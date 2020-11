Diputados de Morena, PES y PT le dieron la espalda a México: Mario Ramos

Redacción InfoNorte

Ciudad de México.- La complacencia y lealtad a ciegas de los diputados de Morena, PES y PT le ha costado mucho a los mexicanos, ya que nuevamente se comprueba que quienes tienen la mayoría han delegado la facultad al ejecutivo y solo levantan el dedo para complacer a quien atiende desde el palacio nacional, manifestó el diputado Mario Ramos Tamez, al hacer uso de la tribuna en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El legislador tamaulipeco manifestó que los diputados que votan a favor del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, tal y como lo dicta el presidente, le están dando la espalda a México y en especial los de Tamaulipas, afectan gravemente a su tierra.

“A esos diputados que le dan la espalda a México, recalco a los tamaulipecos, del PED, Morena y PT, les digo que el daño no se lo hacen a los gobernadores, sino que es para los ciudadanos, ellos se van, esto es pasajero, pero lo que votamos tiene repercusiones a largo plazo”.

Y agregó: “El presidente de la comisión, el diputado Erasmo le da la espalda a su tierra, a Tamaulipas, le está quitando más de 7 mil millones de pesos y a Ciudad Madero la cuna de Pemex en el Noreste, le quita mil 750 millones de pesos, ¿con qué cara regresa a su ciudad, a su estado?, ¿qué les va a decir cuando llegue un huracán y no tenga fondos para atender damnificados? a los productores y usuarios de distritos de riego porque no tendrán apoyos para sembrar, a los familiares de enfermos cuando le reclamen porque no hay medicinas o camas?”.

Refirió que a estos diputados se les olvidaron las luchas que encabezaron cuando les tocó estar del otro lado, cuando acudían y se plantaban afuera de la cámara de diputados, incluso cuando entraron hasta en caballo exigiendo más recursos para el campo, por lo contrario afirmó que ahora le dan la espalda a los mexicanos.

Lamentó que le den la espalda a quienes están enfermos y no cuentan con medicinas, ni tratamientos, o a quienes perdieron su empleo o cerraron su negocio por la pandemia del Covid y hoy no tienen con que mantener a su familia, pero en lugar de ayudarlos, les dieron más impuestos.

Precisó que lo que más daña a los ciudadanos es que se reduzca el presupuesto en las entidades y en los municipios en medio de una pandemia, que ha costado la vida de casi 100 mil mexicanos y que ha ocasionado que los estad s hayan tenido que destinar recursos adicionales para reconvertir hospitales, pruebas y atender a pacientes sin que la federación asigne partidas especiales.

“¡Puras chiflazones! para ellos si hay dinero, para ellos si habrá salud y recursos para salir de la crisis, pero para los que creyeron en morena puros impuestos nuevos y que le hagan como quieran, todo eso se verá reflejado en el voto de castigo en el 2021. Compañeros no respetan la investidura que tenemos, el poder y voto que tenemos, se ha utilizado para Morena como un tapete presidencial, la oportunidad que se les dio no la van a tener nunca, porque hoy se le dio la espalda México”, expresó.