Descubre alumno de Prepa UDEM método para optimizar cultivos sin contaminar

Redacción InfoNorte

NUEVO LEON.- Para incrementar el rendimiento de los cultivos de frijol, la práctica común es agregar fertilizantes nitrogenados como la urea, entre otros, tan necesarios como contaminantes, ya que estas fórmulas producen gases de efecto invernadero.

En busca de una solución sostenible, Jesús Enrique García Pérez –actualmente alumno de sexto semestre de la Prepa UDEM Unidad Obispado–, en una clase de Biología, tuvo la idea de disponer “un campo electromagnético en el ambiente de una planta” y, meses después, comprobó que incluso podía optimizar el crecimiento de los cultivos, sin usar productos químicos.

A fin de desarrollar su experimento, el estudiante contó con la “complicidad” y la asesoría de Nerla Angélica Silva Uribe, profesora del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Monterrey, a pesar de que el método planteado no prometía tener éxito.

“Como el campo científico con el que estoy trabajando no es muy estudiado, y afortunada o desafortunadamente somos de los pioneros en este campo, siempre fue muy difícil encontrar algún fundamento para justificar la investigación”, comentó Jesús Enrique, “y, por eso mismo, todas las personas a las que se les pedía su opinión del proyecto decían que era algo imposible o que no tenía sentido”.

Después de año y medio de desarrollo, el proyecto del alumno ha itinerado por diferentes foros científicos, entre ellos, el 9.o Congreso Virtual Internacional de Biotecnología Quorum 2020, la Feria de Ciencias e Ingenierías de Nuevo León (FENACI) en 2019, en donde obtuvo el primer lugar, y el segundo lugar en Expociencias Nuevo León 2019.

Además, sus avances en esta investigación llevaron a Jesús Enrique a Journey 2 Innovation y Journey 2 Validation 2020, así como a INC Agrotech por México 2020, en donde llegó hasta la etapa de semifinales.

Este trabajo dio la oportunidad a Jesús Enrique de tener interacciones con investigadores internacionales, como Deivis Suárez Rivero, de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA) y Jannet Ortiz Aguilar, de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), quienes expresaron buenos comentarios del proyecto.

A partir de las competencias de Expociencias y FENACI, la investigación fue invitada por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para obtener una patente del sistema y metodología y, en octubre de 2019, se empezó con el trámite, cuya aprobación se espera dentro de tres o cuatro años.

“La verdad, yo siempre he sido mucho de hacer algo fuera de los estudios curriculares y si no hago algo más, me aburro”, puntualizó Jesús Enrique, “así como también siempre me la paso cuestionando las cosas y viendo qué cosas nuevas se pueden hacer para bien del planeta”.

El alumno relató que la idea surgió en una clase de Biología con la profesora Narce Cervantes Hinojosa, de la Unidad Obispado, en la que se exponía el ciclo del nitrógeno y la importancia de este gas en las plantas; fue entonces cuando compartió su inquietud con la titular de la materia y, más tarde, con Nerla Silva Uribe, quien también es profesora de la Academia de Ciencias Naturales en la Prepa UDEM de la Unidad San Pedro.

“Una tarde llegué a su laboratorio, le presenté mi idea y me dijo: ‘no sé si esto sea científicamente posible, pero vamos a hacerlo, por qué no’ (…) todo mundo me decía que mi proyecto era una locura y que no iba a funcionar, pero la doctora Nerla nunca me dejó darme por vencido y se siguió desarrollando el proyecto, hasta que llegó el momento de participar en FENACI y Expociencias”, detalló.

Silva Uribe comentó que el proyecto Optimización del crecimiento de cultivos de frijol pinto (Phaseolus vulgaris ) al circular gases atmosféricos a través de un campo electromagnético –liderado por Jesús Enrique– comprueba que, al plantarse semillas de frijol en un invernadero y hacer circular gases atmosféricos a través de un campo electromagnético, existe mayor concentración de nitrógeno en el suelo y mayor número de plantas sobreviven dentro del invernadero, comparado con un invernadero bajo las mismas condiciones sin campo electromagnético.

La profesora explicó que los campos electromagnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas, que no son percibidas por los sentidos humanos, pero están presentes en la naturaleza, y tienen una longitud de onda y frecuencia, por lo que el efecto sobre un organismo varía en función de la frecuencia.

Por otra parte, agregó, los gases atmosféricos son todos aquellos gases como CO2, NOx, O2, entre otros, que constituyen el aire que rodea a los seres vivos del planeta.

Entre los escasos antecedentes científicos del proyecto del alumno de Prepa UDEM, destaca uno de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) y el Instituto de Ciencia Animal (ICA), que desde 2017 han realizado con éxito una investigación utilizando campos electromagnéticos para mejorar las propiedades de las semillas de los cultivos.

En 2009, en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), se demostró que un campo electromagnético tiene un efecto estimulante en el proceso germinativo de las semillas de tomate durante las primeras etapas del crecimiento.

El hallazgo científico será muy útil, incluso a nivel mundial, de acuerdo con Silva Uribe, ya que la población en el planeta se ha incrementado exponencialmente en los últimos años y requiere ser alimentada, por lo que es necesario un incremento en la producción de alimentos, como lo marca el objetivo sostenible de la OMS de Hambre Cero.

La catedrática afirmó que, actualmente, no existe ningún proceso que demuestre los resultados obtenidos, por lo que se solicitó la patente ante el IMPI, teniendo como titular a Jesús Enrique García Pérez.

“Simple y sencillamente este proyecto me ha enseñado que la ciencia es la red social más grande del mundo”, manifestó el alumno, “y que siempre tienes que tener fe y confianza en tu ciencia, sin temer a lo que las demás personas digan sobre ti y, ahora, gracias a Prepa UDEM, es que pude sentirme más humano y más una persona”.