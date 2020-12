Marco A. Vázquez

Aumento al salario…

Como recordatorio maternal resuenan las cifras que van en el sentido de que existen 52 millones de personas en pobreza extrema a las cuales se les han agregado por lo menos unos 5 millones este año como resultado de las políticas de desarrollo social que son inútiles, tanto, que ni siquiera pueden garantizar el derecho humano a la alimentación.

Desde luego que ofenden los datos, pero resulta todavía más doloroso que en respuesta el gobierno de Andrés Manuel anuncie que aumentaran los salarios mínimos un 15 por ciento y a las trabajadoras del hogar hasta un 30 por ciento, así como si salieran los dineros de sus bolsillos, como si estuvieran dispuestos a sacrificar la recaudación con tal de que las empresas o las familias paguen salarios más justos a los trabajadores y no trasladen eso al costo final de lo que ofertan o, en el caso de quienes trabajan para una familia sean despedidos ante la imposibilidad de pagarles más a ellos, al IMSS, al Infonavit y a otras dependencias federales y estatales.

El hecho, por si solo, dice la Coparmex que causará la quiebra de miles de empresas con el consecuente desempleo, que ellos podrían soportar el 10 por ciento de aumento pero no algo que es muy populista y para hacerse realidad se tendrá que reflejar en aumento a productos, nomás para que vea de que le hablo.

Es claro que este gobierno de Andrés Manuel no es el culpable de la pobreza que existe en México, incluso sus políticas de asistencia social quizá sean efectivas para ayudar a los más pobres por cierto tiempo, hay que dejar en concreto que la pobreza en México es resultado de políticas erróneas de los gobiernos del PRI, principalmente, pero igual del PAN que no supieron atacar el fenómeno a tiempo pero de lo que si podemos acusar al gobierno actual es de no tener una idea clara de cómo combatir el problema, lo dicho mil veces, sus políticas no van a generar riqueza, van a hundir a la clase media, a empobrecerla porque tendrá que seguir pagando servicios e impuestos caros y golpearan el aparato productivo del país al que no se le reducen impuestos ni se les beneficia con servicios más baratos o algo que les ayude a mitigar el pago a sus trabajadores sin tener que trasladarlo a los precios finales de los productos o servicios que oferten.

Vaya, subir salarios no se reflejará en los bolsillos de los mexicanos, por más que el presidente hable de que habrá un control de precios, de la inflación como lo presume, la realidad la vemos en el súper, cuando se trata de comprar carne, aguacate, huevo, leche y hasta tortillas.

El problema de la pobreza parece no tener solución, no se ve para cuando vaya a haber dinero suficiente en cada familia como para que puedan elegir sus alimentos, ya por lo menos, es decir, mientras el gobierno presume tener ahorrado millones y millones de dólares con su austeridad a los mexicanos nos hace falta hasta para el micro o la gasolina.

Mientras tanto, los políticos siguen entretenidos en lo suyo, en el escándalo mediático que pueda encubrir los millones de pesos que se embolsan por no hacer nada.

Andrés Manuel lo sabe, él parece un presidente que tiene buena voluntad y por ello describe lo que pasa, en México se gana menos que en los países de Centroamérica, si, a esos que estamos ayudando con proyectos para que generen empleos y no nos envíen migrantes y por eso su propuesta de mejorar salarios pero a su alrededor todo parece indicar que los escándalos políticos son más importantes que la vida de los mexicanos, vea usted para donde vea y no se vislumbran cambios, los políticos siguen empecinados en mezclar la política con la economía, con la seguridad pública, la educación, y hasta con la salud o lo que les sea posible y les reditué votos o dinero, lo que caiga primero.

Por supuesto, la sociedad también se distrae, hasta este momento no se han encontrado propuestas para hacer trabajar a los legisladores, para que piensen en leyes que en realidad beneficien al colectivo y no a unos cuantos, que impidan la especulación de precios en los productos de la canasta básica, para frenar el aumento constante del gas, la gasolina y la electricidad o el agua.

En realidad, la pobreza que acusan todos los días los opositores al régimen si se vive, se sufre, hay problemas graves al respecto, miles de tamaulipecos, millones de mexicanos en este momento no alcanzan para comer una vez al día, menos para vestir, y ni para pensar en una casa y de ahí nacen otras dificultades que ahora padecemos como la violencia e inseguridad.

Estamos más pobres que nunca, es real que lo que dice Andrés Manuel que se tienen que pagar salarios más justos pero lo que no se ve es cómo hacerlo, se tiene que encontrar como provocar que la empresa no lo sufra y ese es el problema, tenemos políticos muy grises o desinteresados en los mexicanos como para emplearse en buscar soluciones y en el pueblo ni siquiera contamos con un peso en la bolsa para cubrir nuestras necesidades y empezar a buscar solución a ese problema, esa es nuestra triste realidad.

DISTRINGUEN A INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio a conocer a las facultades y unidades académicas los resultados del Premio Universitario 2020, cuya distinción reconoce a los mejores trabajos de investigación realizados por el personal académico y tesistas de licenciatura y posgrado de la máxima casa de estudios del estado.

Al respecto, la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT informó que el Rector José Andrés Suárez Fernández hará la entrega oficial de este galardón durante la Asamblea de Reconocimiento al Mérito Universitario en enero del 2021.

En la edición 2020, resultaron ganadores un total de 18 trabajos de investigación distribuidos en tres categorías: Premio en Ciencias Investigación de Excelencia “Gral. y Lic. Bernardo López García”; Premio Investigador Joven “Dr. Norberto Treviño Zapata”; y Premio en Tesis de Calidad “Lic. Natividad Garza Leal”, en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado.

El premio Investigación de Excelencia, fue para el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, del Instituto de Ecología Aplicada, en el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; y para la Dra. Karla Lorena Andrade Rubio, de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), en el área de Ciencias Sociales.

El Premio Investigador Joven “Dr. Norberto Treviño Zapata”, lo obtuvo la Dra. Yesenia Sánchez Tovar, investigadora de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV).

En Tesis de Calidad Nivel Licenciatura: en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, Héctor David Guevara Medina (autor) y Dr. Miguel Ángel Bartorila (Director de Tesis), de la Facultad de Arquitectura de Tampico (FADU); en el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Kristel Adriana Suárez Pérez (autora) y Dra. Yuridia Bautista Martínez (director de tesis), de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

En el área de Ingeniería, Jamie Sahory Hernández Jasso (autor) y Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja (director de tesis), de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”. También de licenciatura, dos premios para la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA): en Medicina y Ciencias de la Salud, Alondra Abigail Rocha Sánchez (autora) y Dra. Rosa Issel Acosta González (director de tesis); y en el área de Biología y Química, Mayra Alejandra Graniel Amador (autora) y el I.Q. Héctor Fabián Torres Rodríguez (director de tesis).

En Tesis de Calidad Nivel Maestría, dos distinciones para la UAMRA: Medicina y Ciencias de la Salud, Mariela Gutiérrez López (autora) y Dra. Ma. Enriqueta Muñoz Islas (director de tesis); y en Biología y Química, Jesse Rodrigo Ríos Rodríguez (autor) y Dr. Humberto Martínez Montoya (director de tesis).

En este mismo nivel: en el área de Ciencias Sociales a Joel Alejandro Cumpeán Luna (autor) y Dr. Arturo Briseño García (director de tesis), de la FCAV. Así como dos premios para la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC): en Ingeniería, Ulises Manuel Ramírez Alcocer (autor) y Dr. Edgar Tello Leal (director de tesis); y en Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Dafne Yadira Chávez Soto (autor) y Dr. Daniel López Aguirre (director de tesis).

En el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, Erin Yaqueline Tovar Garza (autor) y Dra. Luz Adriana Orozco Ramírez (directora tesis), de la UATSCDH.

En Tesis de Calidad Doctorado, área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Jairo Jeú Quintanilla Medina (autor) y Dr. Javier Hernández Meléndez (director de tesis), de la FIC; en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, para Mariana Flores García (autor) y Dr. Víctor Manuel Izaguirre García (director de tesis), de la FADU.

En este mismo nivel, en Ciencias Sociales, a Esthela Galván Vela (autora) y Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón (director tesis) de la FCAV; y en el área de Ingeniería, Luz Idalia Balderas García (autora) y Dr. Alberto Reyna Maldonado (director tesis) de la UAM-Reynosa Rodhe.

