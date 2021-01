Luis “Cachorro” Cantú le da la bienvenida a Yahleel Abdala

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Este medio día el Presidente del Partido Acción Nacional en el estado, Luis René “Cachorro” Cantú Galván, dio la bienvenida oficial a Yahleel Abdala Carmona en la sede del Comité Directivo Estatal.

Además de Cantú Galván, durante la presentación estuvieron el Senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, así como la Secretaria General del partido, Mariela López Sosa.

El Senador fue el primero en dar la bienvenida a la nueva panista, de quien reconoció el talento y carrera política, atributos que sin lugar a dudas sumaran para lograr lo mejor para Tamaulipas.

“Este partido tienen valores y principios muy bien marcados, pero sobre todo tiene historia, trabajo y mucho corazón, con los cual se ha ganado la simpatía de la ciudadanía. La presencia aquí de Yahleel es un reflejo de su intención de sacar adelante al país, pues sabe que Acción Nacional es una institución fuerte y capaz de defender al ciudadano de las injusticias y políticas absurdas del gobierno central. Con su aporte, estoy convencido de que Tamaulipas continuará siendo ejemplo a nivel nacional de cómo se hacen las cosas bien”.

Por su parte, el dirigente blanquiazul aseguró que la incorporación de la diputada local a las filas del PAN permitirá sumar esfuerzos y voluntades en el trabajo desempeñado para buscar el bienestar y la consolidación de Tamaulipas como un estado próspero y seguro para sus familias.

“Yo fui diputado, tuve la oportunidad de estar ahí. Y estoy plenamente convencido de que ocupar una curul en el Congreso local, si se quieren hacer las cosas bien y como se deben hacer, es una oportunidad única para lograr grandes cosas por Tamaulipas. Hoy podemos hacer equipo, crear una sola barrera de contención para no permitir que nos sigan perjudicando y, por el contrario, continuar creciendo como hasta ahora lo hemos hecho, gracias a acciones específicas del Gobierno del Estado, un gobierno panista”.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Yahleel Abdala mencionó que su motivación para integrarse a las filas de Acción Nacional es hacer equipo para así hacer frente a la amenaza de la 4T y todo lo que dañado al país.

“Vean en mí a una guerrera, que, junto a ustedes, como una soldado más, luchara para defender las causas a favor de los mexicanos y de las familias tamaulipecas. No vamos a permitir que las ocurrencias del Gobierno Federal sigan avanzando. Por eso me sumo a las acciones del PAN y del Gobierno del Estado, porque me parece que buscamos lo mismo. Sé que ustedes han hecho las cosas bien, son los que han dado la cara por esta tierra, y yo no me puedo quedar con los brazos cruzados”.

Finalmente, la Secretaria General López Sosa, comentó que las puertas del PAN Tamaulipas están abiertas para todas y todos los ciudadanos que quieran sumarse y participar en el objetivo que es el bien de los tamaulipecos.

“Tenemos paisajes hermosos, lindas costas, altiplano y zonas áridas extensas. Estamos hablando de una riqueza muy importante, pero más importante aún es la gente que habita este estado. Nosotros estamos aquí por y para ellos. Sé que tu experiencia será fundamental para nosotros, y que desde donde te toque estar, trabajaras con entusiasmo, porque así trabajamos nosotros”.

Cabe destacar, que desde el inició de su dirigencia, Luis “Cachorro” Cantú ha dejado claro que el PAN Tamaulipas es un partido maduro e incluyente, que brinda oportunidades a todos, y que reconoce el papel de la mujer en la vida política del estado, teniendo las puertas abiertas para ellas en todo momento, y para todo aquel ciudadano que quiera aportar sus capacidades al servicio del bien común.