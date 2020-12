No olviden que la víctima es mi hermano, pide Velia Patricia Silva Delfín

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- En relación a la investigación del intento de homicidio que ocurrió en Durango, del magistrado Héctor Emmanuel Silva Delfín, su hermana, Velia Patricia Silva Delfín, pidió a la sociedad, “no olvidar que la víctima es mi hermano”.

“Como familia, quedamos atrapados en medio de un fuego cruzado de acusaciones y señalamientos, hemos sido re victimizados, sin tener la oportunidad de pronunciarnos, pues actualmente, varios miembros de nuestra familia son victimas de Covid-19, por lo que nuestras fuerzas y atención, están centrados en su cuidado”, manifestó Silva Delfín a través de un comunicado a título personal. Ella es actualmente la delegada del IMSS en Tamaulipas.

Como hermana, y a nombre de la familia Silva Delfín, señaló que, al momento que la Fiscalía General del Estado de Durango (FGEDGO), se presentó en el lugar de los hechos para investigar, se le practicó una entrevista en calidad de familiar de la víctima.

Silva aclaró que en dicha entrevista, no realizó un señalamiento directo de persona alguna, y menos aún, en contra de la médico que es señalada por la FGEDGO.

“El señalamiento contra dicha profesionista, es el resultado de las líneas de investigación que adoptó la FGEDGO, lo cual, es responsabilidad exclusiva de dicha institución”, añadió.

Aseguró que la familia de la víctima no han sido tomados en cuenta por la FGEDGO, “pues no hemos tenido acceso a copias de la carpeta de investigación, no fuimos convocados a la audiencia, ni hemos sido recibidos por el Ministerio Público a cargo de la indagatoria, con lo que se han vulnerado nuestros derechos como ofendidos y los de nuestro hermano como víctima”.

Ante las versiones sobre probables actuaciones fuera del marco de la ley por parte de la FGEDGO, afirmó lo siguiente: “Reprobamos cualquier acto de tal naturaleza, no solo porque de haber sido violado los derechos de la imputada, se atentaría contra su persona, sino porque ello también vulneraria los derechos de la víctima, pues dañaría la investigación, la oportunidad de conocer la verdad, la posibilidad de obtener justicia y de dar con el responsable”.