Se declara la CTM lista para construir el triunfo del PRI

Redacción InfoNorte

Nuevo Laredo.- Al sostener un encuentro con dirigentes y estructura de la CTM, el presidente de Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Edgar Melhem Salinas, aseguró que el triunfo del partido en las próximas elecciones se empieza a escribir porque la ciudadanía está decepcionada del cambio que les ofrecieron en el 2018 y no les cumplieron.

“El PRI pagó la factura de sus errores de corrupción y de alejamiento con la gente, y la gente tuvo su derecho de poder optar por otras opciones políticas, lamentablemente, quienes confiaron en un cambio, sobre todo en el 2018 se han visto muy decepcionados, como el caso del sector obrero, que se ha visto no solamente afectado sino amenazado en sus derechos y conquistas laborales”, dijo.



Por eso, conminó a todos los secretarios generales adheridos a la Confederación de Trabajadores de México que dirige don Félix Alberto Alemán, a cerrar filas y construir juntos el triunfo del PRI en las elecciones del próximo año, para poder detener la eliminación de programas sociales, incentivos al campo y la estabilidad laboral.



“Hagamos un frente común con el único fin de que se detengan los abusos y que no siga habiendo reformas de manera unilateral que afecte los derechos de los trabajadores, mediante un activismo político en donde ustedes nos ayuden de manera responsable y objetiva, porque lo que estará en juego es más que una elección ordinaria federal, no es una coyuntura, es el destino del país en los próximos tres años”, enfatizó.



Melhem Salinas acudió al edificio de la central obrera acompañado del dirigente del Comité Municipal del PRI, Jesús Valdez Zermeño y el delegado especial del partido en el estado, Eliseo Castillo Tejeda, a quienes felicitó por su atinada labor de buscar y retomar una relación de respeto, coordinación y diálogo con el sector obrero.



Luego resaltó la fuerza e institucionalidad del gremio cetemista, cuyos integrantes se declararon listos para regresar al PRI al gobierno.



TRABAJADORES YA NO PERMITIRÁN MÁS ABUSOS DEL GOBIERNO



Daniel Peña Treviño, dirigente del Sindicato de Electricistas convocó a unificar criterios y voluntades en torno a la dirigencia del partido, a fin de que el actual gobierno ya no siga dañando la economía de los hogares de los trabajadores.

“Yo hago el exhorto para que estemos al pendiente del proyecto que encabeza Edgar Melhem en el estado y Chuy Valdez aquí en Nuevo Laredo, debemos unir fuerzas en lo que nos conviene a todos, porque en el territorio hay muchos diablos, muchas tentaciones, y a nuestra gente nos la roban en el territorio con dinero”, señaló.



Hizo un llamado a la lealtad al partido para seguir buscando el interés común, que es el bienestar de nuestras familias y del sector obrero.



“Estamos siendo agredidos y ofendidos, pero si no hacemos nada, nos van a seguir pateando, entonces necesitamos lograrlo con convicción y ponernos la camiseta del PRI”, abundó.



Por su parte, Joaquín Treviño, del Sindicato de Taxistas, también destacó la importancia de trabajar fuerte en torno al partido tricolor.



“Queremos que ustedes se lleven un compromiso bastante serio y fuerte con los que estamos aquí, porque la verdad, nos han tratado mal, además de que los diputados locales, en lugar de defendernos, aprobaron leyes que lejos de beneficiarnos, pasaron a perjudicarnos”, concluyó.