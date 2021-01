Marco A. Vázquez

Las mañaneras…

Una ola de esperanza invadió a todo Tamaulipas y, como no sucedía en muchos años, una “buena noticia” era la de ocho columnas en los periódicos, la principal en los portales electrónicos, la de más rating o mejor espacio en la radio y televisión además de que inundo las redes sociales. La aplicación de la vacuna al personal médico de los hospitales COVID y los grandes nosocomios en el Estado.

Pero, no se vaya con la finta, solo es eso, esperanza de que esta por llegar a su fin el problema de salud que tenemos con el coronavirus, la vacunación apenas va en su primera etapa, la del personal de salud, seguirán los mayores de 60, luego la franja de 10 años anteriores a eso y así sucesivamente hasta que la vacuna prácticamente sea universal pero eso sucederá allá por junio del 2022, es decir, no estamos para bajar la guardia, ni ahorita, ni en muchos meses aunque prácticamente para junio de este año sea relativamente seguro andar en la calle.

Exacto, la emergencia no ha terminado ni acabará pronto, no se descuide, no se confíe, quédese en casa, siga con los protocolos de seguridad, no se toque la cara, lávese las manos, use el cubrebocas y el gel si le es posible.

Por lo demás, el ritmo de este país a veces parece recuperarse y eso sucede porque resulta relativamente fácil hacerlo, se trata solo de grillar, de hablar lo más posible para hacerle un circo a este pueblo y los problemas esenciales se le olviden.

Mire, ayer y antier, por ejemplo, la nota fue que el INE pretende prohibir la exhibición de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel con el argumento de que se entrometen en la elección que habrá de desarrollarse en junio, el instituto electoral dijo que durante dos meses no deben ser transmitidas en su totalidad y, antes de ellos, ya la Suprema Corte habría, a través de su tribunal electoral, decidido que la medida era correcta.

El presidente, en respuesta a ese requerimiento, se mofó, dijo que no habrán de coartarle su libertad de expresión y que ha pensado atender lo que dice el diablito del meme que tanto es famoso, hacer conferencias a mediodía y en la noche para que se enojen más.

La realidad es que las mañaneras son como las licencias de los alcaldes o Diputados que van a pretender la reelección, deben seguir en su curso normal, es más, la obligatoriedad debería ser en el sentido de que se queden trabajando, el presidente dando sus conferencias y los otros en sus puestos y haciendo campaña para que la ciudadanía no olvide lo que les han hecho padecer o los beneficios que han obtenido con ellos en los cargos, un voto debe ser bien ganado o los políticos bien castigados cuando se lo merezcan.

Vaya pues, el presidente debe ser identificado como el líder de su partido y que la gente evalúe su trabajo con conocimiento de causa en Las Mañaneras porque, ha de saber, por más que un político repita una verdad o una mentira nada cambia, el pueblo sabe exactamente de que se trata porque sufre o se beneficia con su trabajo.

Así es, Las Mañaneras también pueden ser la tumba del presidente, la gente se puede enterar que todo lo que dice es mentira o media mentira, que sus realidades no coinciden con las del pueblo o, mejor aún, esas conferencias pueden hacer que el pueblo se de cuenta que las cosas van bien, si es que lo van y refrendarle su apoyo que igual así saldría ganando la mayoría, lo que no se vale es que no le ayuden al pueblo a hacer memoria o no le otorguen datos para calificar una administración pública.

LLAMAN A NO RELAJAR MEDIDAS… Luego de iniciar la primera fase de vacunación contra el virus SARS-COV2, que causa la enfermedad conocida como COVID-19, el gobierno de Tamaulipas llamó a no relajar las medidas preventivas como el distanciamiento social estricto, el uso del cubrebocas y el lavado frecuente de manos.

Se precisó que de acuerdo al Plan Estatal de Vacunación serán 5 etapas las que se contemplan para controlar la pandemia, comprendidas de enero de 2021 a marzo de 2022, para estar en posibilidades de lograr la inmunidad colectiva.

“Sin embargo es indispensable no bajar la guardia, ya que los casos, las complicaciones graves y defunciones continuarán registrándose, sobre todo con la circulación de la nueva variante del virus”, se subrayó.

Al 13 de enero, los números oficiales son de 43,231 positivos acumulados, de los cuales 36,563 se han recuperado y 3,522 han fallecido.

Se destacó que el proceso de vacunación se inició con el personal de salud y continuarán, de acuerdo con la calendarización, con el grupo de mayores de 60 años; de 50 a 59 años; de 40 a 49 años y finalmente los menores de 40 años de edad.

FOMENTA UAT VOCACION CIENTIFICA EN NIÑOS… Con el propósito de fomentar las vocaciones científicas de las niñas, niños y jóvenes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Concurso de Dibujo organizado en el marco de las actividades del 6º Día del Investigador.

El certamen realizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, a través de la Dirección de Investigación, concluyó el pasado mes de diciembre con la entrega de premios a los ganadores, en las tres categorías establecidas en la convocatoria: de 6 a 8 años de edad; de 9 a 11 años; y de 12 a 15 años de edad.

Estuvo dirigido a los alumnos de primaria y secundaria de todo el estado, que participaron con la realización de dibujos basados en los videos de divulgación científica publicados en la página de Facebook de la Secretaría de Investigación y Posgrado, con temas relacionados a las líneas de investigación que se fomentan en la UAT.

Participaron niñas, niños y adolescentes de los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico. En su oportunidad, autoridades de la UAT hicieron la entrega de premios a los ganadores en sus respectivas sedes, cumpliendo con las medidas exigidas por el sector salud en el estado ante la contingencia sanitaria por la Covid-19.

En la categoría de 6 a 8 años de edad: el Primer Lugar fue para María Fernanda Maldonado Hernández de Ciudad Victoria, con el dibujo “Zolia bacteria”; el Segundo Lugar, lo obtuvo Isis Aidé Guzmán Aguilar de Reynosa, con “Mis sentidos”; en Tercer Lugar, Miriam Ochoa Hernández de Tampico, con el dibujo titulado, “Pigmentación de las flores”.

En la categoría de 9 a 11 años de edad: Primer Lugar, Lesly Méndez Acosta de Tampico, con el trabajo “La amiga LANSIA”; Segundo Lugar, Leonardo Miguel Simón de Ciudad Victoria, con “Imagen de la playa con barco al fondo”, y en Tercer Lugar, Yulieth Ramiro López, de Victoria, con “Bambú Planet”.

En la categoría de 12 a15 años de edad: el Primer Lugar lo obtuvo Valeria Itzel Flores Saavedra, de Matamoros, con el tema “Los 5 sentidos”; en Segundo Lugar, Alexa Rodríguez Hernández, de Tampico, con el trabajo “Amor a la tierra”; y el Tercer Lugar fue para Valeria Desirée Martínez López, de Ciudad Victoria, con el dibujo “Bacterias buenas”.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com