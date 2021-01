Martha Isabel Alvarado



‘Duele más el cuero, que la camiseta’





.-Morena daría “luz verde” a dos alcaldes

.-‘La Borrega’ y Oseguera irán a la boleta

.-Balconean a Gatell y su jefe lo ‘exonera’

.-‘Se cayó’, uno de los ‘gallos’ de Monreal



El pasado 31 de enero, un funcionario de Primer nivel de Canadá, fue destituido por incurrir en la incongruencia de tomar unas vacaciones por el Caribe, en plena pandemia del Covid-19, mientras a los ciudadanos de aquel país se les pidió ‘guardarse’ en sus casas.



Y no, el funcionario en mención no era el encargado de la pandemia, en este caso en Ontario, Canadá, ni siquiera funcionario de Salud.



Se trata del ahora ex Ministro de Finanzas, ROD PHILIPS, que a petición expresa del Primer Ministro de Ontario, DOUG FORD, tuvo que separarse del cargo, y marcharse a su casa, por haber violado la restricción del gobierno canadiense, de no viajar, a menos que fuese absolutamente necesario.



Obviamente, lo anterior viene al caso, por la ‘escapada’ que se dio el Sub Secretario de Salud del gobierno de México, y ‘encargado’ de la pandemia, HUGO LÓPEZ GATELL, a la playa de Zipolite, Oaxaca, donde fue ‘pillado’ en pleno goce del sol y mar, sin cubrebocas.



Pero a López Gatell, ¡qué chingados lo van a ‘correr’!. Él está bien ‘macizo’ con el Presidente LÓPEZ OBRADOR, quien al ser cuestionado sobre ese tema en la conferencia mañanera, le dio ‘vuelta’.



El reportero CARLOS CALZADA de “Radio Educación”, fue quien lanzó la pregunta: “¿No se contrapone esto un poco precisamente con el mensaje de ‘Quédate en Casa’?. El funcionario tiene todo el derecho de irse de vacaciones, sin embargo, podría parecer contradictorio”.



“Yo lo que puedo decirles, en abono a la conducta del doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. Es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar; y que ya su situación en lo personal, aunque sí es un asunto público prefiero que él sea el que lo explique”.



“Nosotros tenemos que reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos; más, cuando están muy lampareados, muy observados, todos”, agregó López Obrador.



¿O sea que, lo malo es que a Gatell lo ‘balconearon’, y no su incongruencia?. ¿O cómo?.



Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, extraoficialmente se sabe, que el CEN de Morena daría ‘luz verde’ a los alcaldes de Madero y Matamoros, emanados de sus siglas, respectivamente, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN y MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, para que vayan a contender por la reelección.



Y eso que Oseguera no ‘se la jugó’ con el ahora Presidente del CEN morenista, MARIO DELGADO, sino con su otrora competidora, BERTHA LUJÁN URANGA.



Y si de ‘repetidores’ se trata, se sabe que MARIO DELGADO y la dirigencia que la acompaña, ‘palomearían’ también a EDUARDO GATTÁS para la presidencia municipal, con todo y que ya contendió por la misma en 2018, con AMLO en la boleta, y no obtuvo el triunfo.



Así ‘pintan’ las cosas en Morena para este 2021, en que el Senador de ese Partido-Movimiento, CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, hizo tremendo ‘berrinche’, al ser notificado por el propio MARIO DELGADO, que no sería candidato a gobernador de Michoacán, y que la postulación recaería en el alcalde de Morelia, RAÚL MORÓN.



Tan pronto se enteró del asunto, Arias Solís se puso a echar ‘pestes’, públicamente, contra LÁZARO CÁRDENAS BATEL, quien cobra como asesor de AMLO, diciendo que él fue quien operó desde Palacio Nacional para ‘bloquearlo’. ¿Será?.



El 29 de agosto pasado, el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, ‘destapó’ a su supuesto ‘ahijado’, diciendo: “Cristóbal Arias es muy buen Senador, pero está destinado a más trabajo a más cosas en su país y en su estado”.



¡Zas!. Ahí queda el ‘mensaje’ para los ‘suspirantes’ de Tamaulipas, que creen que Monreal es tan efectivo como el té de jengibre contra el Coronavirus.



Y ni modo que el Coordinador de los Senadores de Morena se ‘enoje’ o ‘se peleé’ con Mario Delgado, por el ‘descolón’ a Cristóbal Arias, si ya ‘le hizo’ candidato a su hermano DAVID MONREAL, que repite como abanderado de Morena para la gubernatura de Zacatecas.



Como dijo CAVAZOS LERMA, en sus tiempos de gobernador: “Duele más el cuero, que la camiseta”.



Volviendo a los temas de Tamaulipas, entre los que ‘cerrarían su ciclo’ como integrantes del Congreso Local, se menciona a JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ y a JAVIER GARZA FAZ. Ella, luego de haber agotado su segundo período, tras ganar la reelección como representante del distrito 04, en las elecciones de 2019.

En el caso de Garza Faz, él afirma que mantiene presencia en su Distrito, el 05, entregando beneficios a sus representados.



CONTRAFUEGO: Antes digan que no fue a ‘embarrarle’ el bronceador.

Hasta la próxima.