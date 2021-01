Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Lalo Gattás amarra Victoria, pero…

*** Los convenencieros y sus alianzas

*** Quieren Laredo, Victoria y Reynosa

*** ‘El Meme’ Garza se abre de capa

*** Que Gerardo no atiende consejeros

*** Ivett se tambalea; no es garantía

Cd. Victoria.- Reconozcamos que una alianza como la que han formado el PRI, PAN y PRD es un maridaje electorero de ésos que ni en el peor onanismo político alguien pudo siquiera imaginar algún día.

‘Tóxica’ la llame el huésped de Palacio Nacional.

Sin embargo, una alianza así es entendible si se considera que a ese fenómeno llamado ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no se le puede llegar dividido a enfrentarlo.

Ésa es una bastante clara realidad, le guste a quien le guste, púrguele a quien le purgue.

Con un agregado, está por verse que esas alianzas con candidatos comunes vayan a dar resultado en las urnas.

Digo, porque si bien es cierto que los militantes de esas tres franquicias electoreras rechazan los moditos de ‘El Peje’ investido con la banda presidencial, deberá asimismo haber montones de ellos que tampoco quieren saber nada con el PRI (guácala) o el PRD (fuchi).

De esa manera, el merolico de Palacio Nacional no se cansa de criticar esa insospechada alianza.

Hay quien piensa que es por temor a que le arrebaten el control legislativo federal, pero…

¿De verdad podrán esos aliancistas opositores alcanzar los (por lo menos) 18 millones de votos que los especialistas calculan para los aliados de ‘El Peje’ el próximo 6 de junio?

Se antoja muy, muy difícil, más no imposible.

Pero si de alianzas malolientes se trata, ¿qué pero le pone a la que el merolico de Palacio Nacional tolera (digo, ni modo de pensar que el Jefe del Ejecutivo ordene a una franquicia electorera), en la que el campeón Morena se ‘arrejunta’ con filibusteros impresentables como el PT y el PVEM?

Sí, ya sabemos que los cupuleros de la 4T piensan que el pueblo mexicano no tiene memoria, pero…

¿A poco no se acuerdan que el PT nació bajo los auspicios de CARLOS SALINAS DE GORTARI para dar gusto a su querido ‘hermano incómodo’ llamado RAÚL?

¿O acaso no recuerdan que hace apenas unos años ese mismo PT perdió el registro electoral, pero lo recuperó gracias a leguleyadas del PRI con ENRIQUE PEÑA NIETO?

¡¡Y qué decir del PVEM!!

Nacido en ese priato que tanto dicen abominar en la 4T, fue aliado del PRI cuando estuvo en el Poder y con los azules en la alternancia del PAN en el Poder presidencial.

La mejor fama que tienen los verdes es que son tan corruptos que harían palidecer a cualquier priísta corrupto.

Hoy ese PVEM y 4T (perdón, Morena) son uña y mugre.

Sin olvidar que hace apenas tres años los cupuleros del PVEM le juraban amor eterno a PEPE MEADE, a la sazón candidato presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Con otro agregado preguntón: ¿qué no tiene (según sus ‘otros datos’) ‘El Peje’ la aprobación del 85% de los mexicanos?

Luego entonces, ¿cómo es que necesita de vejigas para nadar?

Y es que, al final de cuentas, tanto PT como PVEM solo le servirán al ‘Peje’ (perdón, a Morena) para taparle el ojo al macho con las candidaturas.

Pero el pago será incalculable, pues sus respectivos cupuleros no solo se beneficiarán con el presupuesto que la autoridad electoral les asigne, sino con los pingües negocios que saben hacer (Ah, no. En la 4T esas corruptelas ya no existen).

Al final de cuentas, si bien es cierto que la alianza entre PAN- PRI y PRD apesta jediondísima, la del ‘Peje’ (perdón, Morena) con el PT y el PVEM también es huérfana maternal.

CHISMOGRAFÍA: Desde el Altiplano avisan que el CEN de Morena (vale decir, MARIO DELGADO) tiene especial interés en ganar tres importantes municipios en Tamaulipas.

Comenzando por Nuevo Laredo, siguiendo con Reynosa y completar la jornada con la capital, Victoria.

Sin menoscabo de intentar repetir en Madero y Matamoros, más lo que se pueda acumular.

De aquellos tres municipios, vale repetir, se tiene el del máximo presupuesto local, el de mayor padrón electoral y la sede de los Poderes estatales.

Y a fe nuestra que, de continuar con el manejo de las encuestas, para Nuevo Laredo no hay figura morenista más popular que la diputada CARMEN LILIA CANTÚROSAS, mientras en Victoria el jovenazo LALO GATTÁS tiene el sello de imbatible.

‘Ambos dos’ con senda imagen de gente decente, honorable.

Para Reynosa se les presenta el problema de que la encuesta la gana el impresentable diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, pero no soportaría una revisada al origen de su fabulosa fortuna.

¿Permitirán los santones de la izquierda que los hagan a un lado?

¿Imperará la lógica simplista de dar la estafeta a quien garantice triunfo?

Mientras que en esta capital trasciende que la ‘nomenklatura’ local de Morena prepara una trastada para ‘hacerle de agua’ la superioridad en encuestas que ostensiblemente debe hacer a LALO GATTÁS el candidato guinda a la alcaldía victorense.

Consistente ésta en hacer que el municipio capitalino le sea asignada al género femenino.

Ya sabe usted que por esas cosas de la equidad de género, 22 de las 43 candidaturas deben ser para féminas.

Como nos la sabemos, la designación del jovenazo GATTÁS BÁEZ como candidato en esta capital es cosa juzgada, pero… esperemos y diremos.

Por cierto, el que ya se abrió de capa para buscar la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA en la gubernatura es el reynosense MANUEL GARZA GONZÁLEZ JR.

Pian pianito viene ‘haciendo roncha’ con la suma de apoyos de empresarios dispuestos a entrarle fuerte al proyecto.

En calidad de mientras, con eventos privados en Tampico, Monterrey y el ex DF se han venido sentando las bases de lo que podría ser una buena campaña política.

Sin necesidad de caer en las bajezas clásicas de estas épocas, sino convocando a la reconciliación.

Cambiando absolutamente de canal, el mundo de la bohemia y el romanticismo está de luto tras el deceso, víctima del Covid-19, del maestro MANZANERO CANCHÉ, a quien conocimos como presidente de jurado en concurso de talentos musicales en la facultad de Derecho de la UAT, a la sazón dirigida por mi inolvidable compadre ALFONSO PÉREZ VÁZQUEZ.

Convivimos por minutos con el maestro yucateco.

Muy, muy inteligente, culto, pero muy soberbio.

MANZANERO (Adoro, Contigo Aprendí, Como yo te amé) fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores a la que el paisano ROBERTO CANTORAL GARCÍA (Reloj, Al final, El Triste) dio vida y valor, al que relevó a su muerte, en 2010.

Ahora es otro amigo, MARTÍN URIETA SOLANO (Mujeres Divinas, Bohemio de Afición, Acá entre nos), el que encabeza esa agrupación con la que quienes componen música han obtenido ganancias fabulosas por sus obras.

‘Ambos tres’ participaron en más de una ocasión en sesiones bohemias en casa de mis compadres PÉREZ VÁZQUEZ (qepd) y COTY CONTRERAS.

En otro orden de cosas, como lo apuntamos en este espacio, nada fácil será para JOE BIDEN su llegada al relevo del tramposo DONALD TRUMP.

Y es que, si bien es cierto que llega con números indiscutibles como ganador de la elección del 3 de noviembre pasado, las leyes gringas permiten una serie de leguleyadas que, aunque no le impedirán a BIDEN asumir el poder el próximo 20 de enero, le significan una importante oposición.

Hasta el viernes pasado se sabía que por lo menos 11 senadores republicanos y 140 representantes (lo que acá llamamos diputados) de la misma franquicia se unieron para desafiar votos electorales en estados clave.

Los expertos califican esa acción como meras ganas de joder, sin la mínima posibilidad de triunfo.

Para efectos de números, BIDEN ganó a TRUMP con 306 votos electorales de los 538 disponibles, mientras en sufragios efectivos, ganó al republicano con poco más de 7 millones de unidades.

Sin embargo, son también muchos millones los simpatizantes de TRUMP que se siguen tragando el cuento del fraude electoral.

El espacio se cierra, de modo que dejaremos para mañana la historia de otra transota de ORMAECHEA.

Finalmente, craso error el del pastor congresal GERARDO PEÑA FLORES el anunciar la inclusión de la expriísta YAHLEEL ABDALA CARMONA como nueva integrante de la bancada azul tras su renuncia a la militancia tricolor.

Ello, al margen de que sea o no legal que la referida YAHLEEL pueda seguir usufructuando política y económicamente una curul que pertenece al PRI, por haberla obtenido en vía plurinominal.

Con todo y que la polémica dama arguya que ese cargo le costó ―como no haya sido el abusar de su puesto como presidenta estatal del PRI y colocarse ‘por sus pistolas’ en la punta del listado plurinominal tricolor―.

Sin olvidar que la dirigencia de YAHLEEL ha sido, por mucho, una de las ‘más peores’ que el PRI haya tenido en su historia local.

Por encima de otras rémoras egidistas como LUCINO CERVANTES, RAMIRO RAMOS, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, AÍDA FLORES PEÑA.

Récord fatídico amenazado por el actual, EDGARDO MELHEM, pero ésa es otra historia.

El caso es que el error de PEÑA FLORES (a alguien hay que culpar) consiste en que una bancada en el Congreso de Tamaulipas no puede tener más curules que el número de distritos electorales a disputarse en la entidad.

Es decir, no más de 22, si consideramos que en 2019 el PAN ganó 21 de esos distritos y la autoridad electoral le cedió una más, plurinominal, que es justamente la que tiene a PEÑA FLORES en el Congreso.

Y, ni modo de pensar que GERARDO y el Congreso no tienen un asesor jurídico que los oriente al respecto.

¿O será que tampoco le hacen caso?

Por lo demás, ¿qué prisa tenía por hacer el anuncio de tan polémica decisión?

Digo, si el Congreso vuelve a la actividad hasta el próximo 15 de este naciente enero.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que habrá sorpresa en la designación de candidato del PAN a la alcaldía de Matamoros?

De acuerdo con nuestro chismeante, las encuestas ordenadas desde el CDE azul de RENÉ ‘El Cachorro’ CANTÚ dejan muy mal parada a la diputada IVETT BERMEA.

Y es que, como en 2019, temen que tengan que batallar demasiado para sacarla avante.

Lo que significa que doña IVETT no es garantía de triunfo.

Pero, ¿qué panista lo es en Matamoros?

En una de ésas y aplican los azules la misma estrategia que en Nuevo Laredo.

Es decir, buscar a algún priísta que les represente alguna posibilidad de ganar.

Así, tienen a YAHLEEL ABDALA porque SALVADOR ROSAS no es seguro ganador.

¿Habrá algún priísta en Matamoros al que tengan en mente?

Como nos la platican, piensan en PEDRO LUIS ‘Peluco’ CORONADO y HÉCTOR SILVA SANTOS.

La respuesta la tiene el secretario General de Gobierno, AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI.

Sale… y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz