Martha Isabel Alvarado



No es bueno agarrar parejo





.-En Tabasco se requieren apoyos del Fonden

.-Asegura AMLO, que ahora hay más recursos

.-Habla de 500 mil mdp, para las emergencias

.-Diputada de Morena, toda una gran ‘gestora’



Tal vez estarán pensando los señores Senadores y diputados federales, que no fue tan buena idea ‘agarrar parejo’, en cuanto a la eliminación de 109 Fideicomisos y Fondos, incluyendo el FONDEN.



Como es sabido, el Fondo de Desastres Naturales fue creado en 1996, con el propósito de establecer recursos suficientes para apoyar actividades de emergencia y reconstrucción, ante un desastre natural.



No está de más que la anterior Legislatura Federal ‘maltrató al FONDEN, asignándole en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el Presupuesto más bajo en 8 años, equivalente a 3 mil 466 millones de pesos (50 por ciento menos respecto al período comprendido entre 2013 y 2017).



Es decir que, tras el mandato del Priista ENRIQUE PEÑA NIETO, el FONDEN quedó en estado ‘agónico’ (presupuestalmente hablando), pero el relevo presidencial, que se materializó en la persona de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en lugar de ayudarlo a recuperarse, lo aniquiló.



Quién iba a decir, que el primer estado que necesitaría de los apoyos del FONDEN, tras la eliminación del mismo por parte de la “4-T”, sería Tabasco, tierra natal del Presidente LÓPEZ OBRADOR, donde las inundaciones han arrojado ya saldo de 5 muertos.



De hecho, la zona sureste, ‘consentida’ del Presidente, conformada por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz, entre otros, es hoy por hoy la más afectada por el fenómeno natural “Eta”.



Durante la conferencia de prensa que AMLO ofreció en su estado de origen el fin de semana, el reportero JOEL RUBIO, del diario “Novedades” de Tabasco, le preguntó sobre el tema del FONDEN, “del que usted comentaba, era un hoyo de corrupción”, refirió.



¿Cuánto va a ser destinado a Tabasco por esta contigencia?, fue la pregunta concreta del comunicador.



Tratando de ser habilidoso con las palabras, AMLO respondió: “Hablaba yo, esto es muy interesante, en el antiguo régimen de corrupción creaban fideicomisos y fondos para todo, que por lo general eran muy mal manejados y había corrupción”.



“Uno de esos fondos en donde prevalecía la corrupción era el llamado Fonden, porque en un asunto de emergencia, se disponía de recursos y compraban de todo, enseres, compraban muebles, compraban bombas y pagaban dos, tres veces lo que realmente costaba, era la forma de robar que se tenía”, agregó.



“Ahora se cuenta con todo el presupuesto, en una emergencia no hay límite, no es Fonden, es todo el presupuesto. ¿Y cuánto tenemos disponible?. Pues como 500 mil millones de pesos”, concluyó el Presidente.



¿Acaso el Presidente puede disponer de todo el dinero público, ‘a granel’, para determinado fin?. A juzgar por sus palabras, ¿sí?.



En su conferencia mañanera de ayer, AMLO anunció que en estos días retomará su gira por Nayarit, donde pernoctó el pasado sábado, siendo esa una de las entidades que más visita el Presidente, a lo mejor porque le agrada que la diputada federal de Morena, ex Miss Nayarit 2015 y Miss Internacional 2016, GERALDINE PONCE MÉNDEZ, de 26 años, hace las veces de ‘comité de recepción’.



Hasta unos pantalones ajustados medio ‘coquetones’ se puso AMLO, estando en Nayarit, según se aprecia en una foto en la que aparece al lado de Geraldine, que ella publicó en redes sociales.



En 2019, Ponce Méndez celebró el incremento de 800 millones de pesos al Presupuesto de Nayarit, diciendo: “Las desveladas y los debates han valido la pena”. Cabe la pregunta: ¿No habrá alguna diputada guapa que se ‘sacrifique’ por Tamaulipas?.



Llama la atención, que Geraldine, tenga título de Ingeniero en Gestión Empresarial, y forme parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de la cual es Secretaria.



