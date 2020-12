Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – PAN y Morena, sin candidatos

*** ¿Y por qué ‘renunciaron’ al ‘Guasón’?

*** Calculan 170 mil muertos para marzo

*** ¿Y dónde andan aquellos cacaixtlones?

*** Matamoros, ayuntamiento más mortal

*** “Me urge ser alcalde”: Chava Rosas

Cd. Victoria.- Para los más conspicuos observadores de la política en Tamaulipas, la elección de diputados federales y locales y para nuevas administraciones municipales se dará exclusivamente entre el PAN, que es gobierno en la entidad, y Morena, cuyo poder deviene de Palacio Nacional.

El resto de las franquicias electoreras jugarán un papel más de testigos que con escasísimas posibilidades de triunfo.

Triunfos en los llamados municipios ‘chicos’, donde PRI, Panal o MC tienen cierta estructura partidista y donde Morena y PAN no pondrían tanta atención.

Supondríase que esas dos franquicias estarían más interesados en los municipios de mayor potencial electoral, así como en los ayuntamientos que manejan jugosos presupuestos.

Entre ésos se anotaría por fuerza a Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Matamoros, Madero, Altamira y Mante, más Miguel Alemán, San Fernando, Río Bravo, González y Soto La Marina.

Mención especial merece Victoria, más por el significado que le da ser la capital del estado que por el número poblacional o su presupuesto.

Todo ello, bajo el entendido de que a la sociedad, a los votantes, poco o nada importa quiénes lleguen al Congreso local o a la Cámara baja en el Congreso de la Unión.

A éstos generalmente no se les vuelve a ver por el territorio, a menos que en sus proyectos personales les aparezca un nuevo cargo de elección popular.

Es con el alcalde y su equipo con el que el pueblo tiene la mayor relación.

En ese sentido, resulta que ni el PAN y mucho menos Morena tienen tantas figuras populares que les garanticen dar la pelea en las urnas.

Citemos el caso del PAN, por ser el partido en el poder.

En Nuevo Laredo, por ejemplo y pese a lo traicionerillo que ha resultado, todo indica que el abanderado azul será el diputado federal SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, a quien debieran recordarle que cobra como diputado (no se le conoce actividad legislativa alguna) merced a que fue compromiso del alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR sacar esa elección para el PAN, buscando él mismo la reelección.

Por sí solo ROSAS QUINTANILLA no gana una colonia.

Ciertamente, tampoco Morena tiene mucho de dónde echar mano en aquella lejanísima esquina, pues salvo la diputada CARMEN LILIA CANTÚROSAS, no aparece alguien con tamaños.

Pasemos a Reynosa, donde la fuerza electoral de la alcaldesa MAKI ORTIZ la demostró en su reelección del 2018, logrando no solo votación difícil de repetir (150 mil votos), sino que ese municipio fue el único donde ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ganó la elección presidencial.

Y a pesar de ser el terruño del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, el PAN tampoco tiene una carta ganadora por sí misma.

Ni GERARDO PEÑA, ni JESÚS MARÍA MORENO, JAVIER GARZA DE COSS o CARLITOS PEÑA ORTIZ ganarían en solitario.

Las alianzas tendrán prioridad, o se la pondrán más fácil a los morenos.

Que tampoco están en jauja, por cierto.

Tanto, que su principal prospecto parece ser el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, con muy negros antecedentes en la conformación de su ostentoso patrimonio económico.

Matamoros es otro municipio igual de complicado para el PAN, donde pareciera que la abanderada será la diputada IVETT BERMEA, que el año pasado apenas pudo ganar su distrito local, con una nada aseada operación desde la Secretaría General de Gobierno.

Allí, en el terruño, Morena estaría buscando la reelección del ‘Borrego’ MARIO LÓPEZ, al parecer ahora sin el apoyo económico y faccioso de sus impresentables amigos.

De la frontera nos vamos al exsólido sur, donde solo Tampico parece plaza segura para el PAN, con un buen trabajo del alcalde CHUCHO NADER.

En jaibolandia, si hoy fuera la elección la ganaría CHUCHO prácticamente sin despeinarse, pero habrá que ver a quiénes le ponen en la papeleta para diputados locales y para la curul federal.

Tampoco allá tiene Morena alguna figura con tamaños para siquiera intentar ganar.

Digo, a menos que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA se bajara de la nube y arriesgara su futuro en aras del triunfo morenista, pero…

En la vecina Madero no parece tener problemas el alcalde ADRIÁN OSEGUERA para conseguir su reelección y con ello ponerse en la fila gobernadeable guinda.

Y es que en el listado provisional del PAN aparece el jovenazo CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO como abanderado para Madero, pero con escasísimas posibilidades de triunfo.

También vecina es Altamira, donde el PAN tendrá que volver a negociar con ese bandido de la política llamado JUVENAL HERNÁNDEZ, quien intentará regresar a la alcaldía que prestó a su esposa ALMA LAURA AMPARÁN por cinco años.

Tampoco en Altamira cuenta Morena con alguien confiable para intentar ganarle al PAN.

Y llegamos a Victoria, donde la pésima administración (es un decir, claro) del catarrín XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI tiene a los capitalinos hartamente decepcionados del PAN.

En ese sentido, podrá la alcaldesa interina PILAR GÓMEZ echarle todos los kilos, como parece hacerlo, pero mientras se cubra con impunidad a XICO ‘El Catarrín’, la sociedad tendrá la opción de castigar a los azules con el voto en contra.

Y para ello allí tiene Morena al jovenazo LALO GATTÁS, con harto trabajo de posicionamiento y una imagen de honorabilidad.

En ese breve resumen puede notarse que ni Morena ni el PAN, siendo los partidos de mayor relevancia en Tamaulipas, hicieron el trabajo de crear, formar, alentar figuras para las posiciones electorales.

De modo que, ciertamente desgastado por el uso del Poder, el PAN podría tener fuertes descalabros en municipios importantes, pero…

¿Con qué ganaría Morena?

CHISMOGRAFÍA: Sigue sin saberse a ciencia cierta cuál fue la razón para que ‘El Peje’ diera la patada en el trasero al ‘Guasón’ HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ.

Digo, porque para ser enlistado para diputado plurinominal no era necesario que ‘renunciara’ a su cargo en la Secretaría de Gobernación.

Por cierto, siguen los batacazos mediáticos al merolico de Palacio porque tardó ¡¡nada más!! casi 120 mil muertes para medio entender que el Covid-19 es una pandemia harto peligrosa.

Y digo ‘medio entender’ porque da el consejo y no lo asume.

Ni usa cubrebocas ni deja de andarse paseando.

En ese sentido, amable lector pregunta: ¿Qué es más reprochable en el abuso de la libertad de expresión?

¿Llamar ‘pinche’ al presidente en funciones o escupir la sarta de estupideces que acostumbra el inefable RICARDO SALINAS PLIEGO?

Otro lector, de esta capital, escribe: “Y sí, el director del ISSSTE es uno más de los muchos floreros que ‘El Peje’ tiene en su repisa administrativa.

¿Alguien sabe cómo se llama?

En una de ésas y ni ‘gugleando’ lo encuentran”. Salió al aire.

Y, agárrese, pues contra la versión de los ‘científicos’ mexicanos apellidados LÓPEZ (OBRADOR y GATO-EL) nadie más se atreve a afirmar que la pandemia Covid-19 está bajo control, ‘domada’.

Quienes de verdad le entran a la ciencia de la investigación y a la medicina hacen un pronóstico terrorífico para nuestro país.

Y es que, según sus estudios, en México estaremos contando, para cuando llegue la primavera del 2021, algo así como 170 mil muertos por el virus de referencia.

Aunque los ‘científicos’ LÓPEZ aseguraban que llegar a los 50 mil decesos por Covid-19 sería catastrófico.

Bueno, pues con todo y ello existen insensatos (iba a teclear ‘idiotas’, pero…) que se resisten al uso del barbijo y a aplicar la sana distancia.

Vaya usted a saber si ese cementerio nacional vaya a incidir en el voto del 6 de junio.

Volviendo con el inminente proceso electoral tamaulipeco, advierten que quizá para no meterse en contra, la alcaldesa MAKI pide que el candidato del PAN no sea GERARDO PEÑA.

Tampoco lo sería su hijo (de MAKI), CARLOS ‘Makito’ PEÑA.

En ese sentido, los más conspicuos anolistos y especuleros se dieron a la tarea de revisar la reciente gira del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA por aquel su terruño.

Y hallaron que, mientras fue la primera vez en mucho, muchísimo tiempo, que se veían juntos al mandatario estatal y a la alcaldesa; el gran ausente fue precisamente el pastor congresal.

En ninguno de los eventos encabezados por el gobernador se vio a PEÑA FLORES.

Vamos, ni siquiera en el que se supone acudirían representantes de los tres Poderes estatales, y sí lo hizo HORACIO ORTIZ RENÁN, por el Judicial.

En cambio, quien no se le despegó ese día al gobernador fue el gerente de la Comapa JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO.

‘Hay jugada’, dicen, y sería con CHUMA a la alcaldía, MAKI a la curul federal y GERARDO por uno de los distritos de esa frontera. Veremos y diremos.

En otro orden de ideas, como mera cita estadística o para lo que usted ordene, guste y mande, pero es bueno saber que el ayuntamiento de Matamoros es en el que más víctimas mortales ha arrojado el Covid-19.

Finalmente, de pésimo gusto es el comentario que solo a sus muy íntimos hace el eventual candidato del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo SALVADOR ROSAS QUINTANILLA.

“Necesito, me urge llegar a la alcaldía”, dicen que dice.

Y agrega: “Con que me vaya tan bien como a CARLOS (CANTÚROSAS JR.) me conformo”.

Y es que, aunque se resiste a aceptar públicamente que su esposa lo sorprendió en infidelidad conyugal, reconoce que la tarascada económica que sufrirá con el divorcio será monumental.

‘De órdago’, escribiría el culto columnista socialero.

De ese calibre es el eventual candidato del PAN en Nuevo Laredo.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Nos escribe EMILIO SUÁREZ, de la meritita colonia Nacozari de esta capital: “Coincido con el columnista y, aunque no soy simpatizante del PRI, es de aplaudir la actitud de don ENRIQUE CÁRDENAS DE AVELLANO, pues si la imitaran algunos personajes otrora picudos, como BALTAZAR HINOJOSA, OSCAR LUBER (sic), ALEJANDRO GUEVARA, MARCO BERNAL (ups), quizás otro gallo podría cantarle al empinadísimo PRI tamaulipeco”.

Y agrega: “Si en cada municipio salieran aquellos famosos cacaixtlones a dar la cara y devolverle a su partido algo de lo mucho que robaron, amasaron o ahorraron”. Salió al aire.

Pero, ¿Acaso esos cacaixtlones le tomarían siquiera la llamada al ‘líder’ MELHEM?

Sale… y vale.

