero donde no nos deja ningún beneficio.

Ya veremos en que termina todo pero el asunto no pinta muy bien que digamos, no para el presidente que parecía intocable, que no encontraba quien le hiciera frente y, además, utilizará sus mismas armas, lo dicho, una sopa de su propio chocolate.

UNA MALA IDEA… Pusieron plazas muy bonitas, pintaron porterías, tableros de canchas de basquetbol, chapolearon, tiraron basura, en fin, aquello quedó como en sus mejores tiempos, como si los sitios estuvieran recién inaugurados, la información es que eso ocurrió el fin de semana y en 20 espacios públicos de esta capital.

Quienes hacían las tareas eran trabajadores de gobierno del Estado, del municipio, de otras instituciones como la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con la acción demostraron con claridad que lo único que hacía falta en Victoria eran ganas de tener el cariño de la gente, nos comprobaron que quienes fueron echados con el anterior alcalde, e incluso muchos de los que ahí siguen en el 17, estaban por dinero, para llevarse lo más que podían en beneficio de sus familias, amigos y cómplices sin importarles que los victorenses nadaran en la basura, se enfermaran de dengue y coronavirus por falta de agua y a consecuencia de todo el mugrero.

Ahora, la pregunta más importante en este momento, ¿fue prudente traer los ejércitos de personal haciendo limpieza en diferentes puntos de la capital?, es obvio que no, Ciudad Victoria es el municipio con mayor número de contagios de coronavirus y no estamos para actuar de esa manera, ni siquiera guardando todas las medidas sanitarias posibles porque ya está visto que la efectividad de estas no es del cien por ciento y la infección que han sufrido autoridades lo demuestra.

En beneficio de quienes planean esa clase de campañas hay que decir que igual estamos infestados de dengue y con la limpieza irá disminuyendo el número de casos.

También tiene razón, si es urgente recuperar Victoria, reactivarla, pero hoy es más importante conservar la sana distancia para conservar la vida y quienes trabajaron en esas campañas andaban todos amontonados. La limpieza y descacharre de espacios públicos es parte de un proceso de sanidad y de reactivación económica que nos ayudará mucho, es cierto, pero sin duda fueron exagerados los riesgos de hacerlo en las circunstancias de salud que vivimos, o por lo menos con la organización que mostraron.

De todo, hay que destacar que con todo y la mala idea de traer a la gente en la calle por fin se ve buena voluntad para la capital del Estado, es muy probable que sea por las campañas políticas, por los votos, sin embargo, hay que resaltar que el rostro de Victoria merecía una manita de gato, ya merecía ver que existía una presidente municipal que no solo había llegado a ver con cuánto se quedaba sino que se puso a trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo y, también hay que decirlo, en beneficio de su proyecto y de su partido porque eso tampoco es un secreto.

FOMENTA UAT INVESTIGACIÓN… La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), invita a investigadores, docentes y estudiantes de las Ciencias Sociales y Administrativas, a presentar sus avances y resultados de investigación en las X Jornadas Nacionales de Investigación y Posgrado “Nueva realidad, Nuevos paradigmas”, que se realizarán de manera virtual los días 25 y 26 de noviembre del 2020.

Los trabajos están dirigidos a quienes estudian Derecho, Comunicación, Ciencia Política, Administración Pública, Turismo y Negocios Internacionales, tiene como propósito promover las investigaciones básicas y aplicadas, entre docentes y estudiantes, mediante la presentación y discusión de resultados parciales o finales de investigaciones científicas.

Asimismo, pretenden habilitar los espacios virtuales para el encuentro entre Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares, a fin de consolidar redes de investigación a nivel regional, nacional e internacional.

Para participar es necesario registrarse en la página: https://fdcsv.uat.edu.mx/jornadasdeinvestigacion/ Al momento del registro se deberá especificar la modalidad de la participación y, en su caso, el eje temático al que corresponde la ponencia; asimismo, se deberá adjuntar un resumen de la misma.

La recepción de resúmenes será hasta el 8 de noviembre. Y para mayor información visitar la página https://fdcsv.uat.edu.mx/jornadasdeinvestigacion/ o escribir a los correos: posgradofdcsv@uat.edu.mx investigacionfdcsv@uat.edu.mx o bien llamar al teléfono 834-3-18-18-00 ext. 2709.

