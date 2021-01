Caso Cienfuegos no es partidario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es partidario de que escale a tribunales internacionales el caso del general Salvador Cienfuegos –exonerado por la FGR de narcotráfico- como lo planteó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sino que haya una cooperación sin estridencias.

“Entonces yo no soy partidario que se escale este asunto, creo que es cosas de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía ahora es distinto”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado el planteamiento del fiscal general de llevar a un tribunal internacional el caso del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y exonerado por autoridades mexicanas, para que resuelva sobre la polémica de los cargos al general en retirado.

“Lo mejor es definir bien las reglas sin estridencias, habrá cooperación y vamos a ponernos de acuerdo y necesitamos una muy buena relación con Estados Unidos y no tengo duda que será así”.

El presidente López Obrador dijo que se tienen que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerencismo de ningún gobierno: “que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y que ellos no vengan a meterse en asunto que nos corresponden a nosotros”.

El titular del Ejecutivo dijo que somos vecinos y necesitamos ponernos de acuerdo para trabajar de manera conjunta por ello, insistió, tienen que definirse bien las reglas, como es la cooperación, porque antes había una intromisión indebida y violatoria de nuestra soberanía por parte de las agencias de Estados Unidos.