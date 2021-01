Martha Isabel Alvarado



Susana Prieto ‘le llora’ a la “4-T”





.-Hijo de Maki toca ‘la puerta’ de Morena

.-Y Carlos Ulivarri, busca ‘cobijo’ del PRD

.-‘Dueña’ del SNITIS, se queja de SEGOB

.-Confiesa Susana, indiferencia de Palacio



Aunque apenas empieza a cobrar intensidad en las distintas regiones del estado, el proceso electoral cuyo momento cumbre será el 6 de junio, atrae día a día el interés de propios y extraños, incluso de quienes se encuentran lejos de Tamaulipas.



Tal sería el caso de la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, quien cobró ‘fama’ en 2019, por ‘poner en jaque’ a Matamoros, propiciando movimientos de huelga en 45 empresas maquiladoras. Y ahora está ‘arraigada’ en Ciudad Juárez, Chihuahua, por orden de un Juez.



Como bien se ha de recordar, Prieto Terrazas vino a Tamaulipas a ‘hacer su agosto’ en pleno enero, creando el “Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, el SNITIS, al cual, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, le otorgó, casi de inmediato, la Toma de Nota.



El gobierno de la “4-T” traía muy ‘apapachada’ a Susana Prieto, pues dicha Toma de Nota le fue asignada, sin contar siquiera con domicilio legal el ‘sindicato’ en mención. De hecho, ella estableció la plaza “Miguel Hidalgo” como la ‘sede’ del mismo.



Decimos que la traían ‘apapachada’, en tiempo pasado, porque en una carta que dirigió el pasado 12 de enero al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Susana Prieto se queja amargamente de la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO.



“Señor Presidente, mi caso se ha perdido en los laberintos de la burocracia y el desdén que anida en la Secretaría de Gobernación. Nada retrata mejor el compromiso roto que los pequeños detalles. En este caso, basta con decir que me fue entregado un “botón de pánico” que no funciona”, dice la abogada en su misiva.



No es por intrigar, pero no parece la misma Susana Prieto que a diestra y siniestra presumió la foto de su reunión con AMLO en Palacio Nacional, misma que tuvo lugar el 27 de julio pasado, en la cual estuvieron presentes la propia Secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO y la Secretaria del Trabajo, LUISA ALCALDE.



Con dicha imagen ‘en mano’, Prieto Terrazas dio por hecho que podía ‘hacer de agua’ a media humanidad. Pero algo pasó, porque ahora se queja de que no la ‘pelan’ en Palacio Nacional, desde hace varios meses.



De su puño y letra, Susana Prieto ‘confiesa’ sentirse ‘cortada del atajo’, excluida de la ‘Cuarta Transformación’, y trata de valerse del ‘voz-cero’ presidencial, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, para recuperar su interlocución con el Presidente López Obrador.



“Hace meses que intento un nuevo encuentro con usted. Jesús Ramírez, su jefe de comunicación, me pidió escribir esta carta para exponer mis motivos. Me apego a la instrucción, esperando de usted la apertura y disposición que me permitan mantener la confianza en su cruzada por una Cuarta Transformación del país”, dice la ‘dueña’ del SNITIS, en uno de los párrafos finales.



Suena exagerada Prieto Terrazas, al señalar en su carta, que la “persecución política” de que ella es objeto, incluso afectaría la buena marcha del T-Mec, por cual México podría ser demandado en Tribunales Internacionales. A ver si no llama BIDEN para ‘defenderla’.



Tal vez, lo que realmente busca la abogada Prieto Terrazas, es ‘entrarle’ a la contienda electoral. No hay que olvidar que, en 2019, hasta postuló candidatos a diputados locales de los distritos 10, 11 y 12 con sede en Matamoros, respectivamente: JUAN LUIS GAYTÁN RAMÍREZ, EVERARDO GÓMEZ AGUAYO y GLORIA ISELA NUÑEZ. Así como MAYRA LIZETH CEPEDA, por el sector IX. Todos ellos como ‘independientes’, bajo el membrete del SNITIS.



Por otro lado, vaya ‘sorpresa’, esa de que el alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, se entrevistó recientemente en la Ciudad de México con el dirigente nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO, buscando repetir en el cargo que ahora ocupa, bajo las siglas del Sol Azteca.



Sabe, y bien que sabe Ulivarri, que no está en los planes del PAN, que este fin de semana publicó su Convocatoria. ¿Se atreverá el susodicho a desafiar al Jefe Político del estado?. Con una ‘cola’ tan larga, tendría que pensarlo muy bien.



Hasta ahora, la única que se ha ‘sublevado’, es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, quien según se dice, aún no accede al ofrecimiento del PAN, de postularla como candidata a diputada federal por el distrito 02.



Por cierto: ¿Qué hacía el hijito de la alcaldesa de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, “Makito”, tratando de ‘negociar’ con Morena en la CDMX, una diputación federal plurinominal?. Ya abundaremos en detalles.



La mala noticia, es que cerraron los gimnasios. En estos tiempos de pandemia, la oración y el ejercicio, son elementales para salir adelante.



CONTRAFUEGO: En política, la traición está presupuestada.

Hasta la próxima.