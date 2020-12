PC desmiente oficio de CFE sobre incendio

Por Ivette Saldaña

Protección Civil de Tamaulipas afirmó que es falso el oficio que presentó esta tarde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como prueba de que un incendio generó el apagón del lunes 28 de diciembre y que los hechos no corresponden a la realidad.

El coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, dijo que el oficio que mostraron funcionarios de CFE es apócrifo, porque esa firma no corresponde a Emmanuel González Márquez, no tiene sellos y el número de folio no es real.

Además de que en dicho documento se hace una relatoría de hechos que tampoco existieron porque en el texto que mostró CFE se afirma que a las 3 de la tarde del 28 de diciembre de 2020 se recibió una llamada de la línea de emergencia de 911 donde se reportó un incendio en pastizales a la orilla de la carretera federal 85 Victoria-Monterrey, lo cual no ocurrió.

Fue hasta las 5 de la tarde cuando “recibimos un audio de una persona de bomberos del municipio de Ciudad Victoria que dijo que una persona de CFE reportaba un incendio en la zona de El Barretal”.

Granados afirmó: “No fue requerido el servicio (de Protección Civil) porque de alguna forma ellos lo estaban resolviendo, incluso no participamos en ese incendio. Se nos hace raro que se nos involucre con un supuesto oficio donde hacen toda una narrativa con otros horarios… no se apega a la realidad habla de unidades que no son, no trae sellos, la firma no es…”.

Tampoco se tiene registro en el C4 de que alguien haya llamado al 911 para reportar ese incendio que fue teóricamente a medio día y que provocó el problema de la transmisión eléctrica.

Otra falsedad, aseguran, es que a las 3:20 de la tarde salió la unidad número 01 para verificar el reporte, porque “el acuario uno, es una unidad que está descompuesta, tiene mucho tiempo descompuesta, hay muchas inconsistencias en ese oficio”.

Pudo haber participado alguien de Protección Civil de otro municipio, pero el oficio dice que se emitió por Protección Civil de Tamaulipas y la firma el director de coordinación con municipios de esa instancia, Emmanuel González Márquez, pero él desconoce la firma y el documento.

“Él (González Márquez) trabaja con nosotros pero él no reconoce ese oficio, esa firma, no es de él y varios elementos que no muestran consistencia. Se nos hace raro que se haya utilizado ese oficio”, añadió.

La tarde de este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad informó que el desbalance que provocó el apagón que afectó el lunes pasado a 10.3 millones de personas en diferentes estados del país fue originado por un incendio “importante” en un pastizal de 30 hectáreas en Padilla, Tamaulipas.

El director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldó la versión del incendio.

“Al detectar el incendio se dio parte a Protección Civil local. Debido a las condiciones meteorológicas que provocaron fuertes vientos el fuego se extendió y derivado de ello dos líneas salieron de servicio”, dijo Noé Peña, funcionario de la CFE, en conferencia de prensa virtual.

Tras el incendio se desencadenaron diversos eventos que provocaron el corte de energía eléctrica, enuméro Carlos Meléndez, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Fuente: El Universal.