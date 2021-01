Martha Isabel Alvarado



Tensión por visita de Trump





.-Llegaría Trump hoy al Valle de Texas

.-Hoy se cumplen dos años del “20-32”

.-‘Se le calienta la plaza’ a “La Borrega”

.-Visita de Trump enciende Valle de Tx.



Qué barbaridad. Que mala suerte la del alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, que el pasado 6 de enero declaró al compañero y amigo MARTÍN SIFUENTES: “Todo está controlado”, respecto al comportamiento de la pandemia del Covid en ese municipio.



Incluso, en tono francamente optimista, López Hernández anunció en esa misma entrevista, que este lunes 11 iniciaría la vacunación contra el Coronavirus en esa Heroica Ciudad, inoculando al personal de Salud.



Pero como dice conocida frase, “el gozo se fue al pozo”, al ser descubierto en Matamoros el primer caso en México de la nueva variante del Covid, la llamada B117, misma que se originó en Reino Unido en septiembre pasado, la cual es 40 por ciento más contagiosa.



Al momento de elaborar este texto, la Secretaria de Salud del gobierno estatal, GLORIA MOLINA GAMBOA alertó que un segundo caso de la nueva cepa del Covid estaría por confirmarse, también en Matamoros.



De modo que al alcalde López Hernández, no le quedó de otra, que salir a lanzar un llamado a la población, exhortándolos a no relajar las medidas sanitarias y en la medida de la posible, quedarse en casa.



En ese tenor, en Matamoros podría decretarse ‘semáforo rojo’.



Qué ironía. Todo esto ocurre, justo cuando al alcalde López Hernández, presuntamente, le habrían dado “luz verde” desde la dirigencia nacional de Morena, para buscar la reelección en las elecciones del 6 de junio.



Podría decirse, coloquialmente, que al alcalde de Matamoros “se le está calentando la plaza”, ante el resurgimiento del “Movimiento 20-32”, el cual, como bien se ha de recordar, estalló hace exactamente 2 años, el 12 de enero de 2019, a instancias de la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, quien llegó procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua.



El pasado sábado tuvo lugar un mitin en la Plaza Miguel Hidalgo, al cual acudieron varios cientos de trabajadores, que en esta ocasión demandan un Bono de 10 mil pesos y aumento salarial del 15 por ciento, arengados por Susana Prieto, a través de las redes sociales.



Como es sabido, por Orden de un Juez, Prieto Terrazas no puede viajar a Tamaulipas, toda vez que esa fue una de las condiciones legales a la que quedó sujeta tras abandonar la cárcel en Ciudad Victoria, en julio pasado. Ella misma se hace llamar ex convicta.



Veremos qué tan ‘aplacada’ se mantiene Prieto Terrazas, camino a las elecciones del 6 de junio, habida cuenta de que el alcalde Mario López, ‘no es santo de su devoción’, sino todo lo contrario.



Mientras en Washington avanzaría el proceso para su enjuiciamiento, el Presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP llegaría hoy a la 1:00 de la tarde al aeropuerto de Harlingen, de donde se trasladaría a Álamo, en el Condado de Hidalgo, para supervisar la obra del muro fronterizo.



Lo que son las cosas. Mientras el Presidente de México LÓPEZ OBRADOR, apasionadamente, defiende a Trump, ‘condenando’ que los dueños de Twitter y Facebook le hayan bloqueado sus redes sociales a raíz de los disturbios registrados en el Capitolio, el aún inquilino de la Casa Blanca viene a ‘homenajear’ la ‘pared’ que lo ‘divide’ de México.



Por cierto, en el Condado de Hidalgo hasta ayer se tenía un registro de 50 mil 396 casos de Covid, siendo una de las áreas con mayor incidencia de la enfermedad, en el Valle de Texas.



El Juez del Condado de Hidalgo, RICHARD CORTEZ, instó a que las pasiones no se desborden y se mantengan bajo control, en el marco de la visita del aún Presidente de la Unión Americana.



A propósito del Covid, anotaremos que, en plena conferencia mañanera de ayer, AMLO fue notificado de la muerte, por esta causa, de la Encargada de las Becas “Benito Juárez” a nivel nacional, LETICIA ÁNIMAS VARGAS, quien se desempeñaba además como cabeza del periódico “El Guardián”, de su natal Huauchinango, Puebla.



En mayo pasado, un empleado del área de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, cuyos datos fueron reservados, falleció también a consecuencia del Covid. Según se sabe, era la persona que recababa todas las peticiones dirigidas al Mandatario Federal.



Y qué decir de “Lord Molécula” y el ‘voz-cero’ presidencial, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS que, casi al mismo tiempo dieron positivo a Covid, y encuentran aislados, suponemos que cada uno por su lado.



Se supone que AMLO viajó el fin de semana, dicho por él mismo, a ‘rescatar’ el Puerto de Manzanillo, Colima, de las garras de la delincuencia, efecto para el cual encomendó su administración a la Secretaría de Marina.



Pero quizá, a quien debió ‘rescatar’ el Presidente, fue al dirigente nacional de su Partido, Morena, MARIO DELGADO, que fue recibido a huevazos en el Comité Estatal, junto con la pre candidata a la gubernatura INDIRA VIZCAÍNO. Al parecer, no todo es “miel sobre hojuelas”, respecto a los candidatos que han sido designados.



CONTRAFUEGO: ¿‘Abrazos, no huevazos’, nuevo grito de ‘batalla’?.

Hasta la próxima.