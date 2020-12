Marco A. Vázquez

Alimentar ambiciones…

Dos encuestas pusieron de buen humor al morenismo tamaulipeco, la primera difundida por El Universal que les da una ventaja bastante considerable sobre todos los partidos políticos, que dibuja que solo un escenario de catástrofe podría hacerles perder la mayoría en la cámara de Diputados y la segunda de Massive Caller, una empresa que hace algunos años era muy panista pero que ahora no parece serlo tanto, que hizo un estudio para conocer la intención del voto en los siete municipios de mayor población y presupuesto en Tamaulipas y resulta que en cuatro de ellos les da una ventaja considerable Victoria, Madero, Altamira, y Matamoros mientras los otros tres se los da al PAN, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico.

Por supuesto que ambas encuestas son puro espejismo o, mejor dicho, una lección para expertos en la interpretación de estas.

Mire, en el caso de la encuesta de El Universal le da 32 puntos a Morena, 17 al PAN y 16 puntos al PRI, los otros dos enemigos de Morena, el PRD y el Movimiento Ciudadano aparecen con cuatro y tres por ciento respectivamente mientras que los aliados del presidente, el Verde y el PT, aparecen con 4 puntos cada uno, es decir, las sumas totales entre los aliados y los enemigos dan un empate.

Ahora, es obvio que los porcentajes que maneja para cada partido se obtuvieron en encuestas de toda la república, eso significa que no va a ganando el partido del presidente todos los distritos dos a uno como lo quieren interpretar los de Morena sino que en esos porcentajes se puede dividir la cámara.

En la elección de los siete principales municipios de Tamaulipas las cosas tampoco son para echar las campanas al vuelo para los de guinda, si bien se ve mucha preferencia para Morena en Madero y Matamoros, en el caso de Altamira y Victoria no ganarían con cualquier candidato ni en todas las posibilidades de cruces de los mismos, por decir algo, Luis Torre Aliyan aparece como el candidato natural de Morena en Victoria pero no en todos los cruces, ya cuando se enfrenta a panistas y pristas, obtiene los triunfos en algunos y en otros no, al menos eso se puede interpretar.

Ahora, hay una cosa que parece no tener vuelta atrás, Morena será la competencia del PAN en el Estado y lo hará de manera seria, es más, ni siquiera perdería con la operación política que se acostumbraba en el pasado, es decir, en algunos municipios y distritos ganarían los morenos quieran o no.

En el caso de Nuevo Laredo, la ventaja como partido la tiene el PAN y tiene una justificación, el alcalde ha hecho un buen trabajo y está bien evaluado, lo mismo pasa en Reynosa y Tampico.

Y si, también hay que tomar en cuenta que es muy temprano en la elección para jugar al adivino, todavía no entran en periodos de precampañas, todavía no hay definición de candidatos, todavía no se dan las rupturas naturales de esos procesos y todo puede cambiar porque, le insisto, ni Morena gana con cualquier candidato ni el PAN tampoco.

Los morenos, por lo pronto, andan bien contentos, les están vendiendo solo las graficas donde aparecen muy arriba pero no les han dicho que los escenarios se podrían revertir si no se elije bien, si en México otra vez privilegian los acuerdos por sobre los intereses que tienen los tamaulipecos.

Más triste para los morenos que este tipo de números lejos de hacerlos poner los pies en la tierra solo les alimenta ambiciones a muchos lo que podría hacer incontrolable una división interna en caso de no cumplirse el capricho a algunos que se negarán a ser comparsa o apoyo de alguien más y pa´l baile vamos.

EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS NO DEJARÁ SOLOS A LOS MÁS POBRES… En gira de trabajo en los municipios de Burgos y Cruillas, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que SE realizaráN esfuerzos adicionales para mantener los programas de apoyos prioritarios para la población vulnerable, comunidades rurales y productores, pese a los recortes presupuestales de la Federación.

“Vamos a hacer un esfuerzo adicional pero no vamos a dejar desamparados a los sectores productivos y a las personas que menos tienen. Vamos a seguir con los programas alimentarios, de semilla certificada, de mejoramiento genético que ha caracterizado a la ganadería tamaulipeca, entre otros», dijo el mandatario en un encuentro con el sector ganadero de la región.

Expuso que la desaparición de fideicomisos y la reducción del presupuesto federal para Tamaulipas afecta de manera muy sensible a importantes sectores sociales y productivos de la entidad, por ello ha instruido que en el Presupuesto de Egresos 2020 del Estado se redireccionen recursos para mitigar la afectación.

La gira de trabajo del gobernador García Cabeza de Vaca inició en el municipio de Burgos, donde dio arranque a la rehabilitación del camino Burgos- Divisadero, que comunica la cabecera municipal con comunidades ejidales y con los Límites de Estados entre Tamaulipas y Nuevo León. En él se invierten $14 millones de pesos y consiste en la pavimentación de la vía y construcción de drenajes a lo largo de ella.

También inauguró 4 calles como parte del Programa de Pavimentación de Vialidades 2020, en el que el Gobierno de Tamaulipas invierte $13 millones de pesos para mejorar la imagen urbana de la comunidad. Destaca la ampliación de Boulevard Segunda Generación, una de las principales vías de Burgos.

La gira de trabajo finalizó en el municipio de Cruillas, en donde se reunió con ganaderos de la región a quienes convocó a unir esfuerzos, talentos y capacidades para continuar fortaleciendo las actividades pecuarias en Tamaulipas.

CELEBRAN 60 AÑOS DE COMERCIO TAMPICO… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, felicitó a la comunidad universitaria de la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT), con motivo de celebrar el 60 aniversario de su fundación.

En un video mensaje por la plataforma virtual, el Rector de la UAT reconoció los esfuerzos de directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo, en el fortalecimiento del plantel universitario, cuyos logros han contribuido a situar a la universidad en los primeros planos de la educación superior en el país.

Dijo que, atendiendo a las recomendaciones de salud, la UAT ha buscado la forma de reconocer el esfuerzo de los estudiantes, y aunque sea de manera virtual, desearles éxito y felicitarlos por la meta conseguida.

“Estoy seguro de que, con el esfuerzo de todos los universitarios, seguirá avanzando nuestra Facultad y seguiremos fortaleciendo a nuestra universidad. Es tiempo de festejar los logros que se han alcanzado y de proponer los nuevos que vendrán. Cuenten con todo mi apoyo”, indicó.

Por su parte, el Director de la FCAT, Jesús Arias Gómez, dijo que la celebración de los 60 años de trabajo sirve para recordar a quienes pertenecen y a quienes han pertenecido a la Facultad, en la responsabilidad que significa trabajar para el engrandecimiento de esta institución.

Mencionó que maestros y alumnos enfrentaron nuevos retos este 2020, al incursionar en la educación a distancia, obligados por las condiciones sanitarias, logrando avanzar conforme a las metas establecidas en el proceso educativo.

En el marco de las actividades, se presentó un video conmemorativo con reconocimientos a maestros fundadores, y se develó la placa alusiva al 60 aniversario de esta institución académica.

La ceremonia presencial se desarrolló en el auditorio del plantel, con transmisión por Facebook Live, en donde acompañaron al Director de la FCAT, la Decana María Isabel De la Garza Ramos; la Secretaria Académica, María Guadalupe Garza García; el Secretario Administrativo, José Isabel Segura y el Secretario Técnico, Luis Francisco Cruces Alcántar.

