“Si lo demuestras, yo renuncio”, reta Gerardo Peña a Rigo Ramos, por presuntas propiedades en EU

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.— El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, retó al diputado de Morena, Rigoberto Ramos Ordóñez, a comprobarle que es dueño de ranchos y propiedades en Estados Unidos: “Si es así, te reto a que si lo demuestras, yo renuncio; pero si no, renuncias tu”.

Esta discusión se desarrolló en la tribuna del Congreso, cuando Ramos pidió que la Unidad de Inteligencia Federal revise a todos los funcionarios del gobierno, “a todos los diputados, incluyamos también el departamento de la Función Pública”.

El diputado panista, Gerardo Peña, indicó que los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional son “una máquina de generar iniciativas para el bien de los tamaulipecos”.

También lee: Tunden en redes a Samuel García tras contar su “dura” juventud al jugar golf

“Y tú lo eres, pero eres una máquina de aventar lodo y no solamente con lo que has venido sin fundamentos a decir a esta tribuna, si no te encargas a través de algunos personeros tuyos de filtrar en medios de comunicación que tengo ranchos y propiedades en los Estados Unidos”.

Y añadió: “Si es así, te reto, a que si lo demuestras, yo renunció, pero si no renuncias tú”.

Ante el reto, Rigoberto Ramos solo atinó a responder: “yo no tengo ese tema, yo soy una persona que habla de frente; si usted tiene ranchos lo felicito, si no tiene pues qué lástima, ya le irá bien en algún momento”.