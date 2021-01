Martha Isabel Alvarado



Mujeres, a la conquista del 2021





.-Alista PAN mujeres, en 5 Distritos

.-Maki Ortiz sigue “estirando la liga”

.-Caras nuevas en el listado del PRI

.-Alcalde, previsor, en tema vacunas



Ya se supo, que el CEN del PAN estableció un Acuerdo mediante el cual determina, respecto a Tamaulipas, que deberán postularse mujeres a las diputaciones federales en los Distritos: 03 con sede en Río Bravo, 04 correspondiente a Matamoros, y 05 con cabecera en Victoria.



Asimismo, en los Distritos: 08 asentado en Tampico, y 09 que comprende la zona sur de Reynosa. Dicho Acuerdo fue signado por el Secretario General del propio Comité Ejecutivo Nacional albiazul, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA.



En calidad de mientras, a reserva de que se formalice su Registro, les pasamos al costo, que la candidata del Partido Acción Nacional en el Distrito 08 con sede en el Puerto Jaibo, sería ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, actual diputada local por el distrito XXII.



Cualquiera diría, que a la actual representante del Distrito 08 en San Lázaro, emanada de la alianza Morena-PT-PES, OLGA PATRICIA SOSA RUÍZ, entre buscar ser candidata a la alcaldía de Tampico, o competir por la reelección, le convendría más esto último.



Lo anterior, considerando el consistente posicionamiento del actual alcalde porteño, el panista CHUCHO NADER, reflejado en diversas encuestas. Lo cual le permitiría, holgadamente, buscar la reelección.



En días pasados, la diputada local plurinominal, EDNA RIVERA LÓPEZ, publicó una foto acompañada del Titular de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. ¿Acaso ‘insinuando’ que trae ‘padrino’ para buscar la candidatura a la alcaldía de Tampico?.

Pero en la actual circunstancia política de Tampico, digamos que, el propio González Valderrama, o Edna, no le harían ni ‘cosquillas’ al PAN, al disputarle la alcaldía a Nader. Bajo la consideración de que Morena no cuenta con una estructura fuerte, y que la mayoría de sus prospectos, “no traen sal pa’ un aguacate”.



No hay que olvidar que, González Valderrama no ha sido ni regidor en Tamaulipas, a sus 64 años de edad, y en ese sentido, tendrían más peso en la ‘báscula’, hoy por hoy, la propia Edna Rivera, y no se diga Olga Sosa, con una diputación local y una federal en su currícula.



Hasta ahora, lo ‘amigo’ que dice ser de AMLO el titular de RTC, no se ha dejado sentir en el terreno de los hechos, es decir, en el ‘respaldo’ que le podrían brindar desde el centro del país.



Por cuanto hace al Distrito 09 asentado en Reynosa, trascendió, que el CDE del PAN ofreció la candidatura a la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, pero que ella se ha hecho la ‘remolona’. ¿Cómo para qué?.



Para el Distrito 04 de Matamoros, la probable candidata del PAN sería IVETTE BERMEA, quien más bien le ‘tiraba’ a la alcaldía.



Los del PRI tamaulipeco que comanda EDGARDO MELHEM SALINAS, se declaran prácticamente listos con su papeleta de candidatos y candidatas a las diputaciones federales, de la siguiente manera:



Para el Distrito 02, el Partido Tricolor postularía a DINORAH GUERRA, para más señas, hermana de ABEL GUERRA GARZA, esposo de la precandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, CLARA LUZ FLORES CARRALES, ambos, ex alcaldes del Municipio de Escobedo.



La plantilla Priista la complementarían: MARTHA ALICIA JIMÉNEZ para el Distrito 03 con sede en Río Bravo; YANIN GARCÍA para el 04 de Matamoros; mientras que para el Distrito 05 asentado en Victoria, se confirma ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, tal como lo revelamos en este espacio con antelación. SIGIFREDO PEÑA iría por el Distrito 06 con sede en El Mante, y JOEL BARRAGÁN por el distrito 07 de Madero.



Mientras que para el Distrito 08 de Tampico, los probables abanderados del PRI serían: GINA BARRIOS o ALEJANDRO RUBIO, complementando la papeleta INGRID ORTIZ para el Distrito 09.



Como lo habrán notado, en esta lista del Tricolor faltaría el Distrito 01 con sede en Nuevo Laredo, respecto al cual se sabe, que RAMIRO RAMOS SALINAS y EIMY BARRETO, han solicitado su Carta de Intención para buscar la postulación.



Los Registros del PRI para sus candidatos a diputados federales, se llevarán a cabo el sábado 9 de enero y para las diputaciones locales el día 14, mientras que los de aspirantes a las presidencias municipales serán entre el 10 y el 15.



Por otro lado, anotaremos que, un buen punto se anotó en su favor el alcalde panista de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, al ser previsor con el tema de las vacunas contra el Coronavirus, destinando 10 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos del 2021, lo cual aprobó por unanimidad el Cabildo Local.



AMLO publica video, enfrascado en su ‘práctica de bateo’.



CONTRAFUEGO: ¿Para todo mal, béisbol; para todo bien, también?.

Hasta la próxima.