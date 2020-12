Le cambian la vida a niños, con implantes cocleares

Por Roberto Aguilar/Foto especial

Ciudad Victoria.- Cuando Marvin Hernández tenía un año y cuatro meses de edad, sus padres comenzaron a notar que el niño no tenía reacción a los sonidos, “tampoco hacía nada por hablar, entonces comenzamos a comunicarnos a puras señas”, recuerda su mamá, Natalia Rojas.

El niño fue diagnosticado con hipocausia bilateral profunda en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, lo que generó mucha preocupación a sus padres, “cuando le detectaron fue difícil por la situación de cómo se iba a desarrollar, cómo él va a vivir, sus tareas, la escuela, su vida diaria. Ha sido un proceso muy difícil”, relató la señora Natalia.

Además, ellos radican en el municipio de Llera, donde el papá de Marvin ha tenido dificultades para conseguir trabajo y el salario muchas veces no les alcanza.

Pero no se rindieron. Una fundación altruista contactó al DIF Tamaulipas y se comunicaron la mamá, “me pidieron que hiciera el trámite de solicitud para ver si el niño iba a ser de los afortunados que les dieran un implante. Me respondieron rápido, me hablaron para decirme que había sido aceptado para el apoyo de los implantes”.

Actualmente Marvin tiene 3 años de edad y es uno de los niños que han podido escuchar gracias al apoyo del DIF Tamaulipas que preside la señora Mariana Gómez García Cabeza de Vaca.

“Yo estoy muy agradecida por el apoyo que recibimos. Lo que nosotros deseamos siempre es que él escuchara, empiece a hablar y que pueda hacer la vida como los demás niños, que pueda ir bien a la escuela y hacer su vida como todas las personas”, dijo emocionada la señora Natalia.

MÁS DE 12 MDP DE INVERSIÓN

Con la entrega de 10 implantes cocleares y 3 procesadores auditivos que realiza el DIF Tamaulipas, niñas y niños que padecen hipoacusia, tienen la oportunidad de escuchar por primera vez y otros podrán tener una mejor audición, señaló Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Mencionó que la inversión para la compra de estos equipos fue de 6 millones 088 mil 400 pesos y se logró recaudar gracias a la donación de productores de ganado durante las subasta ganaderas y con recurso estatal.

“Desde el inicio de esta administración hemos trabajado para hacer posible a través de los implantes cocleares, aparatos y procesadores auditivos, que niñas y niños mejoren su rendimiento académico, escuchar a sus seres queridos y decir sus primeras palabras”, expresó.

Añadió que estos procedimientos y equipos médicos suelen tener costos muy elevados que dificultan el acceso de las familias a ellos, pero en el DIF estatal se realizan constantemente acciones de procuración de fondos que permiten brindar esta gran ayuda, para que las familias tamaulipecas tengan la oportunidad de adquirir estos equipos y tratamientos médicos.

En los cuatro años de trabajo el DIF Tamaulipas ha invertido 12 millones 416 mil 106 pesos, lo que ha permitido cambiarle la vida a 36 niñas, niños y adolescentes que gracias a estos implantes cocleares, procesadores y diademas auditivas.

“A las familias de Tamaulipas quiero decirles que desde el gobierno del Estado y el DIF seguiremos realizando acciones de procuración de fondos, que nos permitan ampliar nuestra capacidad de ayudar, para seguir asistiéndoles y brindándoles apoyos como los que hoy hacemos entrega”, agregó.

Durante un evento también se entregaron 3 máquinas perkins para escritura braille en beneficio de alumnos con necesidades educativas especiales de la Escuela Primaria “18 de Marzo” zona escolar 132 del municipio de Madero, con el objetivo de seguir impulsando un estado incluyente y con las mismas oportunidades para todos.

La titular del DIF agradeció a los productores ganaderos por el apoyo que han brindado a este organismo, y a la Fundación Instituto Otológico Monterrey A. C.; estuvieron presentes: el secretario de Desarrollo Rural en el estado, Ariel Longoria García; Omeheira López Reyna, directora general del DIF Tamaulipas, Productores Ganaderos y a través de videollamada el director de la Fundación Instituto Otológico Monterrey A.C., el Dr. Felicitos Santos Garza.