Listos octavos en la Champions League

Agencias

Con duelos sumamente atractivos quedaron definidos los duelos de Octavos de Final de la UEFA Champions League que realizó el sorteo esta mañana de lunes. Los dos mexicanos involucrados en esta fase ya conocen a sus rivales.

Por un lado, Jesús “Tecatito” Corona con el Porto enfrentará a la Juventus de Cristiano Ronaldo, mientras que el Atlético de Madrid con Héctor Herrera se medirán al Chelsea.

Destaca por encima de todos el duelo entre el Barcelona con Lionel Messi ante el PSG de Neymar. El duelo tiene especial significado por todos los rumores de que ambos jugadores querían formar parte del mismo equipo. Medios de España afirmaron que Messi quería a Neymar en el club Blaugrana de regreso y ahora se enfrentarán nuevamente en Octavos de Final.

Duelos de Octavos de Final

Lazio vs Bayern Munich

Barcelona vs París Saint Germain

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

Monchengladbach vs Manchester City

Porto vs Juventus

Leipzig vs Liverpool

Atlético vs Chelsea

¿Cuándo de juegan los Octavos de Final?

Los partidos de Octavos de Final se jugarán el 16, 17, 23 y 24 de febrero los partidos de ida. Mientras que los partidos de vuelta serán 9, 10, 16 y 17 de marzo. El siguiente sorteo, para los Cuartos de Final es el 19 de marzo.

La Final de la Champions League se jugará el 29 de mayo en el Estadio Ataturk de Estambul en Turquía. Cabe recordar que la Fase de Grupos se jugó sin público como medida de prevención ara evitar el contagio de coronavirus y la ronda de los Octavos de Final, hasta ahora, se perfila de la misma manera.