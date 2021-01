Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Los Ormaechea con Geño

*** Maki ‘acepta’ al ‘Chuma’

*** Se van formando los ‘tiros’

*** ¿Tomás Reyes Silva a Matamoros?

*** Erasmo le entra. ¿Y el resto?

*** Arturo, Felipe y Quique al V

Cd. Victoria.- De las oficinas del maderense diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO confirman que el también presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro se registró para ir a las urnas y obtener su reelección a la curul.

Y, considerándolo prospecto de candidato a gobernador, valdría la pena preguntar cuántos gobernadeables más harían ese sacrificio por su partido.

Digo, porque a ERASMO nada le cuesta dejar la diputación y sencillamente dedicarse a hacer campaña hacia el 2022.

Así las cosas, ¿qué hacen por su partido suspirantes como HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA o JOSÉ RAMÓN ‘El Jotaerre’ GÓMEZ LEAL?

Bien es cierto que es Madero el único municipio ‘grande’ con que Morena puede presumir que ganará el 6 de junio, pero…

También debe tomarse en cuenta que el jefe político local, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, nomás no traga al diputado ERASMO, pero va por la reelección.

Así, en una de ésas y ADRIÁN le juega chueco a ERASMO para descarrilarlo en su proyecto gobernadeable.

Y es que, dicen las malas lenguas de la gente buena, que si a OSEGUERA le dieran a escoger entre los cuadros azules a la sucesión gubernamental, su corazoncito estaría con GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Recordando, además, que el alcalde OSEGUERA se emociona harto cuando a cualquier ‘anolisto o especulero’ se le ocurre colocarlo como prospecto a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Aunque se olvidan que la posición de OSEGUERA KERNION en el CEN de Morena no es precisamente la mejor.

Cuestión de recordar que en la elección de dirigencia nacional el edil maderense se dejó llevar por aquellos cantos de las sirenas y se fue de bruces con BERTHA LUJÁN.

Y ya se sabe que quien despacha en la casona de BARTLETT (perdón, de Morena) en el ex DF se llama MARIO DELGADO CARRILLO.

El caso es que, de obtener ERASMO la reelección, se habría ganado el derecho a encabezar el listado gobernadeable guinda.

Por encima de su vecino jaibo RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, autollamado “el mejor amigo de ‘El Peje’ en Tamaulipas”.

En ese sentido, el director de RTC podría sacar la casta o mostrar algo de músculo si se atreve o lo dejan participar en la selección de candidatos a alcalde y diputados en su natal Tampico.

Con toda la fuerza de su ‘amigo’ desde Palacio Nacional, RODOLFO seguramente conseguiría las postulaciones y haría ver su suerte a los abanderados del PAN, pero…

Hasta hoy, GONZÁLEZ VALDERRAMA ha preferido escurrirle el bulto a ese tema.

Prefiere dejarse ver en otros municipios y hasta comer taquitos de la Estación en Victoria.

CHISMOGRAFÍA: De frente con los ‘especuleros y anolistos’ ya tirios y troyanos dan por hecho lo que aquí publicamos hace varias semanas: JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO será el candidato del PAN a la alcaldía de Reynosa.

En aquel municipio se impuso aquello de que ‘amigo mata empleado’, pues el pastor congresal sería lanzado al ruedo como candidato a diputado federal por el distrito II.

En calidad de mientras, ‘El Chuma’ tiene hasta la aquiescencia de MAKI ORTIZ.

A grado tal que se puede observar toda la mano de CARLOS ‘Makito’ PEÑA ORTIZ echándole los kilos a la campaña de ‘Chuma’.

¿Cómo convencieron a MAKI? Esperemos y diremos.

En tanto, y aunque usted no lo crea, de Matamoros reportan que el buen FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO, exdirigente estatal del PAN, tiembla ante cualquier mención de que pueda ser el abanderado azul a la curul federal del distrito con cabecera en Matamoros que hoy ocupa la morenista ADRIANA LOZANO.

Con que lo dejen seguir usufructuando el erario estatal está más que conforme, como subsecretario de Educación que es, más su hijo KIKO JR. coordinando las delegaciones del ITAVU y su hija PERLA cobrando como regidora con ‘El Borrego’ MARIO LÓPEZ.

De frente con el futurismo electorero y referente a esta capital, pues desde el CEN de Morena trasciende que tienen como mejor posicionado hacia la diputación federal al tres veces excuruleco local FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Por un distrito iría el regidor LUIS TORRE ALIYÁN y a la alcaldía el jovenazo LALO GATTÁS. Veremos y diremos.

En temas nacionales y ‘como en los mejores tiempos’ del PRI, las magistradas ANA MARGARITA RÍOS FARJAT y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA fueron electas este lunes para presidir sendas salas Primera y Segunda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el período 21-22.

‘Ambas dos’ con apenas meses como integrantes de la SCJN. ‘Ambas dos’ fueron candidatas únicas al nuevo cargo y ‘ambas dos’ recibieron votación unánime de sus homólogos.

¿A poco no se siente el cambio?

Y, como mero dato, apunte que las dotaciones de vacunas anti Covid están llegando y aplicando en nuestro país como si fuera propaganda de RICARDO SALINAS PLIEGO, el gran cuatacho de ‘El Peje’: en abonos chiquitos.

A pesar de ello, en Palacio Nacional, contra todos los pronósticos, presumen un optimismo similar al de aquel marzo del 2020, cuando ‘El Peje’ sugería y recomendaba “abrácense, coman en fondas, no pasa nada, están exagerando”.

Diez meses después ‘apenas’ están contabilizarse 130 mil víctimas mortales, pero…

Los disparates de ‘El Peje’ tienen más fuerza que el sentido común.

De modo que si el optimismo de ‘El Peje’ tiene bases, para dentro de seis meses estará vacunada la inmensa mayoría de los mexicanos que acepten inmunizarse.

Recuérdese que, según sus ‘otros datos’, ‘El Peje’ tiene programado que las vacunas se apliquen por etapas que habrían comenzado en diciembre, para vacunar hasta 1millón 200 mil personas del sector salud y terminar a fines de marzo con los de 60 años y más.

En tanto, para quienes se interesan en la sucesión presidencial en Estados Unidos y lo fuerte o débil que llegará JOE BIDEN como sucesor de DONALD TRUMP, conviene estar pendientes a lo ocurrido, electoralmente hablando, en el estado de Georgia, pues el próximo Jefe del Imperio podría contar con un gran aliado: el senado.

Y es que justamente este martes se efectuó la segunda vuelta para elegir dos senadores en el controvertido estado que, gobernado por republicanos, lo ganó BIDEN.

No hubo mayoría del 50% para ningún candidato y allá se aplica una nueva elección.

El caso es que los republicanos tienen 50 senadores, por 48 de los demócratas y los escaños de Georgia son 2, lo que podría darle el empate.

Pero la legislación gringa da voto de calidad a la vicepresidenta, que será KAMALA HARRIS, así que… pendientes.

En temas locales, el PAN definió sus posiciones por equidad de género y dará cinco (I, II, V, VI y VII) espacios a varones, por cuatro (III, IV, VIII y IX) para féminas.

Y si los más conspicuos especuleros no nos fallan, el listado quedaría con ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, GERARDO PEÑA FLORES, ROXANA GÓMEZ PÉREZ, IVETT BERMEA VÁZQUEZ, ARTURO SOTO ALEMÁN, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS (repetidor), JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, OLGA SOSA RUIZ y MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en el orden numérico por distrito.

Por lo que hace a los prospectos azules para alcaldes, se insiste en YAHLEEL ABDALA a Nuevo Laredo, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO a Reynosa, PATY PALACIOS a Valle Hermoso y PILAR GÓMEZ en Victoria.

Además, GRISELDA CARRILLO a Altamira, JAIME TURRUBIATES en Madero, MARINA RAMÍREZ en San Fernando, RAMIRO CORTEZ en Miguel Alemán.

Eventualmente, RAÚL GARCÍA VIVIÁN y TOMÁS REYES SILVA podrían quedar para Río Bravo y Matamoros, respectivamente, más lo que decida ‘El Truco’ VERÁSTEGUI para Mante, donde el secretario General de Gobierno lleva mano (en realidad, en toda la zona cañera).

Pero, definitivamente descartados de cualquier posibilidad de ser postulados (ni para barrenderos) reportan a los alcaldes de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, y de Valle Hermoso, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS.

Y mientras se van acomodando las calabazas en cada franquicia electorera, ya comienzan a verse definidos los ‘tiros’ políticos en nuestro estado, con mujeres en el ring electoral.

Por ejemplo, para la alcaldía de Nuevo Laredo todo indica que el ‘match’ será entre CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL, por Morena, versus la expriísta YAHLEEL ABDALA CARMONA por el PAN y la exalcaldesa MÓNICA GARCÍA VELÁZQUEZ jugando por el PRI.

Mientras que por la curul federal del distrito IV, con cabecera en Matamoros, el encuentro sería entre la panista IVETT BERMEA VÁZQUEZ contra ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ por Morena.

En Victoria el duelo por la curul federal sería varonil entre el panista ARTURO SOTO ALEMÁN versus ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO por el PRI y el expriísta FELIPE GARZA NARVÁEZ por Morena.

Finalmente, lo prometido es deuda: con respecto a ‘las transas de ORMAECHEA’ publicadas ayer en este espacio, amable lector nos escribe, así:

“En el sexenio de GEÑO HERNÁNDEZ una de las empresas consentidas se denominaba ‘Consorcio Industrial GUFRA’, que hizo y deshizo de principio a fin.

Si las ‘obras’ y contratos de esa empresa las revisara el fiscal anticorrupción JAVIER CASTRO ORMAECHEA, seguramente habría gente en la cárcel… o fuertes moches.

Aunque lo importante es que el dueño de la tal GUFRA responde al nombre de GUSTAVO CASTRO ORMAECHEA.

¡¡Qué bonita familia!! ¿A poco no?”.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

PD.- Parece confirmarse que, como aquí apuntamos, ‘si hoy fuera la elección’, la eventual candidata azul IVETT BERMEA difícil, muy difícilmente podría ganar la alcaldía del terruño.

Y el PAN-gobierno no acaba por encontrar la figura tricolor con la que pudieran enfrentar a MARIO ‘Borrego’ LÓPEZ en su intento reeleccionista.

Es allí donde aparece el ‘plan B’ de CARLOS ‘Chito’ GARCÍA, a quien la cúpula azul le tiene encomendada electoralmente aquella plaza.

Se trata del actual Jefe de la Oficina fiscal, TOMÁS REYES SILVA, de muy buena imagen como servidor público.

Más el plus de pertenecer al establo de ‘Chito’ GARCÍA.

No soy Inés, pero en una de ésas y por allí es.

Con todo y que le aventó el arpa al PAN cuando el exsantón del panismo en Matamoros, RAMIRO SALAZAR, lo dejó en la estacada y permitieron que ERICK SILVA lo hiciera cera y pabilo.

Eran los tiempos de EUGENIO HERNÁNDEZ como fiel de la balanza tricolor, con todo lo que ello significa.

Sale… y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz