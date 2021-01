Marco A. Vázquez

Quédate en casa…

Un virus, qué es millones de veces más pequeño que nosotros y ni siquiera tiene cerebro, ha resultado más inteligente y hábil que los seres humanos, ya se adaptó a las nuevas condiciones y ahora es más contagioso, que significa eso, que ya no sabemos que tan bueno sea el lavarse las manos o el usar gel para prevenirlo.

Hay una nueva cepa del coronavirus denominado COVID19, se dice por todo el mundo, luego se explica que es altamente contagiosa, que se detectó en Inglaterra y que una de esas variaciones ya está en México, en Tamaulipas para ser exactos.

Los expertos lo explican con mucha rimbombancia, hablan de proteínas, de una mutación genética, de su capacidad de adherencia y lo hacen para decir que es más contagioso que en sus condiciones anteriores, en pocas palabras solo significa que el virus se adaptó, que es mucho más infeccioso y de aparecer otro nuevo contagiado con esa cepa en México es probable que en dos días haya 20, o más y que se multipliquen los casos rápidamente.

Lo más triste es que los expertos prevén que la nueva cepa del COVID19 solo se puede prevenir en aislamiento, es decir, siguiendo una recomendación que nos negamos a hacer cuando hubo oportunidad, quedarnos en casa.

A eso me refiero cuando le afirmó que un bicho sin cerebro resultó más inteligente que el ser humano, en el caso de México, por ejemplo, la gente no entendió que con un mes que hubiéramos aguantado en casa o con un mes usando todos el cubrebocas y lavándonos las manos con constancia habríamos casi desaparecido al virus, lo demás era solo acostumbrarnos a las medidas sanitarias pero muchos, aunque les pagaban sin trabajar, prefirieron la fiesta, la borrachera, el comprar pizzas, el “de algo me voy a morir”.

Hoy, por ejemplo, los datos son contundentes en el sentido de que las fiestas y reuniones de diciembre fueron perjudiciales, se han registrado más de mil muertos al día, ayer mil 314 en todo México, se han reportado 135 mil muertos en total y oficialmente se registran un millón 556 mil contagiados y aún así no hemos comprendido que no debemos salir de casa si no es necesario, obligarnos nosotros mismos a evitar las reuniones y borracheras, que nos caiga el 20 de que los festejos pueden esperar para después de estar vacunados, que más vale unos meses más en confinamiento que vivir tres metros bajo tierra.

Le digo, la estupidez humana parece no tener límites, un virus sin cerebro nos está ganando la batalla y es muy posible que siga matando gente porque todavía no hemos comprendido que lo único que se necesita para vencerlo es poquita inteligencia, es más ya ni eso, nomás poquito sentido común y no arriesgarnos.

Se entiende que el confinamiento empezó desde marzo del año pasado, que van 10 meses en los que no hemos podido hacer una vida normal, que las autoridades debieron ser más inteligentes y actuar con responsabilidad en esta epidemia, pero eso ya pasó, lo que sigue es poner de nuestra parte, no tocarnos la cara, no salir sin cubrebocas, lavarse las manos continuamente, usar gel y, sobre todo, ahora si poner al gobierno a trabajar al ritmo de atender el llamado, y ahora sí, quédate en casa, porque además ya no sabemos si hay de otra.

OFRECE UAT MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene abierto el proceso de presentación de solicitudes y documentos para ingresar a la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos 2021 que se imparte en forma conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 5 instituciones de educación superior del país.

La Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT a través de la Dirección de Posgrado y Educación Continua, informó que el registro de aspirantes a ingresar a la Maestría, estará abierto hasta el próximo 18 de enero, y posteriormente se dará inicio al proceso de selección y entrevistas, programado del 01 al 15 de febrero.

Se precisó también que el examen Ceneval está programado para el 2 de marzo y el examen de TOEFL el día 12 de marzo, para dar paso a la publicación de resultados el 23 de abril.

Dentro de los requisitos para el proceso de selección se incluyen: título de licenciatura, carta de exposición de motivos, curriculum vitae, acreditar experiencia en investigación o documentación de fenómenos relacionados con derechos humanos y un protocolo de investigación a desarrollar durante la Maestría para obtener el grado.

Los interesados en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos podrán especializarse durante los 24 meses que conforman el programa que está integrado por cinco módulos, con 24 unidades de aprendizaje.

Las clases serán presenciales o presenciales virtuales, según se amerite, y se impartirán en dos sesiones, viernes por la tarde y sábados por la mañana, un fin de semana al mes por cada unidad de aprendizaje.

Para mayores informes, comunicarse a la Dirección de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con oficinas en el edificio Centro de Excelencia 1er. Piso, del Centro Universitario Victoria, a los teléfonos (834) 31 8 18 00 y (834) 31 8 17 00, extensiones 2818, 2580, 2583 y 2588; al correo electrónico: dpec@uat.edu.mx o bien visitar la página web de la Secretaría de Investigación y Posgrado con acceso a través del portal de la UAT (www.uat.edu.mx).

RETROCEDEN A FASE 1 EN NUEVO LAREDO, HACEN LLAMADO A TOMAR MEDIDAS… Por el aumento de casos y decesos por Covid-19, el gobierno municipal buscará regresar a Nuevo Laredo a la Fase 1 de los Lineamientos de Seguridad Sanitaria y Salud que restringe la movilidad a lo esencial. El alcalde Enrique Rivas Cuéllar, síndicos y regidores coincidieron en la urgencia de aplicar medidas que ayuden a detener el incremento de contagios.

“Estamos esperando la publicación del decreto. Lo conducente como autoridad municipal será buscar que nos regresen a la Fase 1 para detener la movilidad”, dijo el presidente municipal.

Derivado del desplazamiento de personas por las celebraciones de Navidad y fin de año, Nuevo Laredo registra un repunte de casos que a la fecha ya han colapsado los hospitales públicos con atención de Covid-19, por lo que se analiza la opción de internar a estos pacientes en nosocomios privados.

“Ya sea por las reuniones, las idas al super, pulgas o demás, tenemos los hospitales colapsados. Estamos buscando qué hospitales particulares se conviertan en Covid-19. El miércoles haremos lo propio y conducente para buscar detener la movilidad en Nuevo Laredo, a través del decreto que publique el gobierno del estado”, enfatizó el edil.

Este miércoles sesionará el Comité de Salud Municipal y analizará la situación de la pandemia, ahí se decidirá la implementación de medidas para contener los contagios.

La Fase 1 de los Lineamientos de Seguridad Sanitaria y Salud, establece la reducción de actividades hasta en 25 por ciento en diversos comercios y el cierre de algunas actividades los sábados y domingos. Hasta este martes, en Nuevo Laredo se habían registrado 488 casos activos, 429 defunciones y continúan 67 personas sospechosas de contagio.

