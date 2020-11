Diputados del PAN presentan iniciativa de consulta pública sobre pacto fiscal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Alberto Lara Bazaldúa presentó una iniciativa de punto de acuerdo, para realizar una consulta pública en la entidad y saber si los ciudadanos están de acuerdo que lo recaudado por el pago de impuestos federales se queden en Tamaulipas.

En la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen se pretende someter a la opinión de las y los tamaulipecos, “si están de acuerdo en que lo que recauda el gobierno central en Tamaulipas por el pago de impuestos federales, se quede aquí en nuestra entidad federativa, para el beneficio de las y los tamaulipecos y se aplique en obras de infraestructura, mejoramiento de servicios públicos y apoyo a los sectores productivos de todos los municipios del estado”.

Dicha propuesta establece que el Congreso del Estado podrá suscribir convenios con instituciones públicas para que se organice la consulta.

“La realización de la consulta de opinión a la ciudadanía que se plantea, estará a cargo del presidente de la mesa directiva del Congreso quien en ejercicio de sus atribuciones legales pueda suscribir convenios con otras instituciones públicas para este efecto”, indica la iniciativa.

Se pretende garantizar que este ejercicio de participación democrática, directa de la sociedad, se efectúe en todo el Estado atendiendo los principios de imparcialidad objetividad y transparencia.

Esta propuesta surgió a raíz de que los diez gobernadores de la Alianza Federalista, decidieron tomarle la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que habría que preguntarle a los ciudadanos.

Sobre la posibilidad de salir del convenio de coordinación fiscal, el gobernador dijo el martes que en caso de tomar la decisión, sería el Congreso del Estado el encargado de validar o rechazar dicha propuesta.

“No es una decisión del ejecutivo federal, no es una decisión de Hacienda, que no engañen al pueblo de México, salirse o no depende de los tamaulipecos”, afirmó.

Al preguntarle sobre el tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, respondió que siempre buscan representar los intereses de los tamaulipecos.

“Esperemos primero conocer cual es el resultado de lo que vaya a ser el Presupuesto de Egresos de la Federación capítulo Tamaulipas para el año 2021, y una vez que tengamos ese resultado haremos el análisis correspondiente”, explicó.

“Desde luego que es una exigencia justa para las y los tamaulipecos, que significamos un gran aporte para la federación”, agregó Peña.