Pide AMLO no salir en 10 días

Ante el aumento en la ocupación de camas hospitalarias en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que en los próximos 10 días no salgan de sus hogares, solo para lo indispensable, y continuar con las medidas de prevención para disminuir los contagios de COVID-19.

“Lo mismo que nos cuidemos nosotros, prohibido prohibir, son 10 días eso es que le pido a la gente, porque del 14 al 24 se llenan las calles, porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando sale más la gente”.

“Ya el 25 baja hasta Día de Reyes porque por lo general del 25 hacia adelante la gente sale a ver a sus familiares, entonces, son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios y la saturación de hospitales”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se trabaja en ampliar la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme, que nadie pierda la vida, si podemos hacerlo sin necesidad que nos digan firmes, no se muevan, no salgan.

“No, ya sabemos, sana distancia, el lavado de manos, el aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario, solo hacer reuniones familiares con los que vivimos, la familia más grande que esperemos”.

Reafirmó su confianza en la gente porque cuando se han hecho llamados a que nos cuidemos siempre ha habido respuesta en general.

“La prueba más contundente fue lo que sucedió el 12, el día de la Virgen de Guadalupe, la celebración más importante del país… Cuando este 12 está la Basílica vacía se demuestra que la gente actúa de manera responsable, que hay que tenerle confianza a la gente, y eso es parte del cambio de mentalidad, que no estar pensando que el mexicano es menor de edad, que no sabe, que requiere de mal trato, de autoritarismo, porque eso es lo que les da cabida a esos afanes de autoridades arbitrarias, hay que cuidar la libertad”.

Fuente: El Universal